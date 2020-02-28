МЮ сыграет с ЛАСКом, «Интер» - с «Хетафе». Итоги жеребьевки 1/8 финала ЛЕ

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Определены следующие пары:
«Ред Булл Зальцбург» / «Айнтрахт» - «Базель»
«Истанбул Башакшехир» - «Копенгаген»
«Интер» - «Хетафе»
ЛАСК - «Манчестер Юнайтед»
«Олимпиакос» - «Вулверхэмптон»
«Рейнджерс» - «Байер»
«Севилья» - «Рома»
«Вольфсбург» - «Шахтер»
Напомним, что матч «Ред Булл Зальцбург» - «Айнтрахт» был перенесен из-за плохих погодных условий. Он пройдет сегодня, начало - в 20.00 мск. В первой встрече «Айнтрахт» обыграл «Зальцбург» со счетом 4:1.
и Вольсбург.
и Вольсбург.
Рома-Севилья вполне громкая афиша. Да и Хетафе команда выше среднего на этой стадии сыграет с фаворитом ле Интером
Рома-Севилья вполне громкая афиша. Да и Хетафе команда выше среднего на этой стадии сыграет с фаворитом ле Интером
«Истанбул Башакшехир» 50 на 50 «Копенгаген»
«Интер» 55 на 45 «Хетафе»
ЛАСК 25 на 75 «Манчестер Юнайтед»
«Олимпиакос» 45 на 55 «Вулверхэмптон»
«Рейнджерс» 30 на 70 «Байер»
«Севилья» 50 на 50 «Рома»
«Вольфсбург» 40 на 60 «Шахтер»
«Истанбул Башакшехир» 50 на 50 «Копенгаген»
«Интер» 55 на 45 «Хетафе»
ЛАСК 25 на 75 «Манчестер Юнайтед»
«Олимпиакос» 45 на 55 «Вулверхэмптон»
«Рейнджерс» 30 на 70 «Байер»
«Севилья» 50 на 50 «Рома»
«Вольфсбург» 40 на 60 «Шахтер»