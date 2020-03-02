Очередной разгром от ПСЖ и другие результаты 27-го тура чемпионата Франции

Завершились матчи 27-го тура чемпионата Франции.
«Ним» — «Марсель» 2:3
Голы: Ферхат Зинедин 5, Ду Люка 90+1 — Бенедетто Дарио 10, Бенедетто Дарио 36, Бенедетто Дарио 69
«Пари Сен-Жермен» — «Дижон» 4:0
Голы: Сарабия Пабло 3, Мбаппе Килиан 74, Икарди Мауро 76, Мбаппе Килиан 90+1
«Амьен» — «Метц» 0:1
Гол: Булайя Фарид 26
«Брест» — «Анже» 0:1
Гол: Баокен Стефан 43
«Тулуза» — «Ренн» 0:2
Голы: Буриго Бенжамен 3, Мауасса Крист 83
«Монако» — «Реймс» 1:1
Голы: Бен-Йеддер Виссам 31 (пенальти) — Камара Хассан 58
«Монпелье» — «Страсбур» 3:0
Голы: Саванье Теджи 57 (пенальти), Ляборд Гаэтан 61, Саванье Теджи 65
«Нант» — «Лилль» 0:1
Гол: Андре Бенжамин 58
«Бордо» — «Ницца» 1:1
Голы: Де Превиль Николя 21 — Унас Адам 57
«Лион» — «Сент-Этьен» 2:0
Голы: Дембеле Мусса 27, Дембеле Мусса 90+5 (пенальти)
Заходите в меню конкурсов -> выбираете "Мания" -> выбираете "Лига Европы 2019/2020". И там можно делать предсказание исходов на доступные матчи.
Скрин прикрепил.
Заходите в меню конкурсов -> выбираете "Мания" -> выбираете "Лига Европы 2019/2020". И там можно делать предсказание исходов на доступные матчи.
Скрин прикрепил.