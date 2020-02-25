Ригони: «В Италии играть сложнее, чем в России»

Полузащитник «Зенита» заявил, что играть в Италии сложнее, чем в России. Напомним, что футболист в этом сезоне находился в «Сампдории» на правах аренды.

Сложнее ли играть в Италии? Пожалуй, да, если говорить об игроках атаки, как в моем случае, потому что итальянский футбол куда более тактический и оборонительный. Всего несколько команд — «Ювентус», «Наполи» в своей лучшей форме, «Аталанта» — играют с позиции силы, остальные чаще защищаются и действуют на контратаках. И нападающим приходится непросто — в заключительной четверти поля всегда очень много соперников и мало свободного пространства. Но если говорить об интенсивности футбола — российская и итальянская лиги похожи друг на друга.

В самом начале мне было очень тяжело, потому что я приехал из чемпионата, где у тебя все же возникают свободные зоны, есть время обработать мяч, подумать и принять решение. Но со временем стало проще, какие-то вещи усвоились на тренировках, какие-то непосредственно в игре. В общей сложности я провел в Италии год и, думаю, многому научился за этот срок. Эти новые знания помогут мне в «Зените» — например, я уже чувствую, что куда лучше могу распорядиться представившимся моментом.