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«Арсенал» покидает Лигу Европы, уступив «Олимпиакосу»

сегодня, 01:35
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«Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Олимпиакоса» в 1/16 финала Лиги Европы и вылетел из турнира.

Лондон, стадион Эмирейтс

«Арсенал» - «Олимпиакос» - 1:2 (0:1)
Голы: Обамеянг 113 - Сиссе 53, Эль-Араби 119
Первый матч: 1:0

«Арсенал»: Лено, Бельерин (Уиллок 84), Мустафи (Папастатопулос 103), Луис, Сака, Себальос (Лукас Торрейра 72), Джака, Пепе, Озил, Обамеянг, Ляказетт (Габриэл Мартинелли 106)
Главный тренер: Артета Микель.

«Олимпиакос»: Жозе Са, Эльабделлауи, Сиссе, Цимикас (Ловера 114), Бухалакис, Камара, Гильерме (Пападопулос 117), Ранджелович (Масурас 77), Эль-Араби, Вальбуэна (Бруну Гашпар 86)
Главный тренер: Мартинш Педру.

Предупреждения: Ба 21, Камара 59

Судья: Масса Давиде.

В параллельном матче «Манчестер Юнайтед» разгромил «Брюгге» (5:0).

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fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 03:13
Упустил шанс Арсенал попасть в лч,через ле.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответил Свидетели картофельного позора
сегодня в 02:46
Нужен свой Гончаренко!
Ганчаренко!!!!!!!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 02:42
Не ожидал
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора ответил Том Хеннинг Эвребе
сегодня в 02:39
Арсеналу нужен свой Клопп, только вот таких совсем не видно.
Нужен свой Гончаренко!
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
сегодня в 02:33
Арсеналу нужен свой Клопп, только вот таких совсем не видно.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Тень Аналитика
сегодня в 02:30
И у Озила с Ляказеттом и Лено тоже ничего серьезного, они тоже будут готовы. Поэтому можно будет даже не смотреть))
Я, увы, давно матчи Арсенала с топ командами перестал смотреть, только в записи и нарезку опасных моментов смотрю.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил milan-f
сегодня в 02:27
Арткта, наверное, уже не рад, что ушел с Ман сити. А Арсенал... С первым поражением в 2020 поздравлю ахаха
Он знал куда шёл, что будет Ж.па, но с него сейчас особо нечего спрашивать. На поражениях тоже учатся, надеюсь Артета так быстрее поймёт кого нужно продавать летом.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 02:23
Венгер как в воду глядел, накануне писали, что он предлагал правило гола на выезде отменить, хотя бы в овертайме))) да рано с такой игрой в ЛЧ Арсеналу, надо это признать. На два фронта пока не готовы играть.
П.с. зато не так стыдно стало за Краснодар, хотя вспоминая их игру дальше, в группе ЛЕ, всё равно стыдно.
Drossel
Drossel ответил Тень Аналитика
сегодня в 02:04
Смешно, МЮ банально лучше сейчас играет и волки стабильны, ТТХ хорошо усилились, только "Челси" теряют позиции. А сейчас, чтобы занимать 5-е место, нужно минимум 5 очков отыграть (а оно еще ничего не дает пока), и, значит, нужно отыгрывать 6 очков. Это нереально.
шанс есть. ЛЕ взять тоже знаешь не легко там в соперниках интер и те же мю с волками, я и не надеялся на этот турнир вовсе.
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 02:02
Ахахаха))) пазор!!!
mphuZ
mphuZ ответил Тень Аналитика
сегодня в 01:59
Лол, Пепе весь матч пытался найти игроков в штрафной, все время выкатывал
На кого он там выкатывал? Тупо пытался в одиночку всех пройти, только мяч задерживал. Он просто лишнее тело на поле.
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Drossel
сегодня в 01:53
ЛЕ всё равно бы не взяли только силы на неё терять играя по 2-3 матча в неделю а теперь возьмёмся за чемпионат и будем бороться за место в пятёрке. В прошлом сезоне мы уже видели к чему приводит ставка на этот турнир и слили апл. всё что не делается всё к лучшему.
Смешно, МЮ банально лучше сейчас играет и волки стабильны, ТТХ хорошо усилились, только "Челси" теряют позиции. А сейчас, чтобы занимать 5-е место, нужно минимум 5 очков отыграть (а оно еще ничего не дает пока), и, значит, нужно отыгрывать 6 очков.

Это нереально.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 01:51
арсенал слил лигу европы , чтобы сосредоточить силы на сливе АПЛ ! )))
Заратустра
Заратустра ответил Master Shake
сегодня в 01:50
Ты шутишь? Арсеналу бы в десятке оказаться по итогам сезона. Победа в ЛЕ была единственным шансом попасть в ЛЧ.
Drossel
Drossel
сегодня в 01:49
ЛЕ всё равно бы не взяли только силы на неё терять играя по 2-3 матча в неделю а теперь возьмёмся за чемпионат и будем бороться за место в пятёрке.
В прошлом сезоне мы уже видели к чему приводит ставка на этот турнир и слили апл. всё что не делается всё к лучшему.
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Gentleman.tdk
сегодня в 01:46
Как на зло они не получают травмы)))
Неудивительно, они и не напрягаются особо... То есть Озил не напрягается, Ляказетт, напрягается, чтобы лупить всех вокруг и мимо ворот, а Лено просто на измене давно.
Master Shake
Master Shake
сегодня в 01:45
в принципе лига европы не нужна 8) теперь можно сосредоточиться в чемпионате и спокойно занимать место сити в ЛЧ
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk ответил Тень Аналитика
сегодня в 01:44
И у Озила с Ляказеттом и Лено тоже ничего серьезного, они тоже будут готовы. Поэтому можно будет даже не смотреть))
Как на зло они не получают травмы)))
goalaktika
goalaktika
сегодня в 01:43
Обамеянг за 7минут успел стать героем и антигероем. Концовка огонь
Mustained
Mustained
сегодня в 01:43
Артета тренер кое-кого напомнил в этом матче. У Озила походу компромат на всех, иначе объяснить его присутствие в каждой игре невозможно .
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Gentleman.tdk
сегодня в 01:42
Лучший игрок Арсенала это Шкодран Мустафи 👍которого Эмери мариновал) надеюсь ничего серезьного и будет готов к матчу против Сити.
И у Озила с Ляказеттом и Лено тоже ничего серьезного, они тоже будут готовы. Поэтому можно будет даже не смотреть))
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 01:41
Лучший игрок Арсенала это Шкодран Мустафи 👍которого Эмери мариновал) надеюсь ничего серезьного и будет готов к матчу против Сити.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 01:40
Обамеянг мог спасти на последней минуте, но не понятным образом промахнулся. Это был не лучший матч для Арсенала. Хотя после гола Обамеянга казалось, что Арсенал может пройти дальше.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 01:40
Ну, как обычно, я рассуждал перед матчем с "Эвертоном", что единственный шанс побороться за ЛЧ для нас - Лига Европы, потому что в чемпионате уже нечего ловить, 5е не займем.

Теперь они сливают ЛЕ через несколько дней.

В общем, отлично, можно следующий сезон тоже куковать теперь...
milan-f
milan-f
сегодня в 01:40
Арткта, наверное, уже не рад, что ушел с Ман сити. А Арсенал... С первым поражением в 2020 поздравлю ахаха
severnyj84
severnyj84
сегодня в 01:39
Олимпиакос с победой!
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 01:38
Лено уже тупо в каждом матче привозить стал, без исключений.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 01:38
Цирк в исполнение канониров)
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 01:38
Срочно огнетушители болельщикам арсенала )))
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил mphuZ
сегодня в 01:38
Как так можно было позорно играть? Тем более, у себя дома.. Гол забили, а потом опять начали вату катать на своей половине. И я как знал, что после ненужного углового от Лено прилетит нам голешник - это классика. И нападение - просто ужас. Пепе - бесполезное дерево уже которые матч. Ляказетт сам не свой, Мартинелли на лавке маринуется. Обамеянг 100% момент не может реализовать..
Лол, Пепе весь матч пытался найти игроков в штрафной, все время выкатывал
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