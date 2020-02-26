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Беседин может обжаловать свою дисквалификацию за допинг в течение 21 дня

сегодня, 17:47

Заместитель директора антидопингового центра Украины Ярослав Кручек прокомментировал дисквалификацию форварда киевского «Динамо» Артема Беседина за допинг:

На обжалование есть 21 день с момента вынесения решения. Этим может воспользоваться любой спортсмен или его представители.

Шансы на то, что Беседин полностью добьется отмены дисквалификации, есть. Но оценить их не могу, поскольку мне неизвестны детали дела.

Год дисквалификации – такой срок говорит о том, что применили какое-то смягчение. Максимальное наказание для спортсмена, которого впервые обвинили в употреблении допинга – 4 года. 

В ситуации с Бесединым УЕФА принял решение о смягчении наказания на 50 или 75%.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:33
Обжалует и получит 4 года, уж лучше промолчать.
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