Слуцкий: «Такого еще не было, чтобы нас возили 50 минут по городу»

Главный тренер «Рубина» в эфире «Матч Премьер» перед началом матча 20-го тура РПЛ с «Тамбовом» рассказал про инцидент с автобусом.

Хороший город, много новых и старых зданий, новые микрорайоны увидели. Получасовая экскурсия по городу пошла во благо. Я никогда не был в Нижнем Новгороде, так что насладился видами.

Нет, я бывал в городе, но чтобы нас 50 минут возили на автобусе по городу перед игрой — такого еще не было.