«Мальорка» проиграла «Хетафе»

«Мальорка» дома уступила «Хетафе» в матче 26-го тура Примеры.
«Мальорка» (22) занимает 18-е место, «Хетафе» (45) расположился на 4-й позиции.
Пальма де Мальорка, стадион Иберостар Эстадио
«Мальорка» — «Хетафе» 0:1 (0:0)
Гол: Максимович 67
«Мальорка»: Рейна, Посо, Вальент, Раильо Аренас, Агбеньену, Родригес Васкес, Севилья (Чаваррия 56), Баба (Алейш Фебас 76), Кубо, Лаго Жуниор, Кучо (Пратс Бастидас 72)
Главный тренер: Морено Висенте.
«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Эчейта, Оливера Мирамонтес, Этебо (Тимор Копови 90), Арамбарри, Максимович, Кенеди (Дьеду 77), Анхель Родригес (Дейверсон 70), Хайме Мата
Главный тренер: Бордалас Хосе.
Предупреждения: Анхель Родригес 30, Эчейта 59, Чаваррия 78, Дейверсон 82, Этебо 83, Оливера Мирамонтес 87, Севилья 90+1, Севилья 90+1
Удаление: Севилья 90+1
Судья: Мелеро Лопес Марио.
В другом матче этого тура «Атлетик» обыграл «Вильярреал».