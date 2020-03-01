Актёр Баринов: «Удаление Сёмина — это крайняя мера судьи»

Актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал удаление главного тренера московской команды в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

Удаление Сёмина — это крайняя мера со стороны судьи. А Юрий Павлович удалился, чтобы завести команду. Игра со стороны «Локомотива» в начале матча была достаточной робкой. Возможно, он просто хотел взбодрить команду. Матч был довольно скучным, но «Локомотив» был точнее по задачам, нормально оборонялся. А отсутствие нападающих — главная проблема команды.

Писали, что якобы Сёмин ругался матом. Недавно разговаривал с ним, мата там точно не было. А после удаления Юрия Павловича игра стала посмелее. До ворот, к сожалению, не доходило. По поводу результата Сёмин ответил: «Нормально».

Судейские ошибки были. Арбитр матча был одной из самых заметных фигур на поле. Это показатель низкого уровня судейства. Конечно, это только мои ощущения обычного болельщика. А ощущения болельщика необъективны, ведь всегда ищешь оправдание игры своей команды.