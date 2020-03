Мариано забил самый быстрый гол в Класико после выхода на поле в XXI веке

Нападающий «Реала» на 90+2-й минуте забил гол в ворота «Барселоны».

Он отметился забитым мячом спустя 50 секунд после того, как появился на поле. Таким образом, испанский форвард стал автором самого быстрого гола в Эль Класико в XXI веке после выхода на замену.

Отметим, что это был первый его матч в нынешнем сезоне Примеры.

50 — Mariano Díaz’s goal is the fastest by a sub in #ElClasico in @LaLigaEN in the 21st century (50 seconds). Surprise. pic.twitter.com/CsUZuhzCeJ