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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

сегодня, 00:53
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В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Брюгге» и оформил себе выход в следующую стадию турнира.

Первый матч между командами завершился вничью - 1:1.

Манчестер, стадион Олд Траффорд

«Манчестер Юнайтед» - «Брюгге» 5:0 (3:0)
Голы: Бруну Фернандеш 27 (пенальти), Игало 34, МакТоминэй 41, Фред 82, Фред 90+4

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу, Фред, МакТоминэй (Гринвуд 72), Мата, Бруну Фернандеш (Лингард 65), Джеймс (Чонг 46), Игало
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

«Брюгге»: Миньоле, Клинтон Мата (Митрович 62), Мехеле, Дели, Одилон, Ритс (Де Кетелар 79), Рикка Ростаньол, Де Куйпер, Тау (Диатта 61), Окереке, Ванакен
Главный тренер: Клеман Филипп.

Удаления: Дели 23

Судья: Гозюбийк Сердар.

Ранее выход в 1/8 финала обеспечила себе «Рома».

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответил witcher
сегодня в 01:32
Фернандеш хорош. Лингард с Перейрой на выход. Зачем на целый тайм выпустили Чонга если он летом собрался уходить, лучше бы на Гомеса посмотрели. Игало почти весь матч не было видно хоть он и гол забил. Байи набирает форму, лишь бы опять не травмировался. Он получше Линделева.
Так Гомес вроде решил уйти, а Чонг голевую записывает в ЛЕ, может его хотят переубедить, ибо вингер МЮ нужен, а смысл еще и на эту позицию искать игрока
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 01:24
Мощна.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 01:22
Фернандеш зверюга , конечно . Без раскачки и адаптации влился в игру на 100 % , он везде . Ну и пастор Фред как раскрылся ! Вообщем , я не вижу вместо кого можно ставить погбу , нужно сливать его !
Троица Мактоминай, Фернандеш,Фред зарешала сегодня!!!
witcher
witcher
сегодня в 01:14
Фернандеш хорош. Лингард с Перейрой на выход. Зачем на целый тайм выпустили Чонга если он летом собрался уходить, лучше бы на Гомеса посмотрели. Игало почти весь матч не было видно хоть он и гол забил. Байи набирает форму, лишь бы опять не травмировался. Он получше Линделева.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответил Тео Джонс
сегодня в 01:10
Как бы вам не пришлось горевать, что проиграли среднему итальянскому клубу😂😂😂😂😂😂
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:09
Жаль что судья испортил этот матч и не дал Брюге шансов на борьбу. Судья был такой же неадекватный как и игрок Брюге отбивший мяч рукой.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 01:06
Ну Брюгге сам помог, когда игрок Брюгге сыграл 100% гандбол, зная, что это 100% удаление и пенальти, а затем все было уже очевидно, если бы Ман Ю не победил Брюгге, который весь матч играл в меньшестве, то это было бы слишком, так что не понимаю радости некоторых фанатов Ман Ю, вы по любому должны были побеждать Брюгге на Траффорд, и Брюгге вам только облегчил задачу.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 01:02
Дели тот еще клоун 🤣
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 01:01
Дожились, болелы МЮ радуются разгрому среднего бельгийского клуба, который еще и весь матч вдесятером играл, как будто взяли ЛЧ. Лол=)
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 01:01
Фернандеш зверюга , конечно . Без раскачки и адаптации влился в игру на 100 % , он везде . Ну и пастор Фред как раскрылся !
Вообщем , я не вижу вместо кого можно ставить погбу , нужно сливать его !
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 01:00
Шикарная игра, МЮ с победой
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Заратустра
сегодня в 00:59
Накидали Миньолехе от души. Ему не привыкать от МЮ вынимать.
Что есть - того не отнять!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:57
Красавцы! Взяли своё, сегодня божила полузащита!!!
Заратустра
Заратустра
сегодня в 00:56
Накидали Миньолехе от души. Ему не привыкать от МЮ вынимать.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 00:56
Вынесли так , как и требовалось ! )))
Pervomaez
Pervomaez
сегодня в 00:55
С победой мю, надо постараться выиграть ле
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