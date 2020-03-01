Слуцкий: «Такого еще не было, чтобы нас возили 50 минут по городу»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире «Матч Премьер» перед началом матча 20-го тура РПЛ с «Тамбовом» рассказал про инцидент с автобусом.
Хороший город, много новых и старых зданий, новые микрорайоны увидели. Получасовая экскурсия по городу пошла во благо. Я никогда не был в Нижнем Новгороде, так что насладился видами.
Нет, я бывал в городе, но чтобы нас 50 минут возили на автобусе по городу перед игрой — такого еще не было.
Гид: - Обратите внимание мы приезжаем мимо Макдональдса.
Слуцкий: - Зачем же проезжать мимо?
Гид: - Обратите внимание мы приезжаем мимо Макдональдса.
Слуцкий: - Зачем же проезжать мимо?