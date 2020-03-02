Сетьен: «„Реал“ впереди лишь на одно очко, всё может измениться»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура испанской Примеры с «Реалом».

За нами был первый тайм, у «Реала» получился второй. После перерыва мы начали допускать неточные передачи. Поздравляю «Реал» с победой. Порой нормально уступать в матче, когда пытаешься свободно играть. Но когда противник так сильно прижимает тебя, становится тяжелее. Нужно отдать должное игрокам «Реала».

Месси является важнейшим игроком. Но зависеть от него одного мы не должны. Сегодня так совпало, что он не вытянул в одного.

Пока что это поражение не так важно. Они впереди на одно очко, и все может измениться.