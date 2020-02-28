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«Интер» близок к подписанию Чонга

сегодня, 16:57

«Интер» близок к подписанию полузащитника «Манчестер Юнайтед» Тахита Чонга. Контракт игрока с МЮ истекает в июне текущего года. Возможно, Чонг перейдет в «Интер» летом как свободный агент.

Руководство миланского клуба планирует отдать игрока в аренду, если переход состоится. «Интер» предложил полузащитнику несколько команд для потенциальной аренды, включая «Верону» и «Сассуоло». Чонг продолжает рассматривать предложение миланцев.

Отметим, что, по данным СМИ, «Интер» также претендует на защитника «Тоттенхэма» Яна Вертонгена.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:05
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