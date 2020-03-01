Слуцкий: «Пока „Рубин“ не может стабильно вскрывать такую глубокую оборону»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал ничейный результат матча 20-го тура РПЛ с «Тамбовом» (0:0).

Не думаю, что первый блин вышел комом. Нам очень трудно вскрывать эшелонированную оборону, потому что когда 9 человек за линией мяча, то нужны нестандартные ходы, индивидуальные действия, нужно задействовать большую группу атаки. Плюс не ошибаться в развитии.

Для нашей молодой во всех смыслах команды это очень сложно. И более мастеровитой команде было бы сложно вскрывать такую насыщенную оборону. Какие-то моменты у нас возникали, но я не скажу, что на постоянной основе. Да и «Тамбов» еще ловил нас на контратаках.

Понимали, что такой сценарий будет, но, к сожалению, не смогли реализовать какие-то вещи. Но на данном этапе мы еще и не можем стабильно вскрывать такую насыщенную и глубокую оборону.