«Интер» близок к подписанию Чонга

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сегодня, 16:57

«Интер» близок к подписанию полузащитника «Манчестер Юнайтед» . Контракт игрока с МЮ истекает в июне текущего года. Возможно, Чонг перейдет в «Интер» летом как свободный агент.

Руководство миланского клуба планирует отдать игрока в аренду, если переход состоится. «Интер» предложил полузащитнику несколько команд для потенциальной аренды, включая «Верону» и «Сассуоло». Чонг продолжает рассматривать предложение миланцев.