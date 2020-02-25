«Милан» готов платить Ибрагимовичу более € 6 млн в год

«Милан» предложил новый контракт на один год форварду Златану Ибрагимовичу. Если игрок подпишет договор, его зарплата составит более шести миллионов евро, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Напомним, что Ибрагимович пополнил состав «Милана» в январе. Его контракт с клубом действует до конца сезона.
Кроме того, в минувшее трансферное окно в «Милан» перешел защитник Симон Кьер. «Красно-черные» арендовали его у «Севильи». Ранее стало известно, что «Милан» хочет оформить полноценный трансфер этого игрока.