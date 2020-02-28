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МЮ сыграет с ЛАСКом, «Интер» - с «Хетафе». Итоги жеребьевки 1/8 финала ЛЕ

сегодня, 15:22

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Определены следующие пары:

«Ред Булл Зальцбург» / «Айнтрахт» - «Базель»

«Истанбул Башакшехир» - «Копенгаген»

«Интер» - «Хетафе»

ЛАСК - «Манчестер Юнайтед»

«Олимпиакос» - «Вулверхэмптон»

«Рейнджерс» - «Байер»

«Севилья» - «Рома»

«Вольфсбург» - «Шахтер»

Напомним, что матч «Ред Булл Зальцбург» - «Айнтрахт» был перенесен из-за плохих погодных условий. Он пройдет сегодня, начало - в 20.00 мск. В первой встрече «Айнтрахт» обыграл «Зальцбург» со счетом 4:1.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:56
МЮ - должен выиграть матч...
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Мистер Галактикус
сегодня в 16:51
Севилья еле еле прошел Клуж,думаю фаворит Рома 40/60
нечитайло
нечитайло
сегодня в 16:44
Уже наряднее
drug01
drug01
сегодня в 16:28
Все пары хороши играть можно....
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:28
Центральный матч, конечно, Севилья - Рома. Мончи против своего бывшего клуба) Успехов Манчестер Юнайтед, разумеется!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил nikoladolgov
сегодня в 16:27
А Зенит с кем играет ?
в ЛЧ со своими баннерами на стадионе Газ Пром - ЛЧ достояние!
An Jo
An Jo
сегодня в 16:26
ставлю на Интер в финале.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил nikoladolgov
сегодня в 16:25
Волки - чемпион !
какие именно,их там ТРИ?! волчья стая ___ Рома, Вулверхэмптон
и Вольсбург.
За адекватность
За адекватность ответил -Хостинский-
сегодня в 16:22
Вот и типо сраный Олимпиакос .. Вышел в 1/8 и там прошел кого а не кого а сам Арсенал собственной персоны .... так что нехер на Краснодар пылить...мы попали на крепкого орешка
С уважением отношусь как к "Краснодару", так и к "Ростову", но насчет "Оли", проигрывать по-разному можно. "Базель" тоже в 1/8. Сильные мира сего. К Вам с уважением.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Мистер Галактикус
сегодня в 16:22
а какую громкую афишу ты ждёшь? МЮ-Интер? Рома-Севилья вполне громкая афиша. Да и Хетафе команда выше среднего на этой стадии сыграет с фаворитом ле Интером
А Зенит с кем играет ?
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 16:21
без Спартака Ле -это никому не нужный турнир.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:20
Волки - чемпион !
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил particular
сегодня в 16:18
Пока, без громких афиш... Кто прорвался, кто прокрался, а кому-то повезло...
а какую громкую афишу ты ждёшь? МЮ-Интер?
Рома-Севилья вполне громкая афиша. Да и Хетафе команда выше среднего на этой стадии сыграет с фаворитом ле Интером
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:18
Истанбул Башакшехир - Копенгаген выглядят послабее, остальные более-менее ровные...
dimagas2
dimagas2 ответил Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:17
Именно "Шахтеру" и не повезло. Зная общий высокий уровень немецких команд, которые во внутреннем чемпионате бьются как львы, а уж в европейских кубках и подавно, сделаю неутешительный прогноз для украинского клуба. Но болеть буду за него.
Ну скажем Интер,Севилья и тд точно не вариант))
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
сегодня в 16:16
«Ред Булл Зальцбург» / «Айнтрахт» 60 на 40 «Базель»

«Истанбул Башакшехир» 50 на 50 «Копенгаген»

«Интер» 55 на 45 «Хетафе»

ЛАСК 25 на 75 «Манчестер Юнайтед»

«Олимпиакос» 45 на 55 «Вулверхэмптон»

«Рейнджерс» 30 на 70 «Байер»

«Севилья» 50 на 50 «Рома»

«Вольфсбург» 40 на 60 «Шахтер»
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома ответил -Хостинский-
сегодня в 16:14
Но и победой над Порту нехрен гордиться, ибо их только ленивый в этом евросезоне не пинал
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил dimagas2
сегодня в 16:13
Шахте +- повезло,соперник не из ТОП-команд,но тоже крепкий бундес середняк что как минимум не слабее.
Именно "Шахтеру" и не повезло. Зная общий высокий уровень немецких команд, которые во внутреннем чемпионате бьются как львы, а уж в европейских кубках и подавно, сделаю неутешительный прогноз для украинского клуба. Но болеть буду за него.
Sana Sotyy
Sana Sotyy
сегодня в 16:12
Нормально .
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 16:10
Вот и типо сраный Олимпиакос .. Вышел в 1/8 и там прошел кого а не кого а сам Арсенал собственной персоны .... так что нехер на Краснодар пылить...мы попали на крепкого орешка
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:09
Уж не знаю стоит ли "ПСВ" со "Спортингом" на одной чаше весов с "МЮ", но как бы "ЛАСК" там кого не громил, но эконом режим "МЮ" обеспечил.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:04
Истанбул - Копенгаген - матч аутсайдеров.
Mangur
Mangur
сегодня в 16:02
Саллах Акбар
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 16:01
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 16:01
    Хетафе попадаются одни из сильнейших команд и они их обыгрывают!
    Gorasul
    Gorasul
    сегодня в 15:57
    какие-то мутные команды. настоящий лузер кап. зенита не хватает
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 15:56
    МЮ пройдет дальше
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил Заратустра
    сегодня в 15:55
    ЛАСК громил ПСВ и Спортинг, а в квалификации прошел Базель. Ты уверен, что это хороший жребий?
    За адекватность
    За адекватность ответил LOpp
    сегодня в 15:55
    Айнтрахт, Копенгаген, Интер, МЮ, Вулверхэмптон, Байер, Севилья, Шахтер. как-то так.
    С учетом того, как клубы бывшего СССР "успешно" играют с немцами в ЕК, то то такое, матчи со счета 0-0 начинаются.
    h8you
    h8you
    сегодня в 15:54
    Вперед Хетафе!
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