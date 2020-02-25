Основа «Тамбова» с тренером покинет Кипр до финала Кубка ФНЛ

«Тамбов» в финальном матче Кубка ФНЛ с «Химками» 27 февраля сыграет не основным составом. Об этом заявил спортивный директор клуба Павел Худяков.
1 марта мы возобновляем чемпионат России, поэтому 27 февраля утром те 11-12 человек, которые планируются в стартовом составе на матч с «Рубином», вместе с главным тренером Сергеем Первушиным вылетают в Нижний Новгород. Но те, кто останутся на Кипре, тоже входят в основную обойму — пусть доказывают. Плюс ребята из молодежки. Будем бороться: хотим выиграть Кубок ФНЛ.