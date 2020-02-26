РПЛ представила новый трофей чемпиона лиги

Глава РПЛ Сергей Прядкин в прямом эфире «Матч ТВ» представил новый трофей победителя лиги:

В 2018 году мы провели ребрендинг Российской футбольной премьер-лиги. В рамках ребрендинга реализуется визуальное изменение атрибутов, соответствующих нашему чемпионату. Одним из таких атрибутов является его трофей — кубок чемпионов нашей страны. Совпало так, что «Зенит» в пятый раз выиграл чемпионат и на вечное хранение забрал старый кубок.

Новый кубок разрабатывали совместно со студией Артемия Лебедева. Вариантов было достаточно много. Мы остановились на трех. Представленный вариант окончательно утвердили на общем собрании РПЛ . Клубы за него проголосовали. Я тоже внес небольшую лепту в создание трофея. Изначальный вариант был чуть-чуть меньше. Мяч, который расположен во главе кубка, тоже был меньше. Но лично мне показалось, что лучше сделать его побольше. В итоге поместили на вершину трофея мяч пятого размера. Считаю, что кубок получился динамичным — этот мяч как бы влетает в сетку ворот.

Куда лить шампанское? Самое главное — завоевать этот трофей. А куда и как лить, чтобы отметить победу, — это вопрос для игроков и клубов уже. Но способы налить сюда есть.

Студия Артемия Лебедева разрабатывала дизайн кубка, у нас очень плодотворное сотрудничество. Могу сказать, что и ребята со студии Лебедева, и клубы, и сотрудники РПЛ остались довольны. Продолжим совместную работу — студия Артемия Лебедева разработала дизайн медалей, которые будут вручаться по итогам чемпионата, и индивидуальные призы. Надеюсь, все это очень понравится нашим болельщикам, и они признают его одним из уникальных кубков в российском спорте.

По поводу передачи трофея клубу-чемпиону регламент остается в силе. Обнуляться ничего не будет. То есть «Локомотиву» нужно еще два чемпионства, чтобы забрать на вечное хранение уже новый кубок. Либо три раза подряд, либо пять — в общей сложности.