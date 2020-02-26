VAR впервые будет использоваться во всех матчах тура РПЛ

Сообщается, что система VAR будет использоваться во всех встречах РПЛ.
В первом туре нынешнего сезона VAR был задействован на игре «Локомотив» - «Рубин», но только в режиме офлайн. Со второго по четвертый туры технология использовалась в онлайн-режиме на одном из восьми матчей в каждом из туров, а с пятого по 18-й тур число таких игр возросло с одной до двух в каждом туре.
Сейчас будет затяжное падение в бездну ФНЛ.
Сейчас будет затяжное падение в бездну ФНЛ.
Лишь бы правильно трактовали и не упускали моменты матча.
Лишь бы правильно трактовали и не упускали моменты матча.