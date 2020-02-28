«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Брюгге» и оформил себе выход в следующую стадию турнира.
Первый матч между командами завершился вничью - 1:1.
Манчестер, стадион Олд Траффорд
«Манчестер Юнайтед» - «Брюгге» 5:0 (3:0)
Голы: Бруну Фернандеш 27 (пенальти), Игало 34, МакТоминэй 41, Фред 82, Фред 90+4
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу, Фред, МакТоминэй (Гринвуд 72), Мата, Бруну Фернандеш (Лингард 65), Джеймс (Чонг 46), Игало
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
«Брюгге»: Миньоле, Клинтон Мата (Митрович 62), Мехеле, Дели, Одилон, Ритс (Де Кетелар 79), Рикка Ростаньол, Де Куйпер, Тау (Диатта 61), Окереке, Ванакен
Главный тренер: Клеман Филипп.
Удаления: Дели 23
Судья: Гозюбийк Сердар.
Ранее выход в 1/8 финала обеспечила себе «Рома».
Вообщем , я не вижу вместо кого можно ставить погбу , нужно сливать его !
Вообщем , я не вижу вместо кого можно ставить погбу , нужно сливать его !