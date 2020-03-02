Рамос – о победе в Эль Класико: «„Реал“ извлёк урок после поражения „Сити“»

Защитник и капитан «Реала» рассказал, как его команда действовала против лидера «Барселоны» в прошедшем Эль Класико. Мадридский клуб одержал победу со счетом 2:0.

Лео постоянно создает напряжение своими действиями на поле. Против него нужно играть очень собранно. Мы сконцентрировали все внимание на нем и перекрыли ему все пространство.

Что касается матча, то мы извлекли урок после поражения «Ман Сити» в Лиге чемпионов. Ошибки нужно использовать для самосовершенствования, а самокритика, как мы уже показали, — лучший акт смирения.