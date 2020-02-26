Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс раскритиковал руководство клуба за отсутствие глубины состава у «сине-гранатовых». Хавбек сделал соответствующее заявление после первого матча с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мы надеемся, что Пике не получил серьезную травму, но мы сыграем в ответном матче тем составом, который будет доступен. У нас нет глубокого состава, потому что, к сожалению, так было спланировано.
Напомним, ранее сообщалось, что Серхио Бускетс и Артуро Видаль пропустят ответный матч с «Наполи».
Приближенные Короля (Осасун) один за другим выпрыгивают, наносят разящий критический выпад и скрываются, как Пике и Бускетс.
Уходи, Бармалей. Ты проиграл.
Приближенные Короля (Осасун) один за другим выпрыгивают, наносят разящий критический выпад и скрываются, как Пике и Бускетс.
Уходи, Бармалей. Ты проиграл.