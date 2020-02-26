Гвардиола уверен, что МС сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков за нарушение правил FFP будет отменено.
Мы долгое время находились под подозрением. Сейчас у нас есть право подать апелляцию. Я доверяю клубу, мне называют причины происходящего, показывают аргументы и доказательства.
Мы настроены оптимистично относительно нашего участия в Лиге чемпионов на следующий сезон. Я доверяю клубу, посмотрим, что решит суд.
Всего хорошего и больше меня не модулируйте...
Всего хорошего и больше меня не модулируйте...
Тогда Вам меньше нужно жидкости... Не читайте... Избавьте себя от мучения...
Тогда Вам меньше нужно жидкости... Не читайте... Избавьте себя от мучения...
Возможно, что для кого-то важна эта показательная порка...
Возможно, что для кого-то важна эта показательная порка...