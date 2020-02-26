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Бускетс раскритиковал руководство «Барселоны» после матча с «Наполи»

сегодня, 21:42
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс раскритиковал руководство клуба за отсутствие глубины состава у «сине-гранатовых». Хавбек сделал соответствующее заявление после первого матча с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы надеемся, что Пике не получил серьезную травму, но мы сыграем в ответном матче тем составом, который будет доступен. У нас нет глубокого состава, потому что, к сожалению, так было спланировано.   

Напомним, ранее сообщалось, что Серхио Бускетс и Артуро Видаль пропустят ответный матч с «Наполи».

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Бесполезность 51
Бесполезность 51 ответил Тень Аналитика
сегодня в 22:05
Бартоломеу не было смысла бороться против мафии Месси. Приближенные Короля (Осасун) один за другим выпрыгивают, наносят разящий критический выпад и скрываются, как Пике и Бускетс. Уходи, Бармалей. Ты проиграл.
Король мадридских Осасун.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 21:57
Бартоломеу не было смысла бороться против мафии Месси.

Приближенные Короля (Осасун) один за другим выпрыгивают, наносят разящий критический выпад и скрываются, как Пике и Бускетс.

Уходи, Бармалей. Ты проиграл.
Doktor S
Doktor S
сегодня в 21:43
Правильно.
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