Самые необычные татуировки игроков АПЛ

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«Соккер.ру» предлагает оценить татуировки звезд чемпионата Англии.

Начнем с татуировки полузащитника «Манчестер Сити» . Англичанин выступает против насилия, он «стреляет» только ногами.

, одноклубник Стерлинга, сначала изменил своей подруге, а затем набил на руке ее изображение. Тату представляет собой лицо спутницы, которое плавно перетекает в часы. Таким образом англичанин решил показать, что останется со своей девушкой навсегда.

Еще один представитель «Ман Сити» в нашем списке. Недавно ходили слухи, что он может перейти в «Баварию». Вероятно, футболист не планировал переход, когда набивал данную татуировку, поскольку на спине игрока изображен момент празднования его гола в ворота «Монако» в Лиге чемпионов-2016/17. Да, именно после матчей с монегасками тогда английский клуб вылетел из еврокубков. И да, лучше не стоит смотреть на лицо Лероя на этом тату.

По неподтвержденной информации, данная работа обошлась Сане в 3,074 тысячи евро.

На предплечье хавбека «Тоттенхэма» красуется персонаж известного мультсериала «Флинстоуны» Бамм-Бамм.

Стоит отметить, что полное имя игрока сборной Англии - Бамиделе, может быть, частично и этим объясняется выбор татуировки.

Noticed @Dele_Alli's new ink. It's of Bamm-Bamm Rubble! (Dele's full first name is Bamidele.) As a Finstones fan: this is very cool. pic.twitter.com/TJHGZFrnBB — Charlie Parrish (@charlieparrish) May 24, 2017

На бедре футболиста «Арсенала» «живет» персонаж Гоку из аниме Dragon Ball Z.

Вернемся к защитнику из «Ман Сити». С 2018 года у него изображен загадочный человек на ноге. Футболист никогда не говорил, кто это. Наше предположение - экс-рулевой «Арсенала» Арсен Венгер в женском образе. Изменил французу, когда выбрал «Сити», а не «канониров»?

Татуировка полузащитника «Арсенала» выглядит немного жутковато. Лицо без глаз? Почему?

У голкипера «Ман Сити» Эдерсона тату прямо на шее, рядом с черепом изображена роза, если что.

Еще одна татуировка форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга. Футболист очень горд тем, что он родом из Африки. Настолько, что он выбрал эту массивную татуировку африканского континента на своей спине.

Игрок «Арсенала» выступает под 2-м номером. Без комментариев. Это абсолютный победитель нашей подборки.

Татуировка голкипера «Борнмута» Артура Боруца представлена вне конкурса. Почему? Ответ в самом фото.

А теперь разбавим подборку более удачливыми татуировками

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд может использовать свою руку вместо книги.

Полузащитник «Челси» Эмерсон любит и Бразилию, и Италию. Довольно оригинальная татуировка.

Полузащитник «Вест Хэма» любит свою семью.

, одноклубник Лансини, изобразил мальчика, который грезит своей мечтой, несмотря на трудности.

Защитник «Ливерпуля» довольно религиозный человек. Татуировка изображает образ распятия Иисуса Христа.

Сразу несколько футболистов АПЛ любят львов. Вот доказательство! Это тату хавбека «Тоттенхэма» .

Полузащитник «Арсенала» .

Лукасу Торрейре тоже нравится царь зверей.

Также мы решили добавить в подборку несколько экс-представителей АПЛ

Экс-игрок «Ньюкасла» Найл Рейнджер, который сейчас пылит в «Саутенде», обожает свою фамилию.

Бывший игрок «Кристал Пэлас» (ныне выступает за «Уотерфорд») Дэймиан Делейни любит клоунов.

Экс-футболист «Тоттенхэма» Райан Мэйсон любит свою маму. Это прекрасно, но согласитесь, что татуировка с ее изображением получилась не самой удачной.

Один юзер даже пошутил в Твиттере, опубликовав фотографии тату игрока и себя в детстве с подписью: «Почему у Мэйсона набито фото 12-летнего меня?»

why does ryan mason have a tattoo of my when i was 12?????? pic.twitter.com/tC7K2SoDm2 — dan (@Danorako) March 31, 2015

Бывший игрок «Ливерпуля» Альберто Морено просто любит стильные татуировки!

Есть ли у Вас татуировки? Если нет, то хотели бы? Например, этот болельщик уверен, что «Ливерпуль» станет чемпионом, могли бы повторить подобное?