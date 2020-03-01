ГлавнаяНовости

«Реал» — «Барселона»: Модрич и Бэйл остались в запасе хозяев

01 марта 2020, 22:02
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Барселоны» на матч 26-го тура Примеры.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде, Каземиро, Кроос, Иско, Бензема, Винисиус Жуниор.

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Умтити, Альба, Артур Рамос, Бускетс, де Йонг, Лионель Месси, Гризманн, Видаль.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Алавес» — «Валенсия»: Черышев попал в стартовый состав гостей
Вчера, 22:09 Комментарии0
ОфициальноЗащитник «Спартака» вызван в олимпийскую сборную Бразилии
Вчера, 20:48 Комментарии6
Рамос, Бускетс и Пике включены в предварительную заявку Испании на ОИ-2020
05 марта Комментарии3
«Спартак» — ЦСКА: Соболев и Чалов возглавят атаку своих команд
04 марта Комментарии18
«Ахмат» — «Зенит»: Малком и Ригони в старте гостей на матч Кубка России
04 марта Комментарии6
«Челси» — «Ливерпуль»: Минамино, Мане и Ориги сыграют в атаке гостей
03 марта Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Леха Малышев
02 марта в 07:18
Как видишь забил)
goalaktika
goalaktika ответил 3ton
01 марта в 22:56
Есть сетанта спорт ))
Не всегда есть возможность смотреть по сетанте)
goalaktika
goalaktika ответил Шишанутый
01 марта в 22:55
По первому каналу трансляция.
Ооо!! Спасибо!
Леха Малышев
Леха Малышев ответил Pancher_95
01 марта в 22:54
Марсело, Считай что пропало
Sunny.
Sunny.
01 марта в 22:53
выиграем
Леха Малышев
Леха Малышев ответил 25процентный клоун
01 марта в 22:52
😂😂😂😂😂 он один то не может забить
Pancher_95
Pancher_95
01 марта в 22:48
Марсело в старте, уже можно поздравить барсуков с победой
Apsny
Apsny
01 марта в 22:42
У Месси травма что ли.
Ruslan3132
Ruslan3132
01 марта в 22:41
Марсело???
Incredulous
Incredulous
01 марта в 22:38
Марсело в старте, - Барселону с победой
Шишанутый
Шишанутый ответил goalaktika
01 марта в 22:36
А главный спортивный канал страны вместо классико покажет важнейший матч чемпионата Франции, между Лионом и Сент-Этьеном
По первому каналу трансляция.
Шишанутый
Шишанутый ответил Russiаnhammer
01 марта в 22:36
Месси забьёт за 1,94)
Месси не может забить «Реалу» на протяжении 336 минут. Не забьет и сегодня.
Шишанутый
Шишанутый
01 марта в 22:34
Вперед Реал!!!!!!!!!
3ton
3ton ответил goalaktika
01 марта в 22:23
А главный спортивный канал страны вместо классико покажет важнейший матч чемпионата Франции, между Лионом и Сент-Этьеном
Есть сетанта спорт ))
goalaktika
goalaktika
01 марта в 22:21
А главный спортивный канал страны вместо классико покажет важнейший матч чемпионата Франции, между Лионом и Сент-Этьеном
3ton
3ton
01 марта в 22:20, ред.
Что-то давно НГУ не видно
Видно решил заранее потеряться , чтобы были отговорки - был занят и т.д.

Барселоне 5 победы подряд в чемпионате на тренировочном поле )))
25процентный клоун
25процентный клоун
01 марта в 22:11
Думаю Винисиус забьет два
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
01 марта в 22:10
Рискованно сходу ставить Альбу в старт)
В любом случае Барселоне удачи сегодня!
Главное, чтобы в защите не чудили)
Барселона лет 5 уже стабильно выигрывает на СБ, надеюсь, что традиция и сегодня продолжится)
Russiаnhammer
Russiаnhammer
01 марта в 22:05
Месси забьёт за 1,94)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100