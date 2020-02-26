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Гвардиола уверен, что МС сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне

сегодня, 10:14

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков за нарушение правил FFP будет отменено.

Мы долгое время находились под подозрением. Сейчас у нас есть право подать апелляцию. Я доверяю клубу, мне называют причины происходящего, показывают аргументы и доказательства.

Мы настроены оптимистично относительно нашего участия в Лиге чемпионов на следующий сезон. Я доверяю клубу, посмотрим, что решит суд.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:25
Ну, если шейхи занесут кому надо...
112910415
112910415
сегодня в 11:21
хм ... неужели большие, серьёзные аргументы уже предъявлены ?!
particular
particular ответил Евгений Макрушин
сегодня в 11:19
А зачем писать если по сути сказать нечего???
Я выразил своё отношение к этой ситуации и счёл возможным его написать, вне зависимости от Ваших возбуждений... Посмотрел Ваш профиль, - теперь, суть, смысл, толкования и идеи буду, непременно, черпать оттуда...
Всего хорошего и больше меня не модулируйте...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил particular
сегодня в 11:11
А зачем писать если по сути сказать нечего???
particular
particular ответил Евгений Макрушин
сегодня в 11:09
Как обычно от Вас,вода,вода и ещё раз вода...
А нужен жёсткий троллинг, упоминание мешков и физручества Пепа?!..:))
Тогда Вам меньше нужно жидкости... Не читайте... Избавьте себя от мучения...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил particular
сегодня в 11:05
Как обычно от Вас,вода,вода и ещё раз вода...
Ptaha91
Ptaha91
сегодня в 11:05
значит точно отстранят
beefs
beefs
сегодня в 10:56
Шейхи пообещали уладить...
LOpp
LOpp
сегодня в 10:56
МанСити в ЛЧ еще надо попасть
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:52
Надо бороться
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:40
Наверное проплатили.
Дон Диего
Дон Диего
сегодня в 10:34
Да все только рады будут)
particular
particular
сегодня в 10:33
Нынче, не всегда и не везде, аргументы и доказательства решают исход дела...
Возможно, что для кого-то важна эта показательная порка...
Atist
Atist
сегодня в 10:26
Удачи MC!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:26
Шейхи порешают🤣🤣🤣)))
Incredulous
Incredulous
сегодня в 10:25
Занесли уже, видимо.
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