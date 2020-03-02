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Рамос – о победе в Эль Класико: «„Реал“ извлёк урок после поражения „Сити“»

02 марта 2020, 09:10
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос рассказал, как его команда действовала против лидера «Барселоны» Лионеля Месси в прошедшем Эль Класико. Мадридский клуб одержал победу со счетом 2:0.

Лео постоянно создает напряжение своими действиями на поле. Против него нужно играть очень собранно. Мы сконцентрировали все внимание на нем и перекрыли ему все пространство.

Что касается матча, то мы извлекли урок после поражения «Ман Сити» в Лиге чемпионов. Ошибки нужно использовать для самосовершенствования, а самокритика, как мы уже показали, — лучший акт смирения.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
02 марта в 13:27
Какой урок? Просто Барса никакая. Мансити вас нагнет, у них мотивация через край, последний сезон =)
Остапчук 67
Остапчук 67
02 марта в 09:20
Теперь у МС нужно выиграть.
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