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VAR впервые будет использоваться во всех матчах тура РПЛ

сегодня, 11:10

Сообщается, что система VAR будет использоваться во всех встречах РПЛ.

В первом туре нынешнего сезона VAR был задействован на игре «Локомотив» - «Рубин», но только в режиме офлайн. Со второго по четвертый туры технология использовалась в онлайн-режиме на одном из восьми матчей в каждом из туров, а с пятого по 18-й тур число таких игр возросло с одной до двух в каждом туре.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:35
Да видели все уже как Дюковский VAR после отстранения Вилкова посадил его работать на VAR.
Faustello
Faustello
сегодня в 12:28
Читаю и такое ощущение что судейский корпус РПЛ сделал гигантский шаг вперед к новым технологиям. Ушли от старинных чемоданов к банкоматам и электронным картам! ))))
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 12:24
придумали способ, как назначать левые пенальти и с ВАР? )
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил Опасный хулиган
сегодня в 11:27
Привет, Ильнур!)))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 11:21
Последнюю соломинку между спартаком и РПЛ подломили.
Сейчас будет затяжное падение в бездну ФНЛ.
drug01
drug01
сегодня в 11:15
Это хорошо!!!
makkie
makkie
сегодня в 11:13
Наконец-то!
Лишь бы правильно трактовали и не упускали моменты матча.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 11:12
прощай, Зенит!
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