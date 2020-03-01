АЕК Карреры не проигрывает 12 матчей подряд

АЕК сыграл вничью с «Паниониосом» (1:1) в 26-м туре чемпионата Греции.
АЕК (51) занимает 3-е место, «Паниониос» (11) расположился на 14-й позиции.
Отметим, что команда под руководством экс-рулевого «Спартака» Массимо Карреры не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах.
Афины, стадион Неас Смирнис
«Паниониос» — АЕК 1:1 (1:0)
Голы: Эммануилидис 45+1 — Клонаридис 90+2
«Паниониос»: Котник, Ренцас, Домингес, Ставропулос, Сарамантас, Оикономидис (Лимперакис 84), Папагеоргиу, Эммануилидис (Камара 90+1), Цилулис, Папаниколау, Арабули (Ретсос 89)
Главный тренер: Папавасилиу Никодимос.
АЕК: Цинтотас, Паулинью, Сварнас, Лаци, Хульт, Шабанаджович (Шиманьски 71), Симоэш, Верде, Манталос, Алмпанис (Клонаридис 46), Араухо
Главный тренер: Каррера Массимо.
Предупреждения: Паулинью 11, Ренцас 35, Араухо 62, Папаниколау 67
Судья: Эвангелу Ангелос.
Респект Каррере!!!
Респект Каррере!!!
Мечты Тодеско сбываются у Карреры....))
Мечты Тодеско сбываются у Карреры....))