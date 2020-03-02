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Победа «Реала» над «Барселоной» и другие результаты 26-го тура Ла Лиги

02 марта 2020, 00:58

Завершились матчи 26-го тура Примеры.

«Реал Сосьедад» — «Вальядолид» 1:0
Гол: Янузай Аднан 60

«Эйбар» — «Леванте» 3:0
Голы: Шарлес 27, Шарлес 48, Орельяна Фабиан 85

«Валенсия» — «Бетис» 2:1
Голы: Гамейро Кевин 60, Парехо Даниэль 89 — Морон Лоренцо 90+3

«Леганес» — «Алавес» 1:1
Голы: Каррильо Гуидо 59 — Перес Лукас 47

«Гранада» — «Сельта» 0:0

«Севилья» — «Осасуна» 3:2
Голы: Эн-Несери Юссеф 13, Окампос Лукас 45+1, Эн-Несери Юссеф 90+3 — Эрнандес Аридан 64, Торрес Роберто 74 (пенальти)

«Атлетик» — «Вильярреал» 1:0
Гол: Гарсия Рауль 56 (пенальти)

«Эспаньол» — «Атлетико» 1:1
Голы: Савич Стефан 24 (автогол) — Ньигес Сауль 47

«Мальорка» — «Хетафе» 0:1
Гол: Максимович Неманья 67

«Реал» — «Барселона» 2:0
Голы: Винисиус Жуниор 71, Диас Мариано 90+2

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил Happyboy Barca
02 марта в 22:06
привыкать? кто там готовится к вылету с 1\8 лч? привыкать ко второму месту??7 реал к первому не привык а барса не отвыкла от первого места, напомни мне когда там реал становился чемпионом ЛЛ )))
В сезоне 19/20 !!! Можешь скринить! Предъявишь если что.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Duda Gigolaev Osetin
02 марта в 15:15
А смысл в том, что кое-кому пора привыкать уже ко 2-м местам. В Лиге Чемпионов уже давно привыкли к аутам из турнира, теперь в Ла-Лиге придется привыкать.
привыкать? кто там готовится к вылету с 1\8 лч? привыкать ко второму месту??7 реал к первому не привык а барса не отвыкла от первого места, напомни мне когда там реал становился чемпионом ЛЛ )))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил Happyboy Barca
02 марта в 14:22
а смысл?
А смысл в том, что кое-кому пора привыкать уже ко 2-м местам. В Лиге Чемпионов уже давно привыкли к аутам из турнира, теперь в Ла-Лиге придется привыкать.
Конфедерат
Конфедерат
02 марта в 08:12
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    02 марта в 07:38
    Думаю , что лидеры еще не раз местами поменяются. Колбасит обоих периодически.
    ABir
    ABir
    02 марта в 05:42
    Реал снова заслуженно возглавил чемпионскую гонку Испании
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответил Duda Gigolaev Osetin
    02 марта в 03:23
    Соккер, смените таблицу чемпионата Испании. Ставьте уже Реал на 1 место
    а смысл?
    cska vperiod
    cska vperiod
    02 марта в 02:12
    Главная новость победа Реала!
    Шишанутый
    Шишанутый
    02 марта в 01:39
    Вот все и встало на свои места. Реал там где ему и положено быть, на вершине таблици а Барселона глотать пыль за Реалом. Гном знал что впереди сильные сопернеки поэтому расстрелял весь свой голевой запас на Эйбаре набив свою мусорную стату. Теперь не увидим его на поле до 14 марта, а там может снова покер оформит))
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    02 марта в 01:01
    Браво.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    02 марта в 01:00
    Соккер, смените таблицу чемпионата Испании. Ставьте уже Реал на 1 место
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