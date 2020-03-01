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Газинский: «Приложим все силы, чтобы завоевать трофей в этом сезоне»

01 марта 2020, 17:38
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский выразил надежду, что клуб поборется за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

Во многом все зависит от нас, приложим все силы, чтобы завоевать трофей.

Почему сегодня не играю с «Уфой»? В концовке сборов получил повреждение в матче с «Ростовом». Надеюсь, в ближайшее время вернусь на поле. Надеюсь, ребята, которые выйдут на поле, покажут результат. Все покажет игра. От своего футбола, от своей игры не отказываемся. То, что пропагандировали в начале сезона, будем показывать и дальше.

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Все комментарии
Parma1972
Parma1972
01 марта в 22:18
Следующая игра покажет
Иван Тасминский
Иван Тасминский
01 марта в 18:49
Серебро забрать могут, они явно вышли в лучших кондициях, чем Цска. Локомотив тоже не блистает, получается обогнать Ростов и ЛЧ в некст сезоне почти в кармане.
Aniva
Aniva
01 марта в 17:39
Чаще помните о Базеле.
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