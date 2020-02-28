МЮ может продать Лингарда и Перейру, чтобы приобрести Грилиша

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сегодня, 11:05

«Манчестер Юнайтед» намерен продать полузащитников и , чтобы получить деньги, необходимые для покупки хавбека «Астон Виллы» , сообщает британская пресса.

Отмечается, что МЮ планирует подписать Грилиша следующим летом. При этом манкунианцы хотят договориться с «Астон Виллой» о сделке до конца текущего месяца.