«Ман Сити» намерен подписать Холгейта

«Манчестер Сити» интересуется защитником «Эвертона» Мэйсоном Холгейтом. Не исключено, что манкунианцы попробуют приобрести игрока ближайшим летом. Сумма трансфера может составить 30 миллионов фунтов стерлингов, сообщают британские СМИ.
Напомним, что недавно УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков на два сезона из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. После этого появились слухи, согласно которым наставник «горожан» Хосеп Гвардиола покинет клуб. Позже стало известно, что Гвардиола намерен остаться в «Ман Сити».