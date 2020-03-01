Слуцкий: «Пока „Рубин“ не может стабильно вскрывать такую глубокую оборону»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничейный результат матча 20-го тура РПЛ с «Тамбовом» (0:0).
Не думаю, что первый блин вышел комом. Нам очень трудно вскрывать эшелонированную оборону, потому что когда 9 человек за линией мяча, то нужны нестандартные ходы, индивидуальные действия, нужно задействовать большую группу атаки. Плюс не ошибаться в развитии.
Для нашей молодой во всех смыслах команды это очень сложно. И более мастеровитой команде было бы сложно вскрывать такую насыщенную оборону. Какие-то моменты у нас возникали, но я не скажу, что на постоянной основе. Да и «Тамбов» еще ловил нас на контратаках.
Понимали, что такой сценарий будет, но, к сожалению, не смогли реализовать какие-то вещи. Но на данном этапе мы еще и не можем стабильно вскрывать такую насыщенную и глубокую оборону.
Премьер-лига. 18-й тур Зенит - Спартак!
Скандальное судейство Мешкова в этом матче и в стартовом матче 20 тура Крылья Советов - Оренбург.
Главный арбитр: Виталий Мешков (Дмитров)
Ассистенты: Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар)
ВАР: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Ассистент ВАР: Евгений Турбин (Дмитров)
21 мин. Навес к вратарской Спартака!
Дзюба ударил - Максименко отбил, но мяч отскочил в колено упавшего Кутепова, которого сзади в спину руками толкал Дзюба и мяч залетел в ворота Спартака! 1:0!
22 мин. Посмотрели ВАР - Вилков засчитал гол, забитый с грубейшими нарушениями правил!
23 мин. На Кутепова записали, а не на Дзюбу, с поправкой автогол.
А теперь сравните с голом который забл Костюков, но его не засчитали.
Это две большие разницы.
Костюков никого не толкал, а только коснулся рукой спины.
КОСНУЛСЯ и сравните с толчком руками в спину Кутепова, котрого Дзюба уложил на газон!!!
Кутепов упал и не видел мяч, который от него срикошетил в ворота Спартака.
Гол Зенита засчитали, а гол Тамбова нет.
Это судейский ПРОИЗВОЛ!!!
В пользу Зенита засчитали, а в пользу Тамбова НЕТ!!!
Во как наши судьи скандалят. По-ЧЁРНОМУ!!!
Сменили судейского начальника, а судейские скандалы продолжаются!
Четыре судейских скандала в этом 20 туре нашего чемпионата.
В матче Крылья Советов - Оренбург. Скандалист судья Мешков.
34-я минута матча Крылья - Оренбург.
Игрок Оренбурга СБИВАЕТ игрока Крыльев в своей штрафной!!!
10000%-й пеналь в ворота Оренбурга.
Мешков не ставит.
В матче Зенит - Локомотив. Скандалист судья Турбин.
38 мин. матча Зенит - Локомотив.
Ракицкий рукой отбивает мяч, летящий в ворота Зенита после удара Игнатьева.
10000% пеналь в ворота Зенита, но судья Турбин не свистит.
Матч Ахмат - Ростов. Скандалист судья Лапочкин.
Матч Тамбов - Рубин. Скандалист судья Еськов
А ведь я предупреждал.
Сменили судейского начальника, а скандалы будут продолжаться, потому что тех, кто скандалил не отлучили, а назначили снова скандалить, согласно цены вопроса.
Сразу четыре громких судейских скандала произошло в этом 20 туре.
Как теперь Кашшаи будет отмазывать Мешкова, Турбина, Лапочкина. Еськова за их скандальное судейство.
Ждите новых судейских скандалов.
Дюков и чиновники РФС их вам обеспечили по полной скандальной программе.
Премьер-лига. 18-й тур Зенит - Спартак!
Скандальное судейство Мешкова в этом матче и в стартовом матче 20 тура Крылья Советов - Оренбург.
Главный арбитр: Виталий Мешков (Дмитров)
Ассистенты: Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар)
ВАР: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Ассистент ВАР: Евгений Турбин (Дмитров)
21 мин. Навес к вратарской Спартака!
Дзюба ударил - Максименко отбил, но мяч отскочил в колено упавшего Кутепова, которого сзади в спину руками толкал Дзюба и мяч залетел в ворота Спартака! 1:0!
22 мин. Посмотрели ВАР - Вилков засчитал гол, забитый с грубейшими нарушениями правил!
23 мин. На Кутепова записали, а не на Дзюбу, с поправкой автогол.
А теперь сравните с голом который забл Костюков, но его не засчитали.
Это две большие разницы.
Костюков никого не толкал, а только коснулся рукой спины.
КОСНУЛСЯ и сравните с толчком руками в спину Кутепова, котрого Дзюба уложил на газон!!!
Кутепов упал и не видел мяч, который от него срикошетил в ворота Спартака.
Гол Зенита засчитали, а гол Тамбова нет.
Это судейский ПРОИЗВОЛ!!!
В пользу Зенита засчитали, а в пользу Тамбова НЕТ!!!
Во как наши судьи скандалят. По-ЧЁРНОМУ!!!
Сменили судейского начальника, а судейские скандалы продолжаются!
Четыре судейских скандала в этом 20 туре нашего чемпионата.
В матче Крылья Советов - Оренбург. Скандалист судья Мешков.
34-я минута матча Крылья - Оренбург.
Игрок Оренбурга СБИВАЕТ игрока Крыльев в своей штрафной!!!
10000%-й пеналь в ворота Оренбурга.
Мешков не ставит.
В матче Зенит - Локомотив. Скандалист судья Турбин.
38 мин. матча Зенит - Локомотив.
Ракицкий рукой отбивает мяч, летящий в ворота Зенита после удара Игнатьева.
10000% пеналь в ворота Зенита, но судья Турбин не свистит.
Матч Ахмат - Ростов. Скандалист судья Лапочкин.
Матч Тамбов - Рубин. Скандалист судья Еськов
А ведь я предупреждал.
Сменили судейского начальника, а скандалы будут продолжаться, потому что тех, кто скандалил не отлучили, а назначили снова скандалить, согласно цены вопроса.
Сразу четыре громких судейских скандала произошло в этом 20 туре.
Как теперь Кашшаи будет отмазывать Мешкова, Турбина, Лапочкина. Еськова за их скандальное судейство.
Ждите новых судейских скандалов.
Дюков и чиновники РФС их вам обеспечили по полной скандальной программе.
Удачи обоим автобусным паркам.
Удачи обоим автобусным паркам.