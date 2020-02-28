«Интер» проходит в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Лудогорец»

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Интер» обыграл «Лудогорец» и обеспечил себе выход в следующую стадию турнира.
Первый матч завершился победой «нерадзурри» со счетом 2:0.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Интер» - «Лудогорец» 2:1 (2:1)
Голы: Бираги 32, Лукаку 45+4 - Оливейра Соуза 26
«Интер»: Паделли, Д'Амброзио (Бастони 76), Раноккья, Годин, Мозес, Барелла (Брозович 46), Валеро, Эриксен, Бираги, Лукаку (Эспозито 62), Санчес
Главный тренер: Конте Антонио.
«Лудогорец»: Иванов Илиев, Сисиньо, Терзиев, Григоре, Недялков, Оливейра Соуза, Баджи, Дьяков, Вандерсон (Чибота 70), Кешеру (Свиячок 64), Марселиньо (Битон 83)
Главный тренер: Врба Павел.
Предупреждения: Д'Амброзио 22, Вандерсон 70
Судья: Зиберт Даниэль.
Ранее в 1/8 финала вышла «Рома».
Принтор с победой
Принтор с победой
Копенгаген вытащат, как пить дать) А то опять Айнтрахт. =)
Копенгаген вытащат, как пить дать) А то опять Айнтрахт. =)