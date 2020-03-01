Гладилин: «У „Спартака“ есть шансы залезть в еврокубки»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ .

Вчера «Спартак» победил абсолютно по делу. Все ребята выложились, выстроили правильную игру, были настроены на победу. Каждый футболист выполнял свою задачу, Доменико Тедеско — молодец. Доменико переиграл Новикова, команда показала хороший футбол. Роман Зобнин наконец начал угрожать воротам, стал обострять. Если он не будет угрожать, то остановится в развитии. Александр Соболев для первого матча себя очень хорошо проявил, отдал голевую, держал в напряжении оборону «Динамо».