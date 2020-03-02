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Винисиус: «Забить гол в Эль Класико было моей мечтой»

02 марта 2020, 10:43
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор поделился мнением об игре с «Барселоной»:

Необходимо и дальше так продолжать работать.  «Бернабеу» был полон. Это помогало нам. Я играю за лучшую команду в мире и хочу, чтобы наши болельщики были счастливы. Очень доволен результатом матча.

Я ведь до сих пор еще ребенок. Забить в Эль Класико было моей мечтой. На всю жизнь запомню этот вечер. Мы играли очень хорошо и заслуженно победили.

Отметим, что Винисиус стал самым молодым автором гола в Эль Класико в XXI веке в рамках чемпионата Испании.

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Ruslan3132
Ruslan3132
02 марта в 12:58
ему бы чуток футбольного интеллекта и хладнокровия и ТОПище был бы. Ну все впереди, поглядим что выйдет
shur
shur
02 марта в 12:20
...как сказал вчера Генич:"Шторм в стакане...!!!" Мальчишка-торопышка,всё прийдёт с опытом,а пока с победой! Отличный пас Кросса!
матос
матос
02 марта в 10:54
Мечта сбылась.
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