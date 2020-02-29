Клопп: «Отрыв „Ливерпуля“ ничего не говорит о качестве Премьер-Лиги»

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сегодня, 08:44

Главный тренер «Ливерпуля» заявил, что уверенное лидерство его команды в английской Премьер-Лиге не является свидетельством слабости турнира, сообщает источник со ссылкой на Daily Telegraph.

Это ничего не говорит о качестве Пермьер-Лиги, особенно если посмотреть на противостояние «Ман Сити» и «Реала». Вы видели «Реал», одну из лучших команд мира, и «Сити» был явно лучше них. Это показывает, насколько сильна Премьер-Лига.

Напомним, что на неделе «Ман Сити» обыграл «Реал» со счетом 2:1 в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.