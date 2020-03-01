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Джеррард задумался об уходе из «Рейнджерс» после вылета из Кубка Шотландии

01 марта 2020, 14:30

Главный тренер «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал вылет своей команды из Кубка Шотландии после поражения «Хартс» (0:1) в 1/4 финала. Стивен заявил, что примет решение по своему будущему в течение двух суток.

Мы планировали взять выходной завтра, но мне нужно хорошенько подумать о команде в течение 24-48 часов. Мне просто нужно подумать, мне очень больно, потому что я всегда хочу побеждать.

Глядя сегодня со стороны, у меня не сложилось впечатления, что у моих игроков есть такое же чувство. Я очень разочарован. Хуже в роли тренера я себя еще не чувствовал.

Тем не менее ранее «Рейнджерс» прошел в 1/8 финала Лиги Европы, где встретится с «Байером». 

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Roman73
Roman73
01 марта в 18:42
Я видел реактивного Джеррарда,
бронебойного Джеррарда,
несгибаемого Джеррарда,
разок даже довелось увидеть
споткнувшегося Джеррарда.
А вот задумчивого Джеррарда я ещё не видел !
А что такое написано СЛАВА КПСС ?
-Не знаю, Славу Метровели знаю,
а Слава Кпсс ? впервые слышу.
cska vperiod
cska vperiod
01 марта в 15:59
Странное решение.
Lewa2708
Lewa2708
01 марта в 15:18
Переживёт, никуда не денется, каждый день кто нибудь проигрывает
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
01 марта в 15:12
Скем не бывает проиграли,без Джеррарда Рейнджерс вернется в пердив
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
01 марта в 15:11
Похоже он до главного тренера ещё до конца не окреп, поражения были и будут, надо терпеть, к тому же в Европе дела идут у Рейджерс более чем, так что надеюсь он останется набраться опыта
КЭТиК
КЭТиК
01 марта в 14:42
Неожиданно проиграли.
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