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«Милан» готов платить Ибрагимовичу более € 6 млн в год

вчера, 23:58

«Милан» предложил новый контракт на один год форварду Златану Ибрагимовичу. Если игрок подпишет договор, его зарплата составит более шести миллионов евро, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Ибрагимович пополнил состав «Милана» в январе. Его контракт с клубом действует до конца сезона.

Кроме того, в минувшее трансферное окно в «Милан» перешел защитник Симон Кьер. «Красно-черные» арендовали его у «Севильи». Ранее стало известно, что «Милан» хочет оформить полноценный трансфер этого игрока.

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Faustello
Faustello
сегодня в 00:35
И статуи воздвигать каждую неделю!! ))
мангo
мангo
сегодня в 00:22
был бы толк
drug01
drug01
сегодня в 00:11
Прекрасно!!!
severnyj84
severnyj84
сегодня в 00:01
Солидно.
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