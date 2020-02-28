МЮ может продать Лингарда и Перейру, чтобы приобрести Грилиша

«Манчестер Юнайтед» намерен продать полузащитников Джесси Лингарда и Андреаса Перейру, чтобы получить деньги, необходимые для покупки хавбека «Астон Виллы» Джека Грилиша, сообщает британская пресса.
Отмечается, что МЮ планирует подписать Грилиша следующим летом. При этом манкунианцы хотят договориться с «Астон Виллой» о сделке до конца текущего месяца.
Напомним, ранее сообщалось, что «Астон Вилла» собирается удержать Грилиша. СМИ опубликовали данные о намерении бирмингемцев существенно повысить зарплату игрока.