Актёр Баринов: «Удаление Сёмина — это крайняя мера судьи»

Актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал удаление главного тренера московской команды Юрия Сёмина в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом».
Удаление Сёмина — это крайняя мера со стороны судьи. А Юрий Павлович удалился, чтобы завести команду. Игра со стороны «Локомотива» в начале матча была достаточной робкой. Возможно, он просто хотел взбодрить команду. Матч был довольно скучным, но «Локомотив» был точнее по задачам, нормально оборонялся. А отсутствие нападающих — главная проблема команды.
Писали, что якобы Сёмин ругался матом. Недавно разговаривал с ним, мата там точно не было. А после удаления Юрия Павловича игра стала посмелее. До ворот, к сожалению, не доходило. По поводу результата Сёмин ответил: «Нормально».
Судейские ошибки были. Арбитр матча был одной из самых заметных фигур на поле. Это показатель низкого уровня судейства. Конечно, это только мои ощущения обычного болельщика. А ощущения болельщика необъективны, ведь всегда ищешь оправдание игры своей команды.
Сегодня 19:19
ответ пользователю Принц тарасовский (раскрыть)
подкаблучник , а не принц !
Это не оскорбление?
Сегодня 19:19
ответ пользователю Принц тарасовский (раскрыть)
подкаблучник , а не принц !
Это не оскорбление?
"Писали, что якобы Сёмин ругался матом. Недавно разговаривал с ним, мата там точно не было."...)))
...он чего серьёзно..???
"Писали что Кокорин кого то ударил стулом.Недавно видел Кокорина на тренировке,стула там точно не было"
"Писали, что якобы Сёмин ругался матом. Недавно разговаривал с ним, мата там точно не было."...)))
...он чего серьёзно..???
"Писали что Кокорин кого то ударил стулом.Недавно видел Кокорина на тренировке,стула там точно не было"