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«Мальорка» проиграла «Хетафе»

01 марта 2020, 22:25
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)0 : 1Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

«Мальорка» дома уступила «Хетафе» в матче 26-го тура Примеры.

«Мальорка» (22) занимает 18-е место, «Хетафе» (45) расположился на 4-й позиции.

Пальма де Мальорка, стадион Иберостар Эстадио

«Мальорка» — «Хетафе» 0:1 (0:0)
Гол: Максимович 67

«Мальорка»: Рейна, Посо, Вальент, Раильо Аренас, Агбеньену, Родригес Васкес, Севилья (Чаваррия 56), Баба (Алейш Фебас 76), Кубо, Лаго Жуниор, Кучо (Пратс Бастидас 72)
Главный тренер: Морено Висенте.

«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Эчейта, Оливера Мирамонтес, Этебо (Тимор Копови 90), Арамбарри, Максимович, Кенеди (Дьеду 77), Анхель Родригес (Дейверсон 70), Хайме Мата
Главный тренер: Бордалас Хосе.

Предупреждения: Анхель Родригес 30, Эчейта 59, Чаваррия 78, Дейверсон 82, Этебо 83, Оливера Мирамонтес 87, Севилья 90+1, Севилья 90+1

Удаление: Севилья 90+1

Судья: Мелеро Лопес Марио.

В другом матче этого тура «Атлетик» обыграл «Вильярреал».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
02 марта в 08:05
Хетафе - грозная сила.
Ablom
Ablom
02 марта в 00:29
Ожидаемо.
Apsny
Apsny
01 марта в 22:39
Хетафе как Севилья стали, качельные результаты).
Шишанутый
Шишанутый
01 марта в 22:33
Закономерный результат. Хетафе выйграл в своем стиле!
cska vperiod
cska vperiod
01 марта в 22:32
Так должно было быть.
Jantu
Jantu
01 марта в 22:26
Хетафе с победой!
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