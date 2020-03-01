ГлавнаяНовости

АЕК Карреры не проигрывает 12 матчей подряд

01 марта 2020, 22:48
ПаниониосЛоготип футбольный клуб Паниониос (Афины)1 : 1Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕКМатч завершен

АЕК сыграл вничью с «Паниониосом» (1:1) в 26-м туре чемпионата Греции.

АЕК (51) занимает 3-е место, «Паниониос» (11) расположился на 14-й позиции.

Отметим, что команда под руководством экс-рулевого «Спартака» Массимо Карреры не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах.

Афины, стадион Неас Смирнис

«Паниониос» — АЕК 1:1 (1:0)
Голы: Эммануилидис 45+1 — Клонаридис 90+2

«Паниониос»: Котник, Ренцас, Домингес, Ставропулос, Сарамантас, Оикономидис (Лимперакис 84), Папагеоргиу, Эммануилидис (Камара 90+1), Цилулис, Папаниколау, Арабули (Ретсос 89)
Главный тренер: Папавасилиу Никодимос.

АЕК: Цинтотас, Паулинью, Сварнас, Лаци, Хульт, Шабанаджович (Шиманьски 71), Симоэш, Верде, Манталос, Алмпанис (Клонаридис 46), Араухо
Главный тренер: Каррера Массимо.

Предупреждения: Паулинью 11, Ренцас 35, Араухо 62, Папаниколау 67

Судья: Эвангелу Ангелос.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Марсель» упустил победу над «Амьеном»
Сегодня, 00:59 ВидеоКомментарии2
«Валенсия» не смогла обыграть «Алавес», Черышев был заменён на 82-й минуте
Сегодня, 00:54 ВидеоКомментарии0
«Кельн» обыграл «Падерборн»
Сегодня, 00:14 ВидеоКомментарии4
«Сент-Этьен» и ПСЖ сыграют в финале Кубка Франции
Вчера, 00:56 ВидеоКомментарии4
«Атлетик» вышел в финал Кубка Испании, где встретится с «Реалом Сосьедад»
Вчера, 00:53 ВидеоКомментарии8
Дубль Игало помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Дерби» в Кубке Англии
Вчера, 00:37 ВидеоКомментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
bankirr
bankirr
02 марта в 10:36
Потом 7-0 проиграет в еврокубках.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
02 марта в 07:26
Ешь Федун ,пей Федун ! ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Новости Тарасовки
02 марта в 07:22
К чему это вообще писать?
Надо ,Федя ,...надо !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил cska vperiod
02 марта в 07:21
Напоминают нам о макароннике.
А чего вам о нём напоминать ? У вас до сих пор от него ожог на 5 точке не зарубцевался ! ))
Василий 50
Василий 50
02 марта в 06:42
Неплохо...
112910415
112910415
02 марта в 04:57
нормальная стабильность !
КЭТиК
КЭТиК
02 марта в 04:40
Этих то обыгрывать надо было.
Sunny.
Sunny.
02 марта в 03:00
Пора возвращать
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
02 марта в 00:24
Бвгаж предыдущего тренера
beefs
beefs
02 марта в 00:23
Молодец Масимо...
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 00:00
Тут на багаж Аленичева успехи команды не свалишь.
Респект Каррере!!!
Red blu
Red blu
01 марта в 23:52
А толку-то, все равно только третье место.
Шишанутый
Шишанутый
01 марта в 23:43
Красава Массимо, тренерище!!!
cska vperiod
cska vperiod
01 марта в 23:32
Напоминают нам о макароннике.
makkie
makkie
01 марта в 23:32
Огромный привет Федуну и его чудо-менеджерам!
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
01 марта в 23:20
К чему это вообще писать?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 марта в 22:56
Опа....
Мечты Тодеско сбываются у Карреры....))
Ruslik1982
Ruslik1982
01 марта в 22:55
не проигрывает кому?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100