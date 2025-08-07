Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Зениту» интересен нападающий «Севильи»

вчера, 08:42

«Зенит» проявил интерес к 25-летнему нападающему «Севильи» Исааку Ромеро.

Команда из Андалусии оценивает трансферную стоимость игрока примерно в 20 млн евро.

Контракт Ромеро действителен до 2028 года и предусматривает отступные в размере 30 млн евро.

В прошлом сезоне Исаак забил 4 гола в 31 матче Ла Лиги.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиГлавный тренер «Галатасарая» лично заинтересован в переходе Кисляка из ЦСКА
06 августа
СлухиЗащитник «Локомотива» Фассон может перейти во «Фламенго»
06 августа
Кахигао начал поиски игрока центра обороны для «Спартака»
06 августа
В «Алавесе» отреагировали на слухи об интересе «Краснодара» к Висенте
06 августа
Слухи«Акрон» арендует полузащитника «Локомотива» Марадишвили
06 августа
Слухи«Сочи» подпишет бразильского защитника из чемпионата Бельгии
06 августа
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:11
Если бы его звали Исак Романов....с российским паспортом - я бы понял....
Но Исаак Ромеро....в период прощания с мега-лимитом - не умно и не дальновидно...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:12
Когда уже нажрутся?
Сп62
Сп62
вчера в 12:53
Лимит будет завтра, а юбилей сегодня.
112910415
112910415
вчера в 12:52
Охота пуще неволи! )
Брулин
Брулин
вчера в 12:35
Заберите деньги у миллера и отдайте их старушкам. на том свете зачтется.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:08
Как же я согласен со Scorp689)) Лимит ужесточается, а академиков не видно. Уже сейчас пора заигрывать их за основу. А кого? А их нет))
adekvat
adekvat
вчера в 11:57
А про лимит Зениту не интересно узнать?
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 10:52
У меня вопрос риторический: а к кому из иностранных игроков у Зенита нет интереса?
lotsman
lotsman
вчера в 10:03
Ещё одну утку запустили.)
xfzm7v2aj5xj
xfzm7v2aj5xj
вчера в 09:58
Очередной фейк, такое только спартак может купить, Забототному в помощь.
fq9s38xw6qf4
fq9s38xw6qf4
вчера в 09:35
Им разве что Зенит-2 усиливать.
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:07
    jRest
    jRest
    вчера в 08:54, ред.
    4 гола в 31 матче. Шикарная статистика, идеально подходящая для РПЛ. За такого не грех и 40-к миллионов заплатить Зениту.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 08:54
    1.Его стоимость 6 млн.
    2. Продать хотят за 20, отступные вообще 30.
    3. Нападающий за 32 игры забил четыре гола.
    4. В России защитники гораздо больше забивают.
    5. Лимит скоро ужесточат, а у нас и так перебор легов.
    Вывод: этот игрок нафиг не нужен Зениту...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 08:47
    Пора уже россиянами интересоваться, пока трамваи ходят...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     