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«Лестер» потерпел поражение в матче с аутсайдером АПЛ

сегодня, 00:52
Норвич СитиЛоготип футбольный клуб Норвич Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

В матче 28-го тура английской Премьер-Лиги «Лестер» на выезде с минимальным счетом проиграл «Норвичу».

В турнирной таблице «Лестер» по-прежнему на третьей строчке (50 очков), «Норвич» - первый с конца (21 очко).

Норвич, стадион Карроу Роуд

«Норвич Сити» - «Лестер Сити» 1:0 (0:0)
Голы: Льюис 70

«Норвич Сити»: Крул, Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис, Тетти, МакКлин, Буэндия, Дуда (Штиперманн 87), Кантвелл (Рупп 68), Пукки (Дрмич 81)
Главный тренер: Фарке Даниэль.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнджу, Чилуэлл, Чудхури (Ндиди 67), Перес (Олбрайтон 78), Прат (Тилеманс 73), Мэддисон, Барнс, Ихеаначо
Главный тренер: Роджерс Брендан.

Предупреждения: Хэнли 53, Прат 63, Шмейхель 87

Судья: Поусон Крейг.

В прошлом туре обе команды потерпели поражения.

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Все комментарии
AfrikSimon
AfrikSimon
сегодня в 01:14
Бывает.
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 01:07
Неожиданно, но это АПЛ
beefs
beefs
сегодня в 00:58
Да что же это тварится...
Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 00:54
у норвича не было шансов кажись но легенда ливерпуля роджерс сделал игру! нету варди - нету парти есть только роджерс!
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