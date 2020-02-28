«Арсенал» покидает Лигу Европы, уступив «Олимпиакосу»

«Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Олимпиакоса» в 1/16 финала Лиги Европы и вылетел из турнира.
Лондон, стадион Эмирейтс
«Арсенал» - «Олимпиакос» - 1:2 (0:1)
Голы: Обамеянг 113 - Сиссе 53, Эль-Араби 119
Первый матч: 1:0
«Арсенал»: Лено, Бельерин (Уиллок 84), Мустафи (Папастатопулос 103), Луис, Сака, Себальос (Лукас Торрейра 72), Джака, Пепе, Озил, Обамеянг, Ляказетт (Габриэл Мартинелли 106)
Главный тренер: Артета Микель.
«Олимпиакос»: Жозе Са, Эльабделлауи, Сиссе, Цимикас (Ловера 114), Бухалакис, Камара, Гильерме (Пападопулос 117), Ранджелович (Масурас 77), Эль-Араби, Вальбуэна (Бруну Гашпар 86)
Главный тренер: Мартинш Педру.
Предупреждения: Ба 21, Камара 59
Судья: Масса Давиде.
В параллельном матче «Манчестер Юнайтед» разгромил «Брюгге» (5:0).
П.с. зато не так стыдно стало за Краснодар, хотя вспоминая их игру дальше, в группе ЛЕ, всё равно стыдно.
П.с. зато не так стыдно стало за Краснодар, хотя вспоминая их игру дальше, в группе ЛЕ, всё равно стыдно.
Это нереально.
Это нереально.
В прошлом сезоне мы уже видели к чему приводит ставка на этот турнир и слили апл. всё что не делается всё к лучшему.
В прошлом сезоне мы уже видели к чему приводит ставка на этот турнир и слили апл. всё что не делается всё к лучшему.
Теперь они сливают ЛЕ через несколько дней.
В общем, отлично, можно следующий сезон тоже куковать теперь...
Теперь они сливают ЛЕ через несколько дней.
В общем, отлично, можно следующий сезон тоже куковать теперь...