Газинский: «Приложим все силы, чтобы завоевать трофей в этом сезоне»

Полузащитник «Краснодара» выразил надежду, что клуб поборется за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

Во многом все зависит от нас, приложим все силы, чтобы завоевать трофей.

Почему сегодня не играю с «Уфой»? В концовке сборов получил повреждение в матче с «Ростовом». Надеюсь, в ближайшее время вернусь на поле. Надеюсь, ребята, которые выйдут на поле, покажут результат. Все покажет игра. От своего футбола, от своей игры не отказываемся. То, что пропагандировали в начале сезона, будем показывать и дальше.