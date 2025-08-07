«Зениту» интересен нападающий «Севильи»

1754545379

вчера, 08:42

«Зенит» проявил интерес к 25-летнему нападающему «Севильи» .

Команда из Андалусии оценивает трансферную стоимость игрока примерно в 20 млн евро.

Контракт Ромеро действителен до 2028 года и предусматривает отступные в размере 30 млн евро.

В прошлом сезоне Исаак забил 4 гола в 31 матче Ла Лиги.