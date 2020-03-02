Мариано забил самый быстрый гол в Класико после выхода на поле в XXI веке

Нападающий «Реала» Мариано Диас на 90+2-й минуте забил гол в ворота «Барселоны».
Он отметился забитым мячом спустя 50 секунд после того, как появился на поле. Таким образом, испанский форвард стал автором самого быстрого гола в Эль Класико в XXI веке после выхода на замену.
Отметим, что это был первый его матч в нынешнем сезоне Примеры.
50 — Mariano Díaz’s goal is the fastest by a sub in #ElClasico in @LaLigaEN in the 21st century (50 seconds). Surprise. pic.twitter.com/CsUZuhzCeJ— OptaJose (@OptaJose) March 1, 2020
Полузащитник «Реала» Винисиус стал самым молодым автором забитого мяча в Класико в нынешнем веке в рамках чемпионата Испании.
уму непостежимо
уму непостежимо
чтоб тот в следующем Класико на 30 секунде открыл счет,и на 90 закрыл его)).
чтоб тот в следующем Класико на 30 секунде открыл счет,и на 90 закрыл его)).