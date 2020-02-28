«Оренбург» вырвал ничью в матче с «Крыльями Советов»

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сегодня, 20:25

Сегодня, 28 февраля, «Крылья Советов» и «Оренбург» в 20-м туре открыли весеннюю часть чемпионата России. Оренбургская команда вырвала ничью в концовке матча благодаря голу хавбека Рикарду Алвеша.

Отметим, что на 23-й минуте «Крылья» остались в меньшинстве. С поля был удален полузащитник Срджан Мияилович.

Самара, стадион Самара Арена

«Крылья Советов» - «Оренбург» 1:1 (1:0)

Голы: Попович 41 - Алвеш 89

«Крылья Советов»: Фролов, Мияилович, Карпов, Чернов, Зеффан, Тимофеев, Антон (Гацкан 79), Кабутов, Попович (Лысцов 90), Зиньковский (Глушенков 83), Радонич

Главный тренер: Божович Миодраг.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Радакович, Аюпов, Сиваков, Терехов, Рикарду Алвеш, Мишкич, Куат (Чуканов 66), Силла Диалло (Фамейе 66), Деспотович

Главный тренер: Емельянов Константин.

Предупреждения: Куат 31, Малых 40, Попович 59, Деспотович 73, Радакович 90+1, Сиваков 90+3

Удаления: Мияилович 23

Судья: Мешков Виталий.