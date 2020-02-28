Вылет «Арсенала», «Бенфики» и «Аякса». Итоги 1/16 финала Лиги Европы

Итоги 1/16 финала Лиги Европы.
«Брага» - «Рейнджерс» 0:1
Гол: Кент Райан 61
Первый матч: 3:2
Выход в 1/8: «Рейнджерс»
«Эспаньол» - «Вулверхэмптон» 3:2
Голы: Кальери Хонатан 90+1, Кальери Хонатан 57 (пенальти), Кальери Хонатан 16 - Дохерти Мэтт 79, Траоре Адама 22
Первый матч: 0:4
Выход в 1/8: «Вулверхэмптон»
«Истанбул Башакшехир» - «Спортинг» 4:1
Голы: Вишча Эдин 119 (пенальти), Вишча Эдин 90+2, Алексич Даниэль 45, Шкртел Мартин 31 - Вьетто Лусиано 68
Первый матч: 1:3
Выход в 1/8: «Истанбул Башакшехир»
«Порту» - «Байер» 1:3
Голы: Марега Мусса 65 - Хаверц Кай 58, Демирбай Керем 50, Аларио Лукас 10
Первый матч: 1:2
Выход в 1/8: «Байер»
«Базель» - «АПОЭЛ» 1:0
Гол: Фрай Фабиан 38 (пенальти)
Первый матч: 3:0
Выход в 1/8: «Базель»
«ЛАСК» - «АЗ Алкмар» 2:0
Голы: Рагуж Марко 50, Рагуж Марко 44 (пенальти)
Первый матч: 1:1
Выход в 1/8: «ЛАСК»
«Мальме» - «Вольфсбург» 0:3
Голы: Виктор Жоао 69, Герхардт Янник 65, Брекало Йосип 42
Первый матч: 1:2
Выход в 1/8: «Вольфсбург»
«Гент» - «Рома» 1:1
Голы: Давид Джонатан 25 - Клюйверт Джастин 29
Первый матч: 0:1
Выход в 1/8: «Рома»
«Аякс» - «Хетафе» 2:1
Голы: Данило 10, Эйтинг 63 - Мата 5
Первый матч: 0:2
Выход в 1/8: «Хетафе»
«Селтик» - «Копенгаген» 1:3
Голы: Эдуар Одсонн 82 (пенальти) - Н'Дойе Даме 88, Пеп Мас 85, Сантос Майкл 51
Первый матч: 1:1
Выход в 1/8: «Копенгаген»
«Севилья» - «ЧФР Клуж» 0:0
Первый матч: 1:1
Выход в 1/8: «Севилья»
«Манчестер Юнайтед» - «Брюгге» 5:0
Голы: Фред 90+3, Фред 82, МакТоминэй Скотт 41, Игало Одион 34, Фернандеш Бруну 27 (пенальти)
Первый матч: 1:1
Выход в 1/8: «Манчестер Юнайтед»
«Интер» - «Лудогорец» 2:1
Голы: Лукаку Ромелу 45+4, Бираги Кристиано 32 - Каули 26
Первый матч: 2:0
Выход в 1/8: «Интер»
«Бенфика» - «Шахтер» 3:3
Голы: Силва Рафа 47, Диаш Рубен 36, Пицци 9 - Патрик Алан 71, Степаненко Тарас 49, Диаш Рубен 12 (автогол)
Первый матч: 1:2
Выход в 1/8: «Шахтер»
«Арсенал» - «Олимпиакос» 1:2
Голы: Обамеянг 113 - Сиссе 53, Эль-Араби 119
Первый матч: 1:0
Выход в 1/8: «Олимпиакос»
Заключительный матч 1/16 финала «Зальцбург» - «Айнтрахт» состоится 28 февраля. Первая встреча между командами завершилась разгромной победой «Айнтрахта» (4:1).