Гладилин: «У „Спартака“ есть шансы залезть в еврокубки»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ.
Вчера «Спартак» победил абсолютно по делу. Все ребята выложились, выстроили правильную игру, были настроены на победу. Каждый футболист выполнял свою задачу, Доменико Тедеско — молодец. Доменико переиграл Новикова, команда показала хороший футбол. Роман Зобнин наконец начал угрожать воротам, стал обострять. Если он не будет угрожать, то остановится в развитии. Александр Соболев для первого матча себя очень хорошо проявил, отдал голевую, держал в напряжении оборону «Динамо».
У Зелимхана Бакаева с Соболевым потенциально вырисовывается очень хорошая связка. Соболев — замена Зе Луишу, он похож на него, Соболев усилил атаку красно-белых. У «Спартака» есть шансы залезть в еврокубки. Сейчас команда Тедеско смотрится не слабее ни ЦСКА, ни «Зенита». «Спартаку» по силам победить и ту, и другую команду.
прямо по курсу - текущие задачи
прямо по курсу - текущие задачи
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Но и есть шанс залезть в стыковые матчи!!!
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Но и есть шанс залезть в стыковые матчи!!!
Но из пары Спартак - ЦСКА сразу минус один твой кандидат...
А Зенит у Ахмата в гостях 5 лет выиграть не может...
Но из пары Спартак - ЦСКА сразу минус один твой кандидат...
А Зенит у Ахмата в гостях 5 лет выиграть не может...
6-ое место скорей всего будет еврокубковым.
6-ое место скорей всего будет еврокубковым.
Спартак единственная московская команда набравшая по-весне 3 очка....
То есть - идёт со стопроцентным результатом....
И надо благодарить календарь что Зенит не попадёт под эту весеннюю всеобыгрывающую голевую машину Тодеско....
Стремительный прыжок с 10-го на 9-е место - лишь начало....
.......вот это я выдал.....
Спартак единственная московская команда набравшая по-весне 3 очка....
То есть - идёт со стопроцентным результатом....
И надо благодарить календарь что Зенит не попадёт под эту весеннюю всеобыгрывающую голевую машину Тодеско....
Стремительный прыжок с 10-го на 9-е место - лишь начало....
.......вот это я выдал.....