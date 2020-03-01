Худяков: «Для нас это очень хороший результат»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал итоговый результат матча с «Рубином» (0:0) в 20-м туре РПЛ .

Для нас это очень хороший результат. Первая игра после перерыва, она была втягивающей.

«Рубин» — хорошая команда, если сравнивать игру с казанцами в первом круге, то сейчас они стали сильнее. Была проведена грамотная селекционная работа. Думаю, «Рубин» будет бороться за хорошие места, у них все будет нормально.

Результат, думаю, закономерен, казанцы владели мячом, но по опасным моментам мы были интереснее. В целом мы довольны.