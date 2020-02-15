Брошенная кость

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сегодня, 13:00

«Соккер.ру» рассказывает о новой интриге в АПЛ .

Решение УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков меняет контуры уже нынешнего чемпионата Англии. Появляется вакансия в Лиге чемпионов, которую заполнит пятая команда Премьер-лиги. В оставшихся турах нас ждёт ожесточённая схватка за пятое место, которое приобрело большой вес. На кону и деньги, и престиж.

Прежде чем очертить круг претендентов, давайте заглянем в турнирную таблицу. Мы увидим, что пятую команду - «Шеффилд Юнайтед» отделяет от идущего девятым «Манчестер Юнайтед» четыре очка. И, скорее всего, обладателя горящей путёвки в Лигу чемпионов стоит искать в этой компании - «Шеффилд Юнайтед», «Тоттенхэм», «Вулверхэмптон», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Занимающий десятое место «Арсенал» отстаёт от «Шеффилда» на восемь очков. С одной стороны, вроде бы немного. Но, согласитесь, «канониры» только ищут свою игру, и верить в их попадание в Лигу чемпионов могут даже не оптимисты, а фантазёры. Правда, новые реалии дают лондонцам шанс попасть в Лигу Европы, но мы сейчас не об этом.

Пока заветное пятое место занимает «Шеффилд Юнайтед», опережающий «Тоттенхэм» на два очка. С одной стороны, у «клинков» есть небольшое преимущество. Но с другой, состав у новичков Премьер-лиги самый неказистый в этой компании. Нынешнее пятое место и так прыжок выше головы. «Шеффилду» предстоит сыграть со всеми прямыми конкурентами в борьбе за брошенную УЕФА кость (дома с «волками» и «ирисками», в гостях с «красными дьяволами» и «шпорами»), и потери неизбежны. Особенно с МЮ , ведь не сможет играть арендованный у манкунианцев Дин Хендерсон, а для «клинков» вратарь - полкоманды, даже больше. Есть ощущение, что команда Криса Уайлдера притормозит и сосредоточится на месте в Лиге Европы. Не всё сразу.

А вот для «Тоттенхэма» и лично Жозе Моуринью попадание в Лигу чемпионов было бы прекрасным итогом сложнейшего сезона. У «шпор» хорошая позиция, крепкий состав и искусный тренер. Который, как правило, проводит успешные первые сезоны. Вот только Харри Кейн своей травмой подкачал. Зато Уго Льорис залечил руку и вернулся в ворота. Лондонцам также предстоит сыграть со всеми прямыми конкурентами, причём с тремя из них дома. «Тоттенхэму» вполне по силам сорвать банк. Главное, чтоб никто больше не угодил в распоряжение травматологов. Есть ещё одно обстоятельство. «Шпоры» заняты в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, им скоро играть с «РБ Лейпциг». Финалист прошлогодней Лиги чемпионов не собирается сворачивать европейскую кампанию, а это дополнительная нагрузка на футболистов.

«Вулверхэмптон» отстаёт на очко от «Тоттенхэма» и на три от «Шеффилда». Но при этом «волки» сыграли на матч больше конкурентов. Мелочей в таких ситуациях не бывает. Каждое очко на счету. В распоряжении Нуну Эшпириту крепкая сыгранная команда с выраженным португальским остовом. Вилли Боли вернулся в строй после перелома ноги. Аргументов против «Вулвз» два. Клуб занят в Лиге Европы, может даже замахнуться на многое. Второе обстоятельство - излишнее миролюбие «Вулверхэмптона». Накопилось уже 12 ничьих, больше только у «Арсенала». «Волки» уже сыграли матч второго круга с «Манчестер Юнайтед» - 0:0. С «Эвертоном» им предстоит сразиться на «Мулинекс» и побывать в Лондоне и Шеффилде. Конечно, «Вулверхэмптон» не будет отказываться от возможности впервые пробиться в Лигу чемпионов, но и при этом останется доволен попаданием в Лигу Европы. Будем объективны, до уровня главного клубного турнира Европы «Вулвз» пока не дотягивают.

Не было гроша, и вдруг алтын, Карло Анчелотти принимал «Эвертон», когда девятикратный чемпион Англии находился недалеко от зоны вылета. Сейчас «ириски» показывают игру, вполне соответствующую своему уровню. Даже больше. Анчелотти растормошил Ришарлисона, а как Доминик Калверт-Льюин разыгрался! «Ириски» могут воспользоваться неудачами соперников и запрыгнуть на пятую позицию.

Но у «Эвертона» сложнейший график в ближайших встречах - с «Арсеналом» в Лондоне, потом с МЮ на «Гудисон Парк», новая поездка в столицу - уже к «Челси», мерсисайдское дерби. Скольких очков не досчитается девятикратный чемпион Англии в этих матчах? С тремя остальными прямыми соперниками команде Анчелотти играть в гостях. Поэтому шанс вытащить счастливый билет у «Эвертона» невелик. Да и вряд ли команда готова сделать столь широкий шаг. Восхождение будет отложено на следующий сезон.

Неприятность, постигшая пока ещё чемпиона, весьма выгодна его соседу. Не только в моральном плане, хотя немало представителей красной части Манчестера порадовалась, что у «горожан» корова пала. У «Юнайтед» появляется возможность превратить плохой сезон во вполне успешный. Нежданно-негаданно может свалиться билет в Лигу чемпионов, которого, будем объективны, «Манчестер Юнайтед» не заслужил. Но четыре очка отставания - мелочь. С таким составом эту канавку можно перепрыгнуть. Даже без травмированного Маркуса Рэшфорда. Возможно, преодолеет свою хандру Поль Погба и сыграет свой дембельский аккорд. Бруну Фернандеш начнёт отрабатывать вложенные в его покупку миллионы. Но главное, в таких условиях никто не будет требовать головы Оле-Гуннара Сульшера. Норвежцу дадут доработать до конца сезона. И если отобранный у «Сити» пропуск в Лигу чемпионов достанется «Юнайтед», то никто не посмеет тронуть Сульшера и летом. А вот если «красные дьяволы» не воспользуются ситуацией, то летом на «Олд Траффорд» приедет новый тренер. Календарь у МЮ так себе. Поездки в гости к «Челси», «Эвертону», «Тоттенхэму», дерби на своей арене, матч в Лестере напоследок. Ещё игра с «Шеффилд Юнайтед», в воротах которого не будет Хендерсона. Иногда полезно раздавать своих футболистов конкурентам.

«Манчестер Юнайтед» еще и в Лиге Европы играть. Скоро в Брюгге ехать. Но есть ощущение, что в отличие «шпор» и «волков», «красные дьяволы» могут пожертвовать европейскими баталиями. На кону нечто больше, и не стоит гнаться за двумя зайцами. Точнее за тремя, есть Кубок Англии. Но старейший турнир не столь утомителен, как поездки по Европе.

Итак, что у нас получилось. Фаворит в этой гонке «Тоттенхэм». Вслед за ним поставим «Манчестер Юнайтед». «Вулверхэмптон», «Эвертон» и «Шеффилд» будут рады попаданию в Лигу Европы, что собственно входило в их планы до того, как стало известно о дисквалификации «Манчестер Сити». Однако угадать счастливчика трудно. Зато несложно предположить, что финиш в английской Премьер-лиге будет весьма жарким.