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«Шахтёр» выбил «Бенфику» из Лиги Европы

сегодня, 00:54
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)3 : 3Логотип футбольный клуб Шахтер (Донецк)ШахтерМатч завершен

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» сыграл вничью с «Бенфикой» и по сумме двух встреч продолжает участие в турнире.

Первый матч завершился победой украинской команды со счетом 2:1.

Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж

«Бенфика» - «Шахтер» 3:3 (2:1)
Голы: Пицци 9, Рубен Диаш 36, Рафа Силва 47 - Рубен Диаш 12 (автогол), Степаненко 49, Патрик 71

«Бенфика»: Влаходимос, Тавареш, Рубен Диаш, Ферро, Гримальдо, Пицци (Жота 79), Вайгль, Таарабт, Рафа Силва, Шикинью (Сеферович 67), Диего Соуза (Винисиус 79)
Главный тренер: Лаге Бруну.

«Шахтер»: Пятов, Кордейро дос Сантос, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Маркос Антонио, Степаненко , Марлос (Тетенко 62), Патрик, Тайсон (Коноплянка 86), Мораес
Главный тренер: Каштру Луиш.

Предупреждения: Исмаили 43, Рафа Силва 50, Тайсон 83, Коноплянка 87

Судья: Кёйперс Бьорн.

В параллельном матче МЮ разгромил «Брюгге».

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 01:44
Радует то что все португальские клубы вылетели, это хорошо для России)
FESCO
FESCO
сегодня в 01:42
С победой Шахтер из ДНР.
Максим Танцюра 1
Максим Танцюра 1
сегодня в 01:39
Шахтёр впорядке, эти матчи придадут уверенности, могут далеко зайти в этой ЛЕ
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 01:38
Страйк 4из4
mortid
mortid
сегодня в 01:36
Нормуль португалов повыкидывали сегодня, нам на руку.
milan-f
milan-f
сегодня в 01:26
Молодцы. Единственная украинская команда, которая ужк много сезонов хоть что-то показывает в Европе. Удачи в жеребьёвке
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 01:22
Кроты, с победой!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:17
"Шахтер", даешь ЛЕ!!!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Klaus-S
сегодня в 01:15
Привет, Виктор. К сожалению на Шурике в последние годы много неадекватов. Но киевлян там процентов 10, не больше. Очень много людей живущих за пределами Украины. А остальные из других регионов.
Неважно, кто и откуда, людьми- надо оставаться всегда. Я всегда говорил, побольше таких как ты, и в Украине порядок был бы давно.
Klaus-S
Klaus-S ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 01:13
Привет, Андрей!!! Надеюсь без обид? Рад тебя видеть!!! Заглянул к Шурику. Всё, как всегда- один негатив, ненависть и полное непонимание футбола. И вот, из-за таких выродков страдает некогда знаменитый киевский клуб. А жаль....
Привет, Виктор. К сожалению на Шурике в последние годы много неадекватов. Но киевлян там процентов 10, не больше. Очень много людей живущих за пределами Украины. А остальные из других регионов.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 01:08
Вся Португалия получила по морде.
Тага Дага
Тага Дага ответил GooSe25
сегодня в 01:08
Потому что частный клуб. ....
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Klaus-S
сегодня в 01:08
Да, на Шурике пылает. Я только что был. )) Что до защиты и вратаря кротов, то что интересно, в сборной они играют надёжнее. Я ошибок от Пятова в игре за сб. Украины не помню.
Привет, Андрей!!!
Надеюсь без обид? Рад тебя видеть!!! Заглянул к Шурику. Всё, как всегда- один негатив, ненависть и полное непонимание футбола. И вот, из-за таких выродков страдает некогда знаменитый киевский клуб. А жаль....
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил Тео Джонс
сегодня в 01:05
Наглядный урок одной понтовой питерской команде, как нужно играть с орлами в их логове. Шахта респект за камбэк и безбашенную атаку, защита конечно полное дно).
Не стоит так критиковать Зенит. Им банально мастерства не хватило бы, что бы сыграть так же как и Шахтёр. Не тот уровень как говориться.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
сегодня в 01:03
Сумасшедший матч!!! ))) любит Шахта в этом сезоне играть цифру 3))
Klaus-S
Klaus-S ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 01:02
С таким вратарем и с Матвиенко Шахте будет очень трудно. Но пока, порадуемся за команду, с красивой, но не безошибочной игрой. Шахтер- вперед!!!!!!! Пойду, загляну к "Шурику", погляжу, как там киевская рогульня бесится по поводу победы Шахтера. Ахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да, на Шурике пылает. Я только что был. ))
Что до защиты и вратаря кротов, то что интересно, в сборной они играют надёжнее. Я ошибок от Пятова в игре за сб. Украины не помню.
FK FORVARD
FK FORVARD
сегодня в 01:01
Физуха у кротов отличная , хорошо подготовили . Нападение огонь , защиту подтянуть
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 01:01
Хейтерам привет, а кроты идут дальше
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 01:00
Португалия бай бай)))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 00:59
С таким вратарем и с Матвиенко Шахте будет очень трудно. Но пока, порадуемся за команду, с красивой, но не безошибочной игрой. Шахтер- вперед!!!!!!! Пойду, загляну к "Шурику", погляжу, как там киевская рогульня бесится по поводу победы Шахтера. Ахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pervomaez
Pervomaez
сегодня в 00:59
Шахтер чемпион побеждает только он, классный футбол показали обе команды
GooSe25
GooSe25
сегодня в 00:57
Красавцы! Пример нашим клубам! Команда, лишённая дома, показывает результат. Молодцы.
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 00:56
Наглядный урок одной понтовой питерской команде, как нужно играть с орлами в их логове. Шахта респект за камбэк и безбашенную атаку, защита конечно полное дно).
Sаshа
Sаshа
сегодня в 00:56
Шахтёр с победой! СупеРРматч.
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 00:55
c 1:3 спаслись. это круто
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