ГлавнаяНовости

Очередной разгром от ПСЖ и другие результаты 27-го тура чемпионата Франции

02 марта 2020, 01:01

Завершились матчи 27-го тура чемпионата Франции.

«Ним» — «Марсель» 2:3
Голы: Ферхат Зинедин 5, Ду Люка 90+1 — Бенедетто Дарио 10, Бенедетто Дарио 36, Бенедетто Дарио 69

«Пари Сен-Жермен» — «Дижон» 4:0
Голы: Сарабия Пабло 3, Мбаппе Килиан 74, Икарди Мауро 76, Мбаппе Килиан 90+1

«Амьен» — «Метц» 0:1
Гол: Булайя Фарид 26

«Брест» — «Анже» 0:1
Гол: Баокен Стефан 43

«Тулуза» — «Ренн» 0:2
Голы: Буриго Бенжамен 3, Мауасса Крист 83

«Монако» — «Реймс» 1:1
Голы: Бен-Йеддер Виссам 31 (пенальти) — Камара Хассан 58

«Монпелье» — «Страсбур» 3:0
Голы: Саванье Теджи 57 (пенальти), Ляборд Гаэтан 61, Саванье Теджи 65

«Нант» — «Лилль» 0:1
Гол: Андре Бенжамин 58

«Бордо» — «Ницца» 1:1
Голы: Де Превиль Николя 21 — Унас Адам 57

«Лион» — «Сент-Этьен» 2:0
Голы: Дембеле Мусса 27, Дембеле Мусса 90+5 (пенальти)

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Марсель» упустил победу над «Амьеном»
Сегодня, 00:59 ВидеоКомментарии2
«Валенсия» не смогла обыграть «Алавес», Черышев был заменён на 82-й минуте
Сегодня, 00:54 ВидеоКомментарии0
«Кельн» обыграл «Падерборн»
Сегодня, 00:14 ВидеоКомментарии4
«Сент-Этьен» и ПСЖ сыграют в финале Кубка Франции
Вчера, 00:56 ВидеоКомментарии4
«Атлетик» вышел в финал Кубка Испании, где встретится с «Реалом Сосьедад»
Вчера, 00:53 ВидеоКомментарии8
Дубль Игало помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Дерби» в Кубке Англии
Вчера, 00:37 ВидеоКомментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 марта в 07:56
Монако уныл...
КЭТиК
КЭТиК
02 марта в 05:44
с ПСЖ не поспоришь.
Kuvan
Kuvan
02 марта в 01:36
Монако опять не блещет.
alexgurzan
alexgurzan ответил MIKITA463295
02 марта в 01:22
Когда будет открыт предсказание исхода в лиге европы или я уже опоздал ?
Доброй ночи.
Заходите в меню конкурсов -> выбираете "Мания" -> выбираете "Лига Европы 2019/2020". И там можно делать предсказание исходов на доступные матчи.
Скрин прикрепил.
MIKITA463295
MIKITA463295
02 марта в 01:08
Когда будет открыт предсказание исхода в лиге европы или я уже опоздал ?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100