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РПЛ представила новый трофей чемпиона лиги

сегодня, 21:09

Глава РПЛ Сергей Прядкин в прямом эфире «Матч ТВ» представил новый трофей победителя лиги:

В 2018 году мы провели ребрендинг Российской футбольной премьер-лиги. В рамках ребрендинга реализуется визуальное изменение атрибутов, соответствующих нашему чемпионату. Одним из таких атрибутов является его трофей — кубок чемпионов нашей страны. Совпало так, что «Зенит» в пятый раз выиграл чемпионат и на вечное хранение забрал старый кубок. 

Новый кубок разрабатывали совместно со студией Артемия Лебедева. Вариантов было достаточно много. Мы остановились на трех. Представленный вариант окончательно утвердили на общем собрании РПЛ. Клубы за него проголосовали. Я тоже внес небольшую лепту в создание трофея. Изначальный вариант был чуть-чуть меньше. Мяч, который расположен во главе кубка, тоже был меньше. Но лично мне показалось, что лучше сделать его побольше. В итоге поместили на вершину трофея мяч пятого размера. Считаю, что кубок получился динамичным — этот мяч как бы влетает в сетку ворот. 

Куда лить шампанское? Самое главное — завоевать этот трофей. А куда и как лить, чтобы отметить победу, — это вопрос для игроков и клубов уже. Но способы налить сюда есть.

Студия Артемия Лебедева разрабатывала дизайн кубка, у нас очень плодотворное сотрудничество. Могу сказать, что и ребята со студии Лебедева, и клубы, и сотрудники РПЛ остались довольны. Продолжим совместную работу — студия Артемия Лебедева разработала дизайн медалей, которые будут вручаться по итогам чемпионата, и индивидуальные призы. Надеюсь, все это очень понравится нашим болельщикам, и они признают его одним из уникальных кубков в российском спорте. 

По поводу передачи трофея клубу-чемпиону регламент остается в силе. Обнуляться ничего не будет. То есть «Локомотиву» нужно еще два чемпионства, чтобы забрать на вечное хранение уже новый кубок. Либо три раза подряд, либо пять — в общей сложности.

Ранее Прядкин заявил, что хочет создать гимн РПЛ.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
сегодня в 22:14
по-моему красивый кубок
Ros S
Ros S
сегодня в 22:13
Спонсор надеюсь не Газпром?)))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:55
Заливать некуда
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:40
пусть будет на выбор болельщиков..
severnyj84
severnyj84
сегодня в 21:33
Такой только в музее спартака выставлять, но спартак его никогда не завоюет.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 21:28
Кубок не похожий на кубок,просто приз!
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 21:25
А пить откуда, из горла?
Migelito
Migelito
сегодня в 21:24
Как и везде - сплошная реклама. Цирк! Противно, ей-богу(
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 21:23
креативно,но вот тема шампанского не раскрыта)
alexamit
alexamit
сегодня в 21:18
Полнейший ИДИОТИЗМ чинуш от футбола!!!
Bastardo
Bastardo
сегодня в 21:16
Лебедев докинул себе трофей в копилку сомнительных дизайнерских решений
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