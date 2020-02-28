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«Оренбург» вырвал ничью в матче с «Крыльями Советов»

сегодня, 20:25
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Сегодня, 28 февраля, «Крылья Советов» и «Оренбург» в 20-м туре открыли весеннюю часть чемпионата России. Оренбургская команда вырвала ничью в концовке матча благодаря голу хавбека Рикарду Алвеша.

Отметим, что на 23-й минуте «Крылья» остались в меньшинстве. С поля был удален полузащитник Срджан Мияилович.

Самара, стадион Самара Арена

«Крылья Советов» - «Оренбург» 1:1 (1:0)
Голы: Попович 41 - Алвеш 89

«Крылья Советов»: Фролов, Мияилович, Карпов, Чернов, Зеффан, Тимофеев, Антон (Гацкан 79), Кабутов, Попович (Лысцов 90), Зиньковский (Глушенков 83), Радонич
Главный тренер: Божович Миодраг.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Радакович, Аюпов, Сиваков, Терехов, Рикарду Алвеш, Мишкич, Куат (Чуканов 66), Силла Диалло (Фамейе 66), Деспотович
Главный тренер: Емельянов Константин.

Предупреждения: Куат 31, Малых 40, Попович 59, Деспотович 73, Радакович 90+1, Сиваков 90+3

Удаления: Мияилович 23

Судья: Мешков Виталий.

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Все комментарии
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 21:35
Все возвращается.
beefs
beefs
сегодня в 21:32
С началом и новыми скандалами...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:27
Удаление помогло
ошалевший
ошалевший
сегодня в 21:25
кстати кто в курсе где вилков и чего не судит? всё ещё тратит народное достояние?
mensk
mensk
сегодня в 21:21
Пока хоть ничья.
karnager
karnager
сегодня в 21:18
Уже пошли судейские интриги?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 21:17
Судейкаа постарался для ничейки
VIPded
VIPded
сегодня в 21:17
С таким судейством как ещё Крылышки не продули...
ДСА
ДСА
сегодня в 21:13
Повезло.
Константин Белых
Константин Белых ответил форева
сегодня в 21:08
Ну вот и началось родное дно... с вытягивания за уши зенитовского фарм клуба от вылета.))) А то кто ж на следующий сезон 6 очков то гарантирует?)) И судья мешков, а кто бы сомневался.))))
Это еще что.. Сейчас настоящий цирк с Сочи начнется. Точнее уже начался с срочным переходом Кокоши и спешной покупки чемпионов мира с детства топящих за клуб имени стадиона Дяди Вовы.. Про свистунов которые будут на Сочи работать-скромно умолчим. Браво Зенит!
shlomo
shlomo
сегодня в 20:56
Скажу честно...играли хреново.....ничейка никому не нужна была.....
За адекватность
За адекватность ответил форева
сегодня в 20:54
Ну вот и началось родное дно... с вытягивания за уши зенитовского фарм клуба от вылета.))) А то кто ж на следующий сезон 6 очков то гарантирует?)) И судья мешков, а кто бы сомневался.))))
Знаете что удивляет? Если уж клуб, за который Вы болеете (даже не вникаю) собрался стать чемпионом РФПЛ, то условные "Сочи" и "Оренбурги" с закрытыми глазами в пустыне замечать не должен. Я как всегда личное мнение. Полагаю, что как и Вы имею право его высказывать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:54
Заголовок требует корректировки. Газпром отнял очко у КС, хотел 3 отнять, но КС не дали. Все в судействе продолжается.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:54
им круто повезло ....
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:51
Судья спас газпрому очко...
nikot
nikot
сегодня в 20:51
Пора проекту, к зениту-2!
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 20:47
Газпром и тут все купил !
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:43
даже в таком раскладе не смогли))в пердив дорога!
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 20:42
Первая игра,а виноват ручной Мешков зенита!
Пеналь сто процентный не ставит(((
Вар в пользу пуховика)
Газпром тянит Оренбург всеми силами(((
форева
форева
сегодня в 20:42
Ну вот и началось родное дно... с вытягивания за уши зенитовского фарм клуба от вылета.))) А то кто ж на следующий сезон 6 очков то гарантирует?)) И судья мешков, а кто бы сомневался.))))
andrefino13
andrefino13
сегодня в 20:37
Красная придуманная, Крылья молодцы, Егоров ушёл, а кукловоды остались...
Pashok00786
Pashok00786 ответил сканер
сегодня в 20:36
Очень много брака в передачах с обеих сторон!Контраст после Еврокубков ужасающий!Ничья по-делу.
Абсолютно согласен)) После евро кубков аж ностальгия тут свои родные пинальки туда сюда)))
За адекватность
За адекватность
сегодня в 20:36
Как по мне, то неплохо для старта. Уж не спец, да и пиво имеет место быть, но наверное к судье без претензий (не утверждаю). Контригра у "Самары" была равна нулю (во втором тайме). Наверное результат логичен (опять же на мой субъективный взгляд). Всех болельщиков РФПЛ с началом.
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 20:36
Вар устроил интригу в матче)
drug01
drug01
сегодня в 20:35
Справедливый счет и итог!!!!!
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 20:33
Конкуренты мяса очки поделили
RussianMango
RussianMango
сегодня в 20:33
Крыльям можно тока апплодировать. Почти всю игру в десятером, против 12ти газпромовцев. Немного недотерпели. Но всё равно МОЛОДЦЫ.
сканер
сканер
сегодня в 20:33
Очень много брака в передачах с обеих сторон!Контраст после Еврокубков ужасающий!Ничья по-делу.
волгодон 2
волгодон 2 ответил Sysanin101
сегодня в 20:31
За ЧЕСТНОЕ судейство! 34-я минута матча Крылья - Оренбург. 10000%-й пеналь в ворота Оренбурга. Мешков не ставит. И мало того, судьи на ВАР не просматривают этот момент. Игрок Оренбурга СБИВАЕТ игрока Крыльев в своей штрафной!!! ЕСТЬ новый СКАНДАЛ в нашем футболе в первой же игре второй части чемпионата. Кто Кашшаи подсказал назначить Мешкова на эту игру? Ведь Мешков КРЕАТУРА Газпрома, а Оренбург, как мы знаем, их проект. Кашшаи не знает о таких криминальных тонкостях нашего футбола??? Мешкова продавливал Егоров и теперь Кашшаи его продавливает и ставит на судейство. Судейские начальники меняются, а СКАНДАЛЫ продолжаются!!! Почему??? Потому что РФС покрывает и оправдывает судей скандалистов. аВАР работал Мурашев. Поставили на аВАР неопытного судью, чтобы на него свалить все ошибки Мешкова. Ведь Мешков мог сам просмотреть момент с пенальти в ворота Оренбурга, а раз не просмотрел, значит, несёт всю полноту ответственности за своё скандальное судейство в пользу газпромовского Оренбурга. Грубые нарушения игрокам Оренбурга Мешков прощал, а игроков Крыльев наказывал желтыми. На протяжении всего матча Мешков НАГЛО подсвистывал Оренбургу. Поздравляем Крылья с ничьей. Они играли не только против Оренбурга, но и против предвзятого и скандального судейства Мешкова и аВАР Мурашева. Как теперь новый судейский начальник будет отмазывать Мешкова. Егоров его отмазывал и покрывал. Мешков чувствует свою безнаказанность и уж в который, СОТЫЙ раз, скандалит!!! Фролов сегодня герой матча. Спас Крылья от поражения.
Вам бы взобраться на броневичок до кучи)
Аксинья
Аксинья
сегодня в 20:30
Хорошая штука ВАР, если арбитр в поле забыл что Миллер проплатил не только пенальти, но и красную карточку, то арбитр на ВАРе всегда может ему об этом напомнить...
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