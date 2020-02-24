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Оргкомитет Кубка Легенд прокомментировал скандал в матче России со звёздами

сегодня, 16:55

Организаторы Кубка Легенд выступили с заявлением после скандала в финальном матче между сборной звёзд и командой России (6:5).

В 2019 году оргкомитет принял решение, что финальный матч судят арбитры-женщины. Финал 11-го розыгрыша Кубка Легенд прошёл блестяще, и руководством принято решение продолжить эту практику и в этом розыгрыше. На финальный матч 2020 года между сборными России и звёзд главный судья турнира Валерий Шавейко назначил арбитра Александру Пономарёву.

Ряд ошибочных решений рефери, оказавшейся под давлением трибун и эмоций футболистов, привёл к конфликтной ситуации, и сборная звёзд покинула поле. Зрители остались без праздника футбола. Организаторами совместно с капитанами команд и арбитром встречи было найдено компромиссное решение с согласия всех участников матча. В уже вынесенные дисциплинарные санкции были внесены корректировки, чтобы болельщики на трибунах и у экранов телевизоров получили удовольствие от игры легендарных футболистов. Сборная звёзд вернулась в игру, и матч продолжился. Ввиду того, что время матча не было своевременно остановлено при возникновении конфликтной ситуации, к игре было добавлено 3 минуты, на табло МСА «Лужники» скорректирован секундомер, по которому и берётся отсчёт игрового времени.

Когда время матча на табло закончилось, прозвучала финальная сирена, которую сложно было услышать в общем шуме трибун. В этот момент сборная России забила 6-ой гол и сравняла счёт. Арбитр матча Александра Пономарёва приняла ошибочное решение и засчитала гол, несмотря на то, что на табло время истекло. Для урегулирования спорной ситуации организаторы турнира довели до футболистов команд и арбитра матча, что победила сборная звёзд, поскольку гол по окончании игрового времени на табло не может быть засчитан в соответсвии с регламентом турнира. На уточнение всех обстоятельств и деталей ситуации ушло некоторое время. После того как все участники матча были проинформированы о том, что гол российской команды не может быть засчитан, сборная России поздравила сборную звёзд с исторической и заслуженной победой на турнире.

Кубок Легенд – это праздник футбола, призванный подчеркнуть важность игры, объединяющей людей по всему миру. Наши ключевые ценности: уважение к футболу, зрителям, участникам матча, доброжелательное отношение и нулевая терпимость к оскорбительному поведению. В соответсвии с этим, оргкомитет считает судей объективными, независимыми и действующими в интересах футбола. Также сообщаем, что формированием судейской бригады занимались непосредственно организаторы, а не Российский футбольный союз. Ввиду того, что ряд ошибочных решений привёл к конфликту между участниками матча и вызвал широкий общественный резонанс, оргкомитет турнира принял решение в следующем розыгрыше Кубка Легенд привлекать к работе на матчах бригады иностранных арбитров.

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Кубок Легенд 2020  Россия: события
Источник: legends.ru
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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответил Jeck Denielse
сегодня в 18:16
Судя по всему, ТП, а ты уж слюни распустил
Байкал-38.
Байкал-38. ответил LOpp
сегодня в 17:52
Когда в сборную легенд стали приглашать таких "легенд" как Зырьянов, Аршавин, Алдонин, прости Господи Каряга, этот кубок легенд превратился в кубок клоунов
Ты забыл упомянуть главных клоунов этой сборной Филимонова, Титова...
ЮНВA
ЮНВA
сегодня в 17:50
Мне турнир понравился- финал вообще огонь был, просто противно был от того как нагло тянули хозяев.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:50
Какой "ряд ошибочных решений"....???
Что выгнала с поля игроков-хамов-нецерзурщиков ??...
Или решения арбитра не совпадали с планами кабинетчиков на счёт победителя турнира ??
Да судья и была единственным светлым пятном в этом финале...
Быстро как "мужики РФСники" виноватых нашли в скандале...)))...по-мужски прям...

Удачи арбитру...спортсменке...и просто красавице...как в работе так и в семье !!!!!!!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:49
Это не футбол, это шоу, это как кетч в Америке.
LOpp
LOpp
сегодня в 17:40
Когда в сборную легенд стали приглашать таких "легенд" как Зырьянов, Аршавин, Алдонин, прости Господи Каряга, этот кубок легенд превратился в кубок клоунов
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:26
И на фига такой турнир?
Faustello
Faustello
сегодня в 17:24
Кому нужны эти пенсионерские разборки?
Уже третий день ни о чём воздух сотрясается, теперь ещё и девочку судью крайней сделали.
Срамота!
severnyj84
severnyj84
сегодня в 17:21
Только Премьер кубок спартака и могут организовать.
Sunny.
Sunny.
сегодня в 17:15
Титов, Самедов и пр тарасовская братия привыкли что их затаскивали в бромотановые и подставили бабу - позорники.
beefs
beefs
сегодня в 17:12
Опять об-лись, какой позор...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:04
Саша отработала на отлично а осудить её могут только лжемужики.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 16:57
Бабу крайней сделали,джигиты х..вы
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