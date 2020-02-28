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«Аякс» обыграл «Хетафе», но всё равно покинул Лигу Европы

сегодня, 01:05
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)2 : 1Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Аяксу» не хватило победы над «Хетафе» для выхода в следующую стадию турнира. Испанская команда по сумме голов (3:2) в двух встречах проходит в 1/8 финала турнира.

Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена

«Аякс» - «Хетафе» 2:1 (1:1)
Голы: Данило 10, Оливера Мирамонтес 63 (автогол) - Хайме Мата 5

«Аякс»: Онана, Дест, Шуурс, Мартинес, Блинд, Гравенберг (Хунтелар 74), ван де Бек, Эйтинг, Перейра да Силва (Промес 46), Тадич, Бабел
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.

«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Эчейта, Оливера Мирамонтес, Ньом, Арамбарри, Максимович, Кукурелья (Кенеди 90+3), Хайме Мата (Тимор Копови 90+1), Дейверсон (Молина 70)
Главный тренер: Бордалас Хосе.

Предупреждения: Сория 11, Данило 11, Тен Хаг 16, P. 16, Арамбарри 28, Ньом 41, Хайме Мата 45+2, Блинд 66, Мартинес 76, Эйтинг 90+3, Хунтелар 90+8

В параллельном матче МЮ разгромил «Брюгге».

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Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Steven Gerrard 008
сегодня в 02:40
А Промес тут причем?! Летом команду покинули Де Лигт- лидер обороны Аякса (в кабинете стал д4арем) и Де Йонг, мозг полузащиты. Нерес, здорово проявивший себя в прошлом сезоне, травмирован. Кроме Онаны и Ван Де Бека в обойме остались одни только ноунеймы и старики- Бабел, Тадич, Хунтелаар.
и то они мыслями в других командах уже. (а некоторые и с контрактами)
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Scuderia Ferrаri
сегодня в 02:19
А Промес тут причем?! Летом команду покинули Де Лигт- лидер обороны Аякса (в кабинете стал д4арем) и Де Йонг, мозг полузащиты. Нерес, здорово проявивший себя в прошлом сезоне, травмирован. Кроме Онаны и Ван Де Бека в обойме остались одни только ноунеймы и старики- Бабел, Тадич, Хунтелаар.
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 01:41
Не было бы Суинси, прошли бы дальше.
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 01:20
Все по делу. Звёздный час Аякса закончился!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 01:19
Жаль их.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответил Makao
сегодня в 01:17
Лол, так даже Ливерпуль постоянно играет в этом сезоне. И потом, язык не повернётся назвать Аякс серьёзной командой (и дело, разумеется, не в вашем выходце)
Makao
Makao
сегодня в 01:15
То, что Хетафе стабильно выдают против серьёзных команд , можно назвать как угодно - спектакль, мюзикл, шапито - но никак не футбол.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 01:15
А вообще в 1-м матче Аякс играл отвратительно. Хетафе пороли моменты, а так гости показали матч уровня 8-10 места РФПЛ
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:12
Не повезло...
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 01:09
Аякс до прихода промеса :
1/2 Финала ЛЧ
Реал 1:4 Аякс
Ювентус 1:2 Аякс

Аякс после прихода промеса :
1/16 Финала ЛЕ
Аякс 0:1 Валенсия
Хетафе 2:0 Аякс

BWOAH BWOAH
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 01:06
аякс сломался после тех двух красных с челси. выигрывали 4:1, мыслями уже были в плейофф, а потом...
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