«Интер» близок к подписанию Чонга

«Интер» близок к подписанию полузащитника «Манчестер Юнайтед» Тахита Чонга. Контракт игрока с МЮ истекает в июне текущего года. Возможно, Чонг перейдет в «Интер» летом как свободный агент.
Руководство миланского клуба планирует отдать игрока в аренду, если переход состоится. «Интер» предложил полузащитнику несколько команд для потенциальной аренды, включая «Верону» и «Сассуоло». Чонг продолжает рассматривать предложение миланцев.
Отметим, что, по данным СМИ, «Интер» также претендует на защитника «Тоттенхэма» Яна Вертонгена.