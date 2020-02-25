«Милан» готов платить Ибрагимовичу более € 6 млн в год

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вчера, 23:58

«Милан» предложил новый контракт на один год форварду . Если игрок подпишет договор, его зарплата составит более шести миллионов евро, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Ибрагимович пополнил состав «Милана» в январе. Его контракт с клубом действует до конца сезона.

Кроме того, в минувшее трансферное окно в «Милан» перешел защитник . «Красно-черные» арендовали его у «Севильи». Ранее стало известно, что «Милан» хочет оформить полноценный трансфер этого игрока.