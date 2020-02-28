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МЮ может продать Лингарда и Перейру, чтобы приобрести Грилиша

сегодня, 11:05

«Манчестер Юнайтед» намерен продать полузащитников Джесси Лингарда и Андреаса Перейру, чтобы получить деньги, необходимые для покупки хавбека «Астон Виллы» Джека Грилиша, сообщает британская пресса.

Отмечается, что МЮ планирует подписать Грилиша следующим летом. При этом манкунианцы хотят договориться с «Астон Виллой» о сделке до конца текущего месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что «Астон Вилла» собирается удержать Грилиша. СМИ опубликовали данные о намерении бирмингемцев существенно повысить зарплату игрока.  

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:04
Впарить кому-нибудь Лингарда, да ещё и за деньги практически невыполнимая задача.
Я И Блан
Я И Блан
сегодня в 11:29
Шило на мыло.
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