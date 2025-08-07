«Зениту» интересен нападающий «Севильи»

«Зенит» проявил интерес к 25-летнему нападающему «Севильи» Исааку Ромеро.
Команда из Андалусии оценивает трансферную стоимость игрока примерно в 20 млн евро.
Контракт Ромеро действителен до 2028 года и предусматривает отступные в размере 30 млн евро.
В прошлом сезоне Исаак забил 4 гола в 31 матче Ла Лиги.
Но Исаак Ромеро....в период прощания с мега-лимитом - не умно и не дальновидно...
2. Продать хотят за 20, отступные вообще 30.
3. Нападающий за 32 игры забил четыре гола.
4. В России защитники гораздо больше забивают.
5. Лимит скоро ужесточат, а у нас и так перебор легов.
Вывод: этот игрок нафиг не нужен Зениту...
