«Лестер» потерпел поражение в матче с аутсайдером АПЛ

В матче 28-го тура английской Премьер-Лиги «Лестер» на выезде с минимальным счетом проиграл «Норвичу».
В турнирной таблице «Лестер» по-прежнему на третьей строчке (50 очков), «Норвич» - первый с конца (21 очко).
Норвич, стадион Карроу Роуд
«Норвич Сити» - «Лестер Сити» 1:0 (0:0)
Голы: Льюис 70
«Норвич Сити»: Крул, Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис, Тетти, МакКлин, Буэндия, Дуда (Штиперманн 87), Кантвелл (Рупп 68), Пукки (Дрмич 81)
Главный тренер: Фарке Даниэль.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнджу, Чилуэлл, Чудхури (Ндиди 67), Перес (Олбрайтон 78), Прат (Тилеманс 73), Мэддисон, Барнс, Ихеаначо
Главный тренер: Роджерс Брендан.
Предупреждения: Хэнли 53, Прат 63, Шмейхель 87
Судья: Поусон Крейг.
В прошлом туре обе команды потерпели поражения.