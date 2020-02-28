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«Интер» проходит в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Лудогорец»

сегодня, 00:57
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)ЛудогорецМатч завершен

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Интер» обыграл «Лудогорец» и обеспечил себе выход в следующую стадию турнира.

Первый матч завершился победой «нерадзурри» со счетом 2:0.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интер» - «Лудогорец» 2:1 (2:1)
Голы: Бираги 32, Лукаку 45+4 - Оливейра Соуза 26

«Интер»: Паделли, Д'Амброзио (Бастони 76), Раноккья, Годин, Мозес, Барелла (Брозович 46), Валеро, Эриксен, Бираги, Лукаку (Эспозито 62), Санчес
Главный тренер: Конте Антонио.

«Лудогорец»: Иванов Илиев, Сисиньо, Терзиев, Григоре, Недялков, Оливейра Соуза, Баджи, Дьяков, Вандерсон (Чибота 70), Кешеру (Свиячок 64), Марселиньо (Битон 83)
Главный тренер: Врба Павел.

Предупреждения: Д'Амброзио 22, Вандерсон 70

Судья: Зиберт Даниэль.

Ранее в 1/8 финала вышла «Рома».

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milan-f
milan-f
сегодня в 01:37
    Свидетели картофельного позора
    Свидетели картофельного позора
    сегодня в 01:24
    Лудогорец наш обидчик, буду за Интер теперь.
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri ответил Жека10
    сегодня в 01:20
    Да на самом деле я бы хотел увидеть настоящие, сильные Ювентус и Интер, чтоб прям мясо, а не Пьяничей и Янгов)
    Жека10
    Жека10 ответил Scuderia Ferrаri
    сегодня в 01:15
    В жеребьёвке вся ваша удача:))) Копенгаген вытащат, как пить дать) А то опять Айнтрахт. =)
    будет хорошо если Айнтрахт выпадет.Заодно и посмотрим состоится ли реванш или нет
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri ответил Жека10
    сегодня в 01:12
    В жеребьёвке вся ваша удача:)))

    Копенгаген вытащат, как пить дать) А то опять Айнтрахт. =)
    beefs
    beefs
    сегодня в 01:05
    нормальный ход...
    Maximiliano_777
    Maximiliano_777 ответил Scuderia Ferrаri
    сегодня в 01:02
    И доколе будут интеру покупать таких слабых соперников, как Партизан, Рапид, Лудогорец?
    Пока ваши пуканы не разорвутся. А ИНТЕР с победой!!!
    Жека10
    Жека10
    сегодня в 00:58
    нам победы сейчас нужны.Удачи в жеребьёвке
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri
    сегодня в 00:58
    И доколе будут интеру покупать таких слабых соперников, как Партизан, Рапид, Лудогорец?
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