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Самые необычные татуировки игроков АПЛ

сегодня, 07:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Озил Месут
Озил Месут
Полузащитник
Обамеянг Пьер-Эмерик
Обамеянг Пьер-Эмерик
Нападающий
Стерлинг Рахим
Стерлинг Рахим
Нападающий

«Соккер.ру» предлагает оценить татуировки звезд чемпионата Англии.

Начнем с татуировки полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. Англичанин выступает против насилия, он «стреляет» только ногами. 

Самые необычные татуировки игроков АПЛ

Джон Стоунз, одноклубник Стерлинга, сначала изменил своей подруге, а затем набил на руке ее изображение. Тату представляет собой лицо спутницы, которое плавно перетекает в часы. Таким образом англичанин решил показать, что останется со своей девушкой навсегда.

Самые необычные татуировки игроков АПЛ

Еще один представитель «Ман Сити» Лерой Сане в нашем списке. Недавно ходили слухи, что он может перейти в «Баварию». Вероятно, футболист не планировал переход, когда набивал данную татуировку, поскольку на спине игрока изображен момент празднования его гола в ворота «Монако» в Лиге чемпионов-2016/17. Да, именно после матчей с монегасками тогда английский клуб вылетел из еврокубков. И да, лучше не стоит смотреть на лицо Лероя на этом тату.

По неподтвержденной информации, данная работа обошлась Сане в 3,074 тысячи евро.

Самые необычные татуировки игроков АПЛ

На предплечье хавбека «Тоттенхэма» Деле Алли красуется персонаж известного мультсериала «Флинстоуны» Бамм-Бамм.

Стоит отметить, что полное имя игрока сборной Англии - Бамиделе, может быть, частично и этим объясняется выбор татуировки.

На бедре футболиста «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга «живет» персонаж Гоку из аниме Dragon Ball Z.

Самые необычные татуировки игроков АПЛ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Aubameyang (@aubameyang97)

Вернемся к защитнику Джону Стоунзу из «Ман Сити». С 2018 года у него изображен загадочный человек на ноге. Футболист никогда не говорил, кто это. Наше предположение - экс-рулевой «Арсенала» Арсен Венгер в женском образе. Изменил французу, когда выбрал «Сити», а не «канониров»?

Самые необычные татуировки игроков АПЛ

Татуировка полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры выглядит немного жутковато. Лицо без глаз? Почему? 

Самые необычные татуировки игроков АПЛ

У голкипера «Ман Сити» Эдерсона тату прямо на шее, рядом с черепом изображена роза, если что.

Самые необычные татуировки игроков АПЛ

Еще одна татуировка форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга. Футболист очень горд тем, что он родом из Африки. Настолько, что он выбрал эту массивную татуировку африканского континента на своей спине.

Самые необычные татуировки игроков АПЛ

Игрок «Арсенала» Эктор Бельерин выступает под 2-м номером. Без комментариев. Это абсолютный победитель нашей подборки.

Самые необычные татуировки игроков АПЛ

Татуировка голкипера «Борнмута» Артура Боруца представлена вне конкурса. Почему? Ответ в самом фото.

Самые необычные татуировки игроков АПЛ

А теперь разбавим подборку более удачливыми татуировками 

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд может использовать свою руку вместо книги.

Самые необычные татуировки игроков АПЛ

Полузащитник «Челси» Эмерсон любит и Бразилию, и Италию. Довольно оригинальная татуировка.

Самые необычные татуировки игроков АПЛ

Полузащитник «Вест Хэма» Мануэль Лансини любит свою семью.

Самые необычные татуировки игроков АПЛ

Андрей Ярмоленко, одноклубник Лансини, изобразил мальчика, который грезит своей мечтой, несмотря на трудности.

Самые необычные татуировки игроков АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен довольно религиозный человек. Татуировка изображает образ распятия Иисуса Христа.

Самые необычные татуировки игроков АПЛ

Сразу несколько футболистов АПЛ любят львов. Вот доказательство! Это тату хавбека «Тоттенхэма» Эрика Ламелы

Самые необычные татуировки игроков АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил.

Самые необычные татуировки игроков АПЛ

Лукасу Торрейре тоже нравится царь зверей.

Самые необычные татуировки игроков АПЛ

Также мы решили добавить в подборку несколько экс-представителей АПЛ

Экс-игрок «Ньюкасла» Найл Рейнджер, который сейчас пылит в «Саутенде», обожает свою фамилию.

Самые необычные татуировки игроков АПЛ

Бывший игрок «Кристал Пэлас» (ныне выступает за «Уотерфорд») Дэймиан Делейни любит клоунов.

Самые необычные татуировки игроков АПЛ

Экс-футболист «Тоттенхэма» Райан Мэйсон любит свою маму. Это прекрасно, но согласитесь, что татуировка с ее изображением получилась не самой удачной.

Самые необычные татуировки игроков АПЛ

Один юзер даже пошутил в Твиттере, опубликовав фотографии тату игрока и себя в детстве с подписью: «Почему у Мэйсона набито фото 12-летнего меня?» 

Бывший игрок «Ливерпуля» Альберто Морено просто любит стильные татуировки!

Самые необычные татуировки игроков АПЛ

Есть ли у Вас татуировки? Если нет, то хотели бы? Например, этот болельщик уверен, что «Ливерпуль» станет чемпионом, могли бы повторить подобное?

Самые необычные татуировки игроков АПЛ

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