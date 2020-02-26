Черчесов примет участие в конференции, посвященной 100 дням до Евро-2020

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сегодня, 13:37

Министр спорта РФ Олег Матыцин и главный тренер сборной России примут участие в конференции, приуроченной к 100 дням до старта Евро-2020.

Конференция пройдет 5 марта в Санкт-Петербурге при поддержке оргкомитета турнира и ВШЭ в культурном центре вуза.

Программа будет состоять из панельных сессий по темам «Управление международным спортом», «Новые медиа в спорте» и «Образование в спорте».

Ранее стало известно, что сборная России начнет подготовку к весенним товарищеским матчам 22 марта.