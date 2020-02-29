Алонсо: «„Борнмуту“ нравится контратаковать, нужно быть готовыми к этому»

Защитник «Челси» высказался о предстоящем матче 28-го тура АПЛ с «Борнмутом».

Мы знаем, какая они команда. Им нравится контратаковать, так что нам нужно быть готовыми к этому. У нас было не особо много времени [для подготовки к матчу], но мы знаем по встречам с этим соперником в последних сезонах, что он может представлять опасность в поединках с нами. Нам нужно быть готовыми к этому, следует усвоить уроки предыдущих лет.