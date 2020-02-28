«Шахтёр» выбил «Бенфику» из Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» сыграл вничью с «Бенфикой» и по сумме двух встреч продолжает участие в турнире.
Первый матч завершился победой украинской команды со счетом 2:1.
Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж
«Бенфика» - «Шахтер» 3:3 (2:1)
Голы: Пицци 9, Рубен Диаш 36, Рафа Силва 47 - Рубен Диаш 12 (автогол), Степаненко 49, Патрик 71
«Бенфика»: Влаходимос, Тавареш, Рубен Диаш, Ферро, Гримальдо, Пицци (Жота 79), Вайгль, Таарабт, Рафа Силва, Шикинью (Сеферович 67), Диего Соуза (Винисиус 79)
Главный тренер: Лаге Бруну.
«Шахтер»: Пятов, Кордейро дос Сантос, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Маркос Антонио, Степаненко , Марлос (Тетенко 62), Патрик, Тайсон (Коноплянка 86), Мораес
Главный тренер: Каштру Луиш.
Предупреждения: Исмаили 43, Рафа Силва 50, Тайсон 83, Коноплянка 87
Судья: Кёйперс Бьорн.
В параллельном матче МЮ разгромил «Брюгге».
Надеюсь без обид? Рад тебя видеть!!! Заглянул к Шурику. Всё, как всегда- один негатив, ненависть и полное непонимание футбола. И вот, из-за таких выродков страдает некогда знаменитый киевский клуб. А жаль....
Надеюсь без обид? Рад тебя видеть!!! Заглянул к Шурику. Всё, как всегда- один негатив, ненависть и полное непонимание футбола. И вот, из-за таких выродков страдает некогда знаменитый киевский клуб. А жаль....
Что до защиты и вратаря кротов, то что интересно, в сборной они играют надёжнее. Я ошибок от Пятова в игре за сб. Украины не помню.
Что до защиты и вратаря кротов, то что интересно, в сборной они играют надёжнее. Я ошибок от Пятова в игре за сб. Украины не помню.