«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Примере

«Реал» обыграл «Барселону» в матче 26-го тура Примеры.
«Реал» (56) занимает 1-е место, «Барселона» (55) расположилась на 2-й позиции.
Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу
«Реал» — «Барселона» 2:0 (0:0)
Голы: Винисиус Жуниор 71, Мариано 90+2
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Вальверде (Лукас 86), Иско (Модрич 79), Кроос, Винисиус Жуниор, Бензема (Мариано Диас 90+1)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Умтити, Альба, Видаль (Брейтуэйт 69), Артур Рамос (Ракитич 81), Бускетс, де Йонг, Лионель Месси, Гризманн (Фати 81)
Главный тренер: Сетьен Кике.
Предупреждения: Винисиус Жуниор 10, Карвахаль 19, Альба 19, Лионель Месси 85
Судья: Лаос Матеу.
Как я и говорил с самого начала сезона, в лч шансов нет, если каким то чудом пройдут Наполи, то условный Сити и Бавария просто котком пройдут над Барселоной.
Всем лидерам команды перевалило уже за 30, а молодняк пока не впечатляет.
Нам остаётся ждать перемен)
Надеюсь они будут уже в следующем сезоне.
Как я и говорил с самого начала сезона, в лч шансов нет, если каким то чудом пройдут Наполи, то условный Сити и Бавария просто котком пройдут над Барселоной.
Всем лидерам команды перевалило уже за 30, а молодняк пока не впечатляет.
Нам остаётся ждать перемен)
Надеюсь они будут уже в следующем сезоне.