Победа «Реала» над «Барселоной» и другие результаты 26-го тура Ла Лиги

Завершились матчи 26-го тура Примеры.
«Реал Сосьедад» — «Вальядолид» 1:0
Гол: Янузай Аднан 60
«Эйбар» — «Леванте» 3:0
Голы: Шарлес 27, Шарлес 48, Орельяна Фабиан 85
«Валенсия» — «Бетис» 2:1
Голы: Гамейро Кевин 60, Парехо Даниэль 89 — Морон Лоренцо 90+3
«Леганес» — «Алавес» 1:1
Голы: Каррильо Гуидо 59 — Перес Лукас 47
«Гранада» — «Сельта» 0:0
«Севилья» — «Осасуна» 3:2
Голы: Эн-Несери Юссеф 13, Окампос Лукас 45+1, Эн-Несери Юссеф 90+3 — Эрнандес Аридан 64, Торрес Роберто 74 (пенальти)
«Атлетик» — «Вильярреал» 1:0
Гол: Гарсия Рауль 56 (пенальти)
«Эспаньол» — «Атлетико» 1:1
Голы: Савич Стефан 24 (автогол) — Ньигес Сауль 47
«Мальорка» — «Хетафе» 0:1
Гол: Максимович Неманья 67
«Реал» — «Барселона» 2:0
Голы: Винисиус Жуниор 71, Диас Мариано 90+2