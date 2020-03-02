Винисиус: «Забить гол в Эль Класико было моей мечтой»

Полузащитник «Реала» поделился мнением об игре с «Барселоной»:

Необходимо и дальше так продолжать работать. «Бернабеу» был полон. Это помогало нам. Я играю за лучшую команду в мире и хочу, чтобы наши болельщики были счастливы. Очень доволен результатом матча.

Я ведь до сих пор еще ребенок. Забить в Эль Класико было моей мечтой. На всю жизнь запомню этот вечер. Мы играли очень хорошо и заслуженно победили.