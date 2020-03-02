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«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Примере

02 марта 2020, 00:52
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Реал» обыграл «Барселону» в матче 26-го тура Примеры.

«Реал» (56) занимает 1-е место, «Барселона» (55) расположилась на 2-й позиции.

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» — «Барселона» 2:0 (0:0)
Голы: Винисиус Жуниор 71, Мариано 90+2

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Вальверде (Лукас 86), Иско (Модрич 79), Кроос, Винисиус Жуниор, Бензема (Мариано Диас 90+1)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Умтити, Альба, Видаль (Брейтуэйт 69), Артур Рамос (Ракитич 81), Бускетс, де Йонг, Лионель Месси, Гризманн (Фати 81)
Главный тренер: Сетьен Кике.

Предупреждения: Винисиус Жуниор 10, Карвахаль 19, Альба 19, Лионель Месси 85

Судья: Лаос Матеу.

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga ответил Князь с офтопа меломана
04 марта в 08:07
А что-то изменилось? Реал впервые за 5 лет дома выиграл и отрыв в одно очко, не первый раз уже местами меняются. Это у вас надолго будет засуха в ЛЧ ахах
Agamaga
Agamaga ответил Керосинщик против Князя
04 марта в 08:05
За исключением Аякса, которые раньше гремели, остальные в своих лигах выстрелили пару раз и всё больше особо вспоминать нечего. Туда же и Лестер можно включить. Но большие топ клубы идут по-другому пути.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил Agamaga
03 марта в 15:01, ред.
У Венгера, Аякса, БД, Монако, Севильи, Порту всегда были шлаки и не ныли. Надо из шлаков делать бойцов и тогда результаты будут.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Дон Диего
03 марта в 12:01
Ему было так смешно от присутствия покорителя Вероны, что он играть не мог.
    Дон Диего
    Дон Диего ответил Князь с офтопа меломана
    03 марта в 11:36
    Ему было так смешно от присутствия покорителя Вероны, что он играть не мог.
    Дон Диего
    Дон Диего ответил Князь с офтопа меломана
    03 марта в 11:36
    Барселона проиграла лучшему клубу мира. А кто-то проигрывает Лиону и Вероне))))
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri ответил Князь с офтопа меломана
    03 марта в 11:27
      Князь с офтопа меломана
      Князь с офтопа меломана ответил Agamaga
      03 марта в 11:20
      Суарес сам игрок боевой, поэтому он играет смелее остальных. Он и в бывших клубах феерил. А как ты оценил человеческие качества, если его не знаешь? Только из сплетен СМИ? То, что считаются с ним и спрашивают мнение - это факт. Ты думаешь весь этот шлак, который был в Барсе пришли по указанию Месси? Гомешы, Алькасер, и этот последний из Леванте? Глупости повторяешь за остальными. Навязанное мнение.
      Аха-ха), ну что, допрыгались?
      Привыкайте, это надолго)
      Князь с офтопа меломана
      Князь с офтопа меломана
      03 марта в 11:20
      От одного лишь присутствия Роналду на стадионе Месси наложил в штаны и превратился в неведимку. Аха-ха)
      Я предупреждал вас, барсуки, теперь побед над Реалом вам не видать, а так же не видать и трофеев. Аха-ха)
      Pancher_95
      Pancher_95 ответил Agamaga
      03 марта в 10:41
      Ты сам себе противоречешь, а почему тогда ты не считаешь сыгранные матчи в эль классико, а? А то везде трындишь тут, месси лучший бомбардир в эль классико, уверен при равных количествах Роналду опережал бы его по голам
      Bobon
      Bobon ответил Agamaga
      03 марта в 09:50, ред.
      Суарес сам игрок боевой, поэтому он играет смелее остальных. Он и в бывших клубах феерил. А как ты оценил человеческие качества, если его не знаешь? Только из сплетен СМИ? То, что считаются с ним и спрашивают мнение - это факт. Ты думаешь весь этот шлак, который был в Барсе пришли по указанию Месси? Гомешы, Алькасер, и этот последний из Леванте? Глупости повторяешь за остальными. Навязанное мнение.
      Про Гомешей и Алькасеров разговора не было. Был разговор про Коутиньо, Паулиньо и Мартино. Про его качества - достаточно того, что он сказал сам. А именно про то, что он хотел уйти из Барселоны, когда клуб не помогал ему, когда у него были проблемы с налогами. Налоги не платил он со своим папашей, а отвечать должен клуб. Он постоянно выбивает из клуба повышения зарплаты, хотя лучше играть он не стал. Даже наоборот. При этом прикрывается преданностью. Кем был бы Месси без Барселоны - большой вопрос. Все чего он достиг, он добился в Барселоне. И не надо говорить, что только на нем держится команда. Команда держалась на многих игроках, таких как Хави, Иньеста, Пуйоль, Алвеш, молодой Бускетс. Месси остался, а былых результатов нет.
      Agamaga
      Agamaga ответил Bobon
      03 марта в 06:36
      Суарес сам игрок боевой, поэтому он играет смелее остальных. Он и в бывших клубах феерил.
      А как ты оценил человеческие качества, если его не знаешь? Только из сплетен СМИ? То, что считаются с ним и спрашивают мнение - это факт. Ты думаешь весь этот шлак, который был в Барсе пришли по указанию Месси? Гомешы, Алькасер, и этот последний из Леванте? Глупости повторяешь за остальными. Навязанное мнение.
      Bobon
      Bobon ответил Agamaga
      02 марта в 20:35
      Кто тебе такое сказал, что Месси мешает кому-то забивать? При нем Суарес выиграл золотую бутсу. Гнать нужно овец, а в топ клубе каждый должен понимать, что он делает или хотя бы нужен тренер, который может настроить игру и игроков.
      А я не сказал, что именно Месси им мешает. Они сами боятся, потому, что привыкли искать Месси. Получает игрок мяч перед воротами и не бьет, а пытается отдать на Месси. Вся игра строится через него. А Суаресу позволено больше, потому, что он друг Месси. Я никогда не говорил и не скажу, что Месси плохой игрок. Но, как человек он не очень. Слишком много на себя берет. И еще раз насчет тренера - ни один топ-тренер не пойдет в Барсу, пока там играет Месси. Топ-тренер не будет ставить игру только через Месси, пихать в состав его друзей, которые на поле бесполезны.
      Agamaga
      Agamaga ответил h8you
      02 марта в 17:49
      Месси может и появился раньше, если ты следил вообще за Ла Лигой то должен знать, что он выходил на замены ещё ребёнком и эти игры шли в общий актив, а дельфин пришёл обладателем золотого мяча и сразу начал забивать по 30 штук. Начало карьеры Месси в Барселоне и приход португальца вообще некорректно сравнивать.
      Agamaga
      Agamaga ответил h8you
      02 марта в 17:46
      Я тебе скажу, что гном вообще за карьеру сыграл на 118 матчей меньше, чем дельфин, а забито равное количество голов, и в ЛЧ у Месси меньше сыгранных матчей, если не ошибаюсь 48, а глоры нарцисса радуются что он лучший бомбардир, так давайте подождем, когда и Лео сыграет столько же матчей. И все это он успевает пешком сделать и раздавать не отстаёт.
      Agamaga
      Agamaga ответил bublikyo
      02 марта в 17:42
      Так сливок громили во все времена, когда ещё Гвардиола гонял со Стоичковым и ещё в давние времена. Твой троллинг вообще ни о чём. Но если брать матчи уже нового столетия, то погромы сливок были куда больнее, чем наоборот.
      neomessi
      neomessi
      02 марта в 17:17
      Ну это эль классико, бывает что РМ крупно вылетает, а бывает что Барса проигрывает. Не зря же общий счет между ними равны 96 на 96.
      Не надо делать из этого трагедию! Это футбол и тут может случиться все что угодно.
      bublikyo
      bublikyo ответил Agamaga
      02 марта в 16:31
      Скоро будете пересматривать те матчи со слезами на глазах вспоминая времена Хави и Иньесты и бороться за место в четверке, чем вы обычно раньше и занимались
      dok66
      dok66
      02 марта в 15:54
      Были хорошо мотивированы ... и победили ! Молодцы !
      Эрик Бернар
      Эрик Бернар ответил h8you
      02 марта в 15:14
      Спасибо))) Дочитай, как время будет)
      Будет продолжение)
      bonek
      bonek
      02 марта в 14:48, ред.
      добрый день.. болельщикам Барсы..что делает инородное тело в Барсе по фамилии видаль, что?? он пас на 3-5 метров не может точно сделать, так же и ракитича нафиг с команды как и видаля.. месси не может подать штрафной на 91 минуте, альба не может выбить вперёд на 92 минуте и с аута второй забивают гол.. всё правильно, согласен, пешком такие матчи НЕ выигрывают..в первом тайме хорош и моменты были, втором тайм чуть сдохли, физики нет и не было.. реал прибавил, барса просела,вот и результат.. адекватных болел реала с победой, заслужили! и ещё..когда у барсы нет хороших нападающих так и дела плохи..нет напов нет голов..за два классико ноль голов..
      h8you
      h8you ответил Эрик Бернар
      02 марта в 14:40
      Это я и есть) АХАХА После московского дерби я деанонимизируюсь)
      ну добавил)
      Эрик Бернар
      Эрик Бернар ответил h8you
      02 марта в 14:39
      Это я и есть)
      АХАХА

      После московского дерби я деанонимизируюсь)
      h8you
      h8you ответил Эрик Бернар
      02 марта в 14:38
      Добавляйся) vk.com/kapustaferrari На ОВ не рискну слать
      чета не находит)степана какого-то нашло
      Эрик Бернар
      Эрик Бернар ответил h8you
      02 марта в 14:32
      Добавляйся) vk.com/kapustaferrari

      На ОВ не рискну слать
      Funny_Smailik
      Funny_Smailik
      02 марта в 13:22
      Надо готовиться к ЛЧ =(
      h8you
      h8you ответил Эрик Бернар
      02 марта в 13:04, ред.
      Привет)))) Я тут такого нарыл на Стрыянина, закачаешься) Хочешь пришлю? Чисто для поднятия настроения)
      привет,конечно)
      h8you
      h8you ответил Agamaga
      02 марта в 13:02
      Левый обладатель находился как всегда на стороне, на трибуне. А Месси лучший бомбардир класико.
      еще бы им не быть)))сколько там у гнома 26?у Роналду вроде 18 ,вот только гном на сколько лет у каталонцев появился раньше?так что так себе рекорд
      ESPANOL
      ESPANOL
      02 марта в 12:21
      Все по делу! Перед матчем я говорил, что с такой игрой Барсы даже ничья будет удачей, но чуда не произошло. Тактика Сетьена не подходит Барселоне, а вернее не подходит в этом сезоне, благодаря провалу предсезонки и полному отсутствию физических кондиций у игроков. Пешком матчи не выигрываются! Если нет скорости и нет сил, а потому и желания прессинговать по всему полю, тогда команда обречена при встрече с достойным соперником. По существу Реал ничего особенного не показал и голы стали результатом рикошета и ошибки вратаря, но желания победить и движения у Реала было на 80 процентов больше, чем у Барсы. Особенно разочаровали Видаль, Де Йонг, Артур, Умтити, хотя и остальные были какие то сонные и медлительные. Этот сезон может спасти только чудо или сам Реал отдаст чемпионство, но однозначно, тренера нужно менять и перекраивать половину состава. К Месси вопросов нет, потому что даже лошадь можно загнать до смерти, если всю дистанцию гнать на ней на пределе. Сейчас все звезды наелись: и Саллах, и Роналду, и Коэн и пр. На сцену выходят молодые и амбициозные игроки, тем интереснее!
      Master ШиФу
      Master ШиФу ответил real-fk
      02 марта в 12:15
      Мартино назначили в свое время в Барселону, так как он друг семьи Месси, а именно его отца, по той же причине он был назначен и гл. тренером Аргентины! Но Месси конечно же не причем в этих назначениях, исключительно не причем!
      Ну да, хотят, чтобы Месси выиграл в то время как Месси публично раскритиковал Конмебол. Повсюду мерещатся вам заговор))))
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