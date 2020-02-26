Джо Коул: «Отсутствие трансферов несомненно отразилось на „Челси“»

Экс-полузащитник «Челси» поделился впечатлениями от игры бывшей команды в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3).

Думаю, что Фрэнк [Лэмпард], отчаянно пытался заполучить новых игроков [зимой], зная, что на горизонте маячит поединок с «Баварией».

В итоге вы просите 32-летнего Жиру, который отлично сыграл на выходных, но был не в оптимальной форме сегодня, выйти на поле и возглавить атаку в матче против, пожалуй, что одной из лучших команд Европы на данный момент. Создавалось впечатление, что к концу встречи он просто выдохся. Так что отсутствие трансферов несомненно отразилось на команде и её игре.

«Бавария» была лучшей командой от стартового до финального свистка. Мы говорили о рисунке игры, о том, как они пасуют. Сегодня они просто устроили «Челси» взбучку,