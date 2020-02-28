«Оренбург» вырвал ничью в матче с «Крыльями Советов»

Сегодня, 28 февраля, «Крылья Советов» и «Оренбург» в 20-м туре открыли весеннюю часть чемпионата России. Оренбургская команда вырвала ничью в концовке матча благодаря голу хавбека Рикарду Алвеша.
Отметим, что на 23-й минуте «Крылья» остались в меньшинстве. С поля был удален полузащитник Срджан Мияилович.
Самара, стадион Самара Арена
«Крылья Советов» - «Оренбург» 1:1 (1:0)
Голы: Попович 41 - Алвеш 89
«Крылья Советов»: Фролов, Мияилович, Карпов, Чернов, Зеффан, Тимофеев, Антон (Гацкан 79), Кабутов, Попович (Лысцов 90), Зиньковский (Глушенков 83), Радонич
Главный тренер: Божович Миодраг.
«Оренбург»: Довбня, Малых, Радакович, Аюпов, Сиваков, Терехов, Рикарду Алвеш, Мишкич, Куат (Чуканов 66), Силла Диалло (Фамейе 66), Деспотович
Главный тренер: Емельянов Константин.
Предупреждения: Куат 31, Малых 40, Попович 59, Деспотович 73, Радакович 90+1, Сиваков 90+3
Удаления: Мияилович 23
Судья: Мешков Виталий.
Пеналь сто процентный не ставит(((
Вар в пользу пуховика)
Газпром тянит Оренбург всеми силами(((
Пеналь сто процентный не ставит(((
Вар в пользу пуховика)
Газпром тянит Оренбург всеми силами(((