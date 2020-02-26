Бускетс раскритиковал руководство «Барселоны» после матча с «Наполи»

Полузащитник «Барселоны» раскритиковал руководство клуба за отсутствие глубины состава у «сине-гранатовых». Хавбек сделал соответствующее заявление после первого матча с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы надеемся, что Пике не получил серьезную травму, но мы сыграем в ответном матче тем составом, который будет доступен. У нас нет глубокого состава, потому что, к сожалению, так было спланировано.