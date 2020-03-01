Джеррард задумался об уходе из «Рейнджерс» после вылета из Кубка Шотландии

Главный тренер «Глазго Рейнджерс» прокомментировал вылет своей команды из Кубка Шотландии после поражения «Хартс» (0:1) в 1/4 финала. Стивен заявил, что примет решение по своему будущему в течение двух суток.

Мы планировали взять выходной завтра, но мне нужно хорошенько подумать о команде в течение 24-48 часов. Мне просто нужно подумать, мне очень больно, потому что я всегда хочу побеждать.

Глядя сегодня со стороны, у меня не сложилось впечатления, что у моих игроков есть такое же чувство. Я очень разочарован. Хуже в роли тренера я себя еще не чувствовал.