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Основа «Тамбова» с тренером покинет Кипр до финала Кубка ФНЛ

сегодня, 11:24

«Тамбов» в финальном матче Кубка ФНЛ с «Химками» 27 февраля сыграет не основным составом. Об этом заявил спортивный директор клуба Павел Худяков.

1 марта мы возобновляем чемпионат России, поэтому 27 февраля утром те 11-12 человек, которые планируются в стартовом составе на матч с «Рубином», вместе с главным тренером Сергеем Первушиным вылетают в Нижний Новгород. Но те, кто останутся на Кипре, тоже входят в основную обойму — пусть доказывают. Плюс ребята из молодежки. Будем бороться: хотим выиграть Кубок ФНЛ.
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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:25
Не серьезный подход к турниру.
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