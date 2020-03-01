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Гладилин: «У „Спартака“ есть шансы залезть в еврокубки»

01 марта 2020, 15:30
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ.

Вчера «Спартак» победил абсолютно по делу. Все ребята выложились, выстроили правильную игру, были настроены на победу. Каждый футболист выполнял свою задачу, Доменико Тедеско — молодец. Доменико переиграл Новикова, команда показала хороший футбол. Роман Зобнин наконец начал угрожать воротам, стал обострять. Если он не будет угрожать, то остановится в развитии. Александр Соболев для первого матча себя очень хорошо проявил, отдал голевую, держал в напряжении оборону «Динамо».

У Зелимхана Бакаева с Соболевым потенциально вырисовывается очень хорошая связка. Соболев — замена Зе Луишу, он похож на него, Соболев усилил атаку красно-белых. У «Спартака» есть шансы залезть в еврокубки. Сейчас команда Тедеско смотрится не слабее ни ЦСКА, ни «Зенита». «Спартаку» по силам победить и ту, и другую команду.

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Все комментарии
112910415
112910415
01 марта в 19:24
не надо пока про еврокубки
прямо по курсу - текущие задачи
cska1948
cska1948
01 марта в 18:43
Как это в духе СпаМа! Стоит выиграть ОДНУ игру и их несёт круче чем Остапа.
Columb
Columb
01 марта в 18:13
Спартак только и делает, что куда-то лезет и марается.
LOpp
LOpp ответил Jeck Denielse
01 марта в 17:34
Вообще конечно в кубке всякое может быть. После Тосно ни кому не удивлюсь)
Leha-ha50
Leha-ha50
01 марта в 17:22
Гладилин: «У „Спартака“ есть шансы залезть в еврокубки»
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Но и есть шанс залезть в стыковые матчи!!!
Cimonn
Cimonn
01 марта в 17:11
Лучше в пердив.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
01 марта в 17:07
Если взять судью с финала Кубка Легенд,то вполне и вполне.
Лакшери
Лакшери
01 марта в 17:03
И вновь знакомая песня, 1 игра и все, они уже и Евро кубки выигрывают и в чемпе соперников нету.. Красава, на долго ли вас таких хватит?
itujan
itujan
01 марта в 16:39
Залазить никуда не нужно.
Mangur
Mangur
01 марта в 16:32
Без комментариев
Остапчук 67
Остапчук 67
01 марта в 16:19
Залезть плохое слово.
alexgurzan
alexgurzan ответил Klaksvikar Itrottarselag
01 марта в 16:17
Конечно удалял, мне нужны были игроки из старой, отжившей свой век, команды, но я никак не мог предположить что это вполне очевидное действие повлечет за собой полное стирание меня из священных скрижалей.
В любом случае, вип вам продлили. Но из рейтинга удалённая команда естественно пропадает.
КЭТиК
КЭТиК
01 марта в 16:17
Надо просто всё выигрывать.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag ответил alexgurzan
01 марта в 16:12
Конечно удалял, мне нужны были игроки из старой, отжившей свой век, команды, но я никак не мог предположить что это вполне очевидное действие повлечет за собой полное стирание меня из священных скрижалей.
МапС
МапС ответил Jeck Denielse
01 марта в 15:58
Наверно ты прав... Но из пары Спартак - ЦСКА сразу минус один твой кандидат... А Зенит у Ахмата в гостях 5 лет выиграть не может...
Спартак - Зенит исчо минус один.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил LOpp
01 марта в 15:55
Думаю кубок выиграют Спартак, Зенит или цска
Наверно ты прав...
Но из пары Спартак - ЦСКА сразу минус один твой кандидат...
А Зенит у Ахмата в гостях 5 лет выиграть не может...
Сп62
Сп62
01 марта в 15:54, ред.
В еврокубки попасть можно только через свой кубок. Но заборы стоят довольно высокие.
МапС
МапС ответил LOpp
01 марта в 15:53
Думаю кубок выиграют Спартак, Зенит или цска
Торпедо!
LOpp
LOpp ответил Jeck Denielse
01 марта в 15:48
Думаю кубок выиграют Спартак, Зенит или цска
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил LOpp
01 марта в 15:47
А что там залезать? 6-ое место скорей всего будет еврокубковым.
60/40
LOpp
LOpp
01 марта в 15:46
А что там залезать?
6-ое место скорей всего будет еврокубковым.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 марта в 15:43, ред.
Слово "залезть" не очень подходит для команды с искромётной фееричной куражной игрой....
Спартак единственная московская команда набравшая по-весне 3 очка....
То есть - идёт со стопроцентным результатом....
И надо благодарить календарь что Зенит не попадёт под эту весеннюю всеобыгрывающую голевую машину Тодеско....
Стремительный прыжок с 10-го на 9-е место - лишь начало....


.......вот это я выдал.....
RussianMango
RussianMango
01 марта в 15:41
Любят у нас по одной игре судить и лавры вешать. Всё может измениться. А если по одной игре смотреть, то согласен, что никакущих бомжей могут обыграть.
матос
матос
01 марта в 15:40
поживем-увидим
cska vperiod
cska vperiod
01 марта в 15:38
Снова напился хрюща.
alexgurzan
alexgurzan ответил Klaksvikar Itrottarselag
01 марта в 15:37
Извините что надоедаю в выходной в общем-то день, но я обратил внимание на факт столь странный сколь и прискорбный, а именно - Klaksvikar отсутствует во всех таблицах прошедших сезонов Fantasy, включая только что завершившийся.
А вы случаем при создании новой команды, не удаляли старую?
311
311
01 марта в 15:35
Может сразу на чемпионство замахнуться? Плюс 33 очка в десяти матчах!)
Принц тарасовский
Принц тарасовский
01 марта в 15:33
Выиграть купленный матч у Динамо не значит попасть в еврокубки.
Jantu
Jantu
01 марта в 15:31
Зачем? Чтобы опять поиграть Браге или ПАОКу и опозорить страну?
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