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Мариано забил самый быстрый гол в Класико после выхода на поле в XXI веке

02 марта 2020, 10:28
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Реала» Мариано Диас на 90+2-й минуте забил гол в ворота «Барселоны».

Он отметился забитым мячом спустя 50 секунд после того, как появился на поле. Таким образом, испанский форвард стал автором самого быстрого гола в Эль Класико в XXI веке после выхода на замену.

Отметим, что это был первый его матч в нынешнем сезоне Примеры.

Полузащитник «Реала» Винисиус стал самым молодым автором забитого мяча в Класико в нынешнем веке в рамках чемпионата Испании.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил stavr74
02 марта в 19:23
красавец, это фонтастика выйти на 92 мин и забить через 50сек уму непостежимо
сразу видно, будущий Месси!
Agamaga
Agamaga
02 марта в 17:53
У Барселоны были свои Бояны, Жефрены, только где они сейчас? Зидан даёт шанс молодым, но надолго ли всё это.
Шишанутый
Шишанутый
02 марта в 15:08
Надо его в основу вместо Бензина. Карим был худший игрок матча в составе Реала!
AntiClockWise
AntiClockWise
02 марта в 15:02
С ума уже сошли! Скоро будут считать кто сколько раз в носу поковырял и 63 почесал....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 марта в 15:00
Торопыга ;)
juvenale
juvenale
02 марта в 12:48
хороший гол
NOVA
NOVA
02 марта в 12:25
надо его чаще выпускать я думаю. он более матерый форвард чем Йович!!
cska vperiod
cska vperiod
02 марта в 11:11
Вот это рекорд.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 марта в 10:58
Рекордсмены, блин...
stavr74
stavr74
02 марта в 10:57
красавец, это фонтастика выйти на 92 мин и забить через 50сек
уму непостежимо
No problem
No problem
02 марта в 10:41
Осталось выдернуть у Рауля того корейца или китайца кто он там,
чтоб тот в следующем Класико на 30 секунде открыл счет,и на 90 закрыл его)).
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
02 марта в 10:40
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
02 марта в 10:35
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