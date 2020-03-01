«Реал» — «Барселона»: Модрич и Бэйл остались в запасе хозяев

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Барселоны» на матч 26-го тура Примеры.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде, Каземиро, Кроос, Иско, Бензема, Винисиус Жуниор.
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Умтити, Альба, Артур Рамос, Бускетс, де Йонг, Лионель Месси, Гризманн, Видаль.
Видно решил заранее потеряться , чтобы были отговорки - был занят и т.д.
Барселоне 5 победы подряд в чемпионате на тренировочном поле )))
Видно решил заранее потеряться , чтобы были отговорки - был занят и т.д.
Барселоне 5 победы подряд в чемпионате на тренировочном поле )))
В любом случае Барселоне удачи сегодня!
Главное, чтобы в защите не чудили)
Барселона лет 5 уже стабильно выигрывает на СБ, надеюсь, что традиция и сегодня продолжится)
В любом случае Барселоне удачи сегодня!
Главное, чтобы в защите не чудили)
Барселона лет 5 уже стабильно выигрывает на СБ, надеюсь, что традиция и сегодня продолжится)