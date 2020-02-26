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И. Ба: «Верю, что Рами ещё не сказал последнего слова в большом футболе»

сегодня, 07:17

Экс-полузащитник «Милана» и сборной Франции Ибраим Ба прокомментировал переход своего соотечественника Адиля Рами в «Сочи».

У Адиля был тяжёлый период в карьере. Но я верю, что он ещё не сказал своего последнего слова в большом футболе. Он перешёл в последний клуб чемпионата России, но если эта команда готова предоставить все условия, и её можно назвать интересным вызовом для Рами, то почему нет? Сохранил ли он мотивацию? Лучше узнать у самого Адиля. Я верю, что попробовать удержать «Сочи» в элите российского футбола — достойная мотивация для него.

Ранее сам 34-летний футболист рассказал о том, как принял решение продолжить карьеру в «Сочи».

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Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 08:10
Как связан большой футбол и Сочи кто-нибудь знает???
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