ГлавнаяНовости

Алонсо: «„Борнмуту“ нравится контратаковать, нужно быть готовыми к этому»

сегодня, 08:54
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси18:00 Не начался

Защитник «Челси» Маркос Алонсо высказался о предстоящем матче 28-го тура АПЛ с «Борнмутом».

Мы знаем, какая они команда. Им нравится контратаковать, так что нам нужно быть готовыми к этому. У нас было не особо много времени [для подготовки к матчу], но мы знаем по встречам с этим соперником в последних сезонах, что он может представлять опасность в поединках с нами. Нам нужно быть готовыми к этому, следует усвоить уроки предыдущих лет.

Напомним, что на текущей неделе «Челси» уступил «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Оуэн заявил, что «Вулверхэмптон» может обыграть «Тоттенхэм» в матче АПЛ
Сегодня, 08:35 Комментарии1
Пирсон: «Мы должны показать свой лучший футбол в игре с „Ливерпулем“»
Вчера, 10:55 Комментарии7
Конте – о матче «Интера» без зрителей: «Это странная обстановка»
Вчера, 09:58 Комментарии8
Киоун прокомментировал поражение «Арсенала» от «Олимпиакоса»
Вчера, 08:42 Комментарии5
Нуну Эшпириту Санту: «Мы гордимся своими достижениями»
Вчера, 08:26 Комментарии4
Сульшер: «Я очень доволен вкладом Игало»
Вчера, 08:17 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
VMP больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 10. Поздравляем! Лига Европы 2019/2020
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100