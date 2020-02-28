«Аякс» обыграл «Хетафе», но всё равно покинул Лигу Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Аяксу» не хватило победы над «Хетафе» для выхода в следующую стадию турнира. Испанская команда по сумме голов (3:2) в двух встречах проходит в 1/8 финала турнира.
Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена
«Аякс» - «Хетафе» 2:1 (1:1)
Голы: Данило 10, Оливера Мирамонтес 63 (автогол) - Хайме Мата 5
«Аякс»: Онана, Дест, Шуурс, Мартинес, Блинд, Гравенберг (Хунтелар 74), ван де Бек, Эйтинг, Перейра да Силва (Промес 46), Тадич, Бабел
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.
«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Эчейта, Оливера Мирамонтес, Ньом, Арамбарри, Максимович, Кукурелья (Кенеди 90+3), Хайме Мата (Тимор Копови 90+1), Дейверсон (Молина 70)
Главный тренер: Бордалас Хосе.
Предупреждения: Сория 11, Данило 11, Тен Хаг 16, P. 16, Арамбарри 28, Ньом 41, Хайме Мата 45+2, Блинд 66, Мартинес 76, Эйтинг 90+3, Хунтелар 90+8
В параллельном матче МЮ разгромил «Брюгге».
1/2 Финала ЛЧ
Реал 1:4 Аякс
Ювентус 1:2 Аякс
Аякс после прихода промеса :
1/16 Финала ЛЕ
Аякс 0:1 Валенсия
Хетафе 2:0 Аякс
BWOAH BWOAH
1/2 Финала ЛЧ
Реал 1:4 Аякс
Ювентус 1:2 Аякс
Аякс после прихода промеса :
1/16 Финала ЛЕ
Аякс 0:1 Валенсия
Хетафе 2:0 Аякс
BWOAH BWOAH