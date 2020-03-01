АЕК Карреры не проигрывает 12 матчей подряд

1583092119

01 марта 2020, 22:48

АЕК сыграл вничью с «Паниониосом» (1:1) в 26-м туре чемпионата Греции.

АЕК (51) занимает 3-е место, «Паниониос» (11) расположился на 14-й позиции.

Отметим, что команда под руководством экс-рулевого «Спартака» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах.

Афины, стадион Неас Смирнис

«Паниониос» — АЕК 1:1 (1:0)

Голы: Эммануилидис 45+1 — Клонаридис 90+2

«Паниониос»: Котник, Ренцас, Домингес, Ставропулос, Сарамантас, Оикономидис (Лимперакис 84), Папагеоргиу, Эммануилидис (Камара 90+1), Цилулис, Папаниколау, Арабули (Ретсос 89)

Главный тренер: Папавасилиу Никодимос.

АЕК : Цинтотас, Паулинью, Сварнас, Лаци, Хульт, Шабанаджович (Шиманьски 71), Симоэш, Верде, Манталос, Алмпанис (Клонаридис 46), Араухо

Главный тренер: Каррера Массимо.

Предупреждения: Паулинью 11, Ренцас 35, Араухо 62, Папаниколау 67

Судья: Эвангелу Ангелос.