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Актёр Баринов: «Удаление Сёмина — это крайняя мера судьи»

01 марта 2020, 16:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал удаление главного тренера московской команды Юрия Сёмина в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

Удаление Сёмина — это крайняя мера со стороны судьи. А Юрий Павлович удалился, чтобы завести команду. Игра со стороны «Локомотива» в начале матча была достаточной робкой. Возможно, он просто хотел взбодрить команду. Матч был довольно скучным, но «Локомотив» был точнее по задачам, нормально оборонялся. А отсутствие нападающих — главная проблема команды.

Писали, что якобы Сёмин ругался матом. Недавно разговаривал с ним, мата там точно не было. А после удаления Юрия Павловича игра стала посмелее. До ворот, к сожалению, не доходило. По поводу результата Сёмин ответил: «Нормально».

Судейские ошибки были. Арбитр матча был одной из самых заметных фигур на поле. Это показатель низкого уровня судейства. Конечно, это только мои ощущения обычного болельщика. А ощущения болельщика необъективны, ведь всегда ищешь оправдание игры своей команды.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответил Принц тарасовский
01 марта в 20:28
Александр Светличный 1 Сегодня 19:19 ответ пользователю Принц тарасовский (раскрыть) подкаблучник , а не принц ! Это не оскорбление?
Да, поправил.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
01 марта в 20:26
Александр Светличный 1
Сегодня 19:19
ответ пользователю Принц тарасовский (раскрыть)
подкаблучник , а не принц !


Это не оскорбление?
Jantu
Jantu
01 марта в 20:23
Семин потерял все уважение своим поведением.
nubom
nubom
01 марта в 18:42
"Арбитр матча был одной из самых заметных фигур на поле." - худшей оценки игрокам не придумаешь!
Принц тарасовский
Принц тарасовский
01 марта в 18:10
Не красит такое поведение Семина.
311
311
01 марта в 18:04
Сёмин мнит себя русским САФом наверное, но не сэр ниразу!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 марта в 18:02, ред.
Баринов жжот.....

"Писали, что якобы Сёмин ругался матом. Недавно разговаривал с ним, мата там точно не было."...)))
...он чего серьёзно..???

"Писали что Кокорин кого то ударил стулом.Недавно видел Кокорина на тренировке,стула там точно не было"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 марта в 17:59
Сёмин и в первом матче вел себя вызывающе...
leopit
leopit
01 марта в 17:58
Бред сумашедшего..
VAN ARM
VAN ARM
01 марта в 17:47
хороший вроде бы актер)))) а рассуждает как боярский))))
Добряк
Добряк
01 марта в 17:37
Вывод: Семин вообще не нужен Локо...
post-navigator
post-navigator
01 марта в 17:36
Высшая мера революционной справедливости!
kastites
kastites
01 марта в 17:05
Семин всегда был невоспитанный
Cleny
Cleny
01 марта в 16:54
Семин решил взять не игрой, так скандалом, выглядело глупо.
25процентный клоун
25процентный клоун
01 марта в 16:46
Согласен, ничья имени судьи
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
01 марта в 16:35
Тот случай, когда вся страна поддерживает судью.
порт
порт
01 марта в 16:29
А Сёмин наверное и не помнит, ругался он или нет, годы берут своё.
cska vperiod
cska vperiod
01 марта в 16:27
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