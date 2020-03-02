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Фонсека: «Если бы мы не победили „Кальяри“, это было бы несправедливо»

02 марта 2020, 10:11
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри3 : 4Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура Серии А с «Кальяри» (4:3).

Мы поменяли пять игроков в составе по сравнению с матчем с «Гентом» в Лиге Европы (1:1), так как у многих из них накопилась усталость, особенно у Джеко. Я решил выпустить Калинича, он хорошо показал себя на тренировках. Сегодня все сыграли хорошо.

Мы могли избежать в этом матче проблем, ведь мы создали много моментов, чтобы решить исход раньше. Если бы мы не победили, это было бы несправедливо.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
02 марта в 11:50
Матч удался.
galem72
galem72
02 марта в 10:55
Знатная перестрелка получилась. Здорово, что Ромаши победили.
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