Гвардиола уверен, что МС сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» считает, что решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков за нарушение правил FFP будет отменено.

Мы долгое время находились под подозрением. Сейчас у нас есть право подать апелляцию. Я доверяю клубу, мне называют причины происходящего, показывают аргументы и доказательства.

Мы настроены оптимистично относительно нашего участия в Лиге чемпионов на следующий сезон. Я доверяю клубу, посмотрим, что решит суд.