Беседин может обжаловать свою дисквалификацию за допинг в течение 21 дня

Заместитель директора антидопингового центра Украины Ярослав Кручек прокомментировал дисквалификацию форварда киевского «Динамо» за допинг:

На обжалование есть 21 день с момента вынесения решения. Этим может воспользоваться любой спортсмен или его представители.

Шансы на то, что Беседин полностью добьется отмены дисквалификации, есть. Но оценить их не могу, поскольку мне неизвестны детали дела.

Год дисквалификации – такой срок говорит о том, что применили какое-то смягчение. Максимальное наказание для спортсмена, которого впервые обвинили в употреблении допинга – 4 года.