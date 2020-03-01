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Слуцкий: «Пока „Рубин“ не может стабильно вскрывать такую глубокую оборону»

01 марта 2020, 16:22
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничейный результат матча 20-го тура РПЛ с «Тамбовом» (0:0).

Не думаю, что первый блин вышел комом. Нам очень трудно вскрывать эшелонированную оборону, потому что когда 9 человек за линией мяча, то нужны нестандартные ходы, индивидуальные действия, нужно задействовать большую группу атаки. Плюс не ошибаться в развитии.

Для нашей молодой во всех смыслах команды это очень сложно. И более мастеровитой команде было бы сложно вскрывать такую насыщенную оборону. Какие-то моменты у нас возникали, но я не скажу, что на постоянной основе.  Да и «Тамбов» еще ловил нас на контратаках.

Понимали, что такой сценарий будет, но, к сожалению, не смогли реализовать какие-то вещи. Но на данном этапе мы еще и не можем стабильно вскрывать такую насыщенную и глубокую оборону.

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Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
02 марта в 18:31
Смена Гинером, руководителя судейского корпуса не повлияла на качество судейства. Судьи будут продолжать свою деятельность, руководствуясь указаниями криминального футбольного руководства. Не должно быть теперь претензий к судьям ни у ЦСКА, ни у Зенита.
Red blu
Red blu
02 марта в 00:05
Придется Леониду переучивать Рубин. Не привык он играть в автобус.
Red blu
Red blu
02 марта в 00:04
Придется Леониду переучивать Рубин. Не привык он играть в автобус.
Red blu
Red blu
02 марта в 00:02
Придется Леониду переучивать Рубин. Не привык он играть в автобус.
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
01 марта в 18:02
рубин сам еще тот автобус.
ermak6848
ermak6848
01 марта в 18:02
Жаль , что ТАМБОВ - ские волки не загрызли команду Лёни Слу..
VAN ARM
VAN ARM
01 марта в 17:45
хороший матч для дворовых команд!!
Sysanin101
Sysanin101
01 марта в 16:56
Вспомнить ВСЁ!!! 1 декабря 2019 • 19:00 • Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Премьер-лига. 18-й тур Зенит - Спартак!
Скандальное судейство Мешкова в этом матче и в стартовом матче 20 тура Крылья Советов - Оренбург.
Главный арбитр: Виталий Мешков (Дмитров)
Ассистенты: Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар)
ВАР: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Ассистент ВАР: Евгений Турбин (Дмитров)
21 мин. Навес к вратарской Спартака!
Дзюба ударил - Максименко отбил, но мяч отскочил в колено упавшего Кутепова, которого сзади в спину руками толкал Дзюба и мяч залетел в ворота Спартака! 1:0!
22 мин. Посмотрели ВАР - Вилков засчитал гол, забитый с грубейшими нарушениями правил!
23 мин. На Кутепова записали, а не на Дзюбу, с поправкой автогол.
А теперь сравните с голом который забл Костюков, но его не засчитали.
Это две большие разницы.
Костюков никого не толкал, а только коснулся рукой спины.
КОСНУЛСЯ и сравните с толчком руками в спину Кутепова, котрого Дзюба уложил на газон!!!
Кутепов упал и не видел мяч, который от него срикошетил в ворота Спартака.
Гол Зенита засчитали, а гол Тамбова нет.
Это судейский ПРОИЗВОЛ!!!
В пользу Зенита засчитали, а в пользу Тамбова НЕТ!!!

Во как наши судьи скандалят. По-ЧЁРНОМУ!!!

Сменили судейского начальника, а судейские скандалы продолжаются!
Четыре судейских скандала в этом 20 туре нашего чемпионата.
В матче Крылья Советов - Оренбург. Скандалист судья Мешков.
34-я минута матча Крылья - Оренбург.
Игрок Оренбурга СБИВАЕТ игрока Крыльев в своей штрафной!!!
10000%-й пеналь в ворота Оренбурга.
Мешков не ставит.
В матче Зенит - Локомотив. Скандалист судья Турбин.
38 мин. матча Зенит - Локомотив.
Ракицкий рукой отбивает мяч, летящий в ворота Зенита после удара Игнатьева.
10000% пеналь в ворота Зенита, но судья Турбин не свистит.
Матч Ахмат - Ростов. Скандалист судья Лапочкин.
Матч Тамбов - Рубин. Скандалист судья Еськов

А ведь я предупреждал.
Сменили судейского начальника, а скандалы будут продолжаться, потому что тех, кто скандалил не отлучили, а назначили снова скандалить, согласно цены вопроса.
Сразу четыре громких судейских скандала произошло в этом 20 туре.
Как теперь Кашшаи будет отмазывать Мешкова, Турбина, Лапочкина. Еськова за их скандальное судейство.

Ждите новых судейских скандалов.
Дюков и чиновники РФС их вам обеспечили по полной скандальной программе.
Bikcon
Bikcon
01 марта в 16:48
Тамбов должен был победить филиал.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
01 марта в 16:46
Слуцкий не смотрел матч?))) Вроде Тамбов больше атаковал))
Columb
Columb
01 марта в 16:43
Слуцкий за последние годы нигде ничего не добился, без Стельмаха он ничто.
Ablom
Ablom
01 марта в 16:33
Зато в шарики воздушные рубин играть научился, привет пердиву!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
01 марта в 16:31
Если бы казанский автобус не заблудился,то тамбовский автобус был бы взломан.
Удачи обоим автобусным паркам.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 марта в 16:28
Времени для раскачки нет , надо быстро вносить коррективы, иначе на горизонте появится пердив.
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