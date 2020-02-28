«Ман Сити» намерен подписать Холгейта

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сегодня, 09:04

«Манчестер Сити» интересуется защитником «Эвертона» . Не исключено, что манкунианцы попробуют приобрести игрока ближайшим летом. Сумма трансфера может составить 30 миллионов фунтов стерлингов, сообщают британские СМИ .