Фонсека: «Если бы мы не победили „Кальяри“, это было бы несправедливо»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура Серии А с «Кальяри» (4:3).

Мы поменяли пять игроков в составе по сравнению с матчем с «Гентом» в Лиге Европы (1:1), так как у многих из них накопилась усталость, особенно у Джеко. Я решил выпустить Калинича, он хорошо показал себя на тренировках. Сегодня все сыграли хорошо.

Мы могли избежать в этом матче проблем, ведь мы создали много моментов, чтобы решить исход раньше. Если бы мы не победили, это было бы несправедливо.