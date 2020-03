Винисиус стал самым молодым автором гола в Эль Класико в XXI веке

Полузащитник «Реала» забил победный гол в матче 26-го тура Примеры против «Барселоны».

Бразильский футболист стал самым молодым автором мяча в Эль Класико в рамках чемпионата Испании в XXI веке. Он сделал это в возрасте 19 лет и 233 дней. Предыдущее лучшее достижение было у форварда «сине-гранатовых» , который в марте 2007 года отметился голом в ворота «сливочных» в возрасте 19 лет и 259 дней.

1 — Vinícius Júnior (19 years and 233 days) has become the youngest player to score in #ElClásico in @LaLigaEN in the 21st century, breaking the record previously held by Lionel Messi in March 2007 (19y 259d). Explosion. pic.twitter.com/cUnEb3tmeR