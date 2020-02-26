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Черчесов примет участие в конференции, посвященной 100 дням до Евро-2020

сегодня, 13:37

Министр спорта РФ Олег Матыцин и главный тренер сборной России Станислав Черчесов примут участие в конференции, приуроченной к 100 дням до старта Евро-2020.

Конференция пройдет 5 марта в Санкт-Петербурге при поддержке оргкомитета турнира и ВШЭ в культурном центре вуза.

Программа будет состоять из панельных сессий по темам «Управление международным спортом», «Новые медиа в спорте» и «Образование в спорте».

Ранее стало известно, что сборная России начнет подготовку к весенним товарищеским матчам 22 марта.

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Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:26
Бесполезная трата казённых денег на двух бездельников, которые на халяву пожрут и побухают в крутых питерских ресторанах.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:15
В Ухани конференцию надо проводить.
Aniva
Aniva
сегодня в 14:06
Был бы от этого прок.
ПОЗОР проиграть со счетом семь ноль и не считать это позором
ПОЗОР проиграть со счетом семь ноль и не считать это позором
сегодня в 13:57
ВШЭ - и на этом можно было заканчивать новость. 40и.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:50
К тому времени конференцию нужно будет переприурочить к ста дням до отмены евро2020.
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