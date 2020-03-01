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Слуцкий: «Такого еще не было, чтобы нас возили 50 минут по городу»

01 марта 2020, 14:03
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире «Матч Премьер» перед началом матча 20-го тура РПЛ с «Тамбовом» рассказал про инцидент с автобусом.

Хороший город, много новых и старых зданий, новые микрорайоны увидели. Получасовая экскурсия по городу пошла во благо. Я никогда не был в Нижнем Новгороде, так что насладился видами.

Нет, я бывал в городе, но чтобы нас 50 минут возили на автобусе по городу перед игрой — такого еще не было.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
01 марта в 16:07
У водителя фамилия случайно не Сусанин ???
мангo
мангo
01 марта в 15:43
отвлекающий маневр
Kuvan
Kuvan
01 марта в 15:27
50 минут совсем немного.
G12ridul
G12ridul
01 марта в 15:18
Лучше бы на воздушном шаре долетели.
VAN ARM
VAN ARM
01 марта в 15:07
это же наверняка твоя идея))))ноухау)))
VIPded
VIPded
01 марта в 15:04
Ну хоть не бегом гоняли...)))
МапС
МапС
01 марта в 15:03
Никогда такого не было и вот опять... (Черномырдин)
ДСА
ДСА
01 марта в 14:39
Нужно ещё проплатить за экскурсию.
Жека10
Жека10
01 марта в 14:34
Витесс не пошёл,решил в Рубин перебраться?Ну да это не Голландия
beefs
beefs
01 марта в 14:29
Привыкай, не такое ещё увидишь...
LOpp
LOpp
01 марта в 14:26
Экскурсия Рубина на автобусе.
Гид: - Обратите внимание мы приезжаем мимо Макдональдса.
Слуцкий: - Зачем же проезжать мимо?
Союзник противников
Союзник противников
01 марта в 14:18
Замысел такой,нечаянный. Не нравится-"ехай у Эуропу".Ты ещё в Албании и Северной Македонии не работал.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
01 марта в 14:08
Главное, чтобы на поле не возили.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
01 марта в 14:08
нижегородские тамбовчане в двух словах
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