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Сетьен: «„Реал“ впереди лишь на одно очко, всё может измениться»

02 марта 2020, 08:41
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура испанской Примеры с «Реалом».

За нами был первый тайм, у «Реала» получился второй. После перерыва мы начали допускать неточные передачи. Поздравляю «Реал» с победой. Порой нормально уступать в матче, когда пытаешься свободно играть. Но когда противник так сильно прижимает тебя, становится тяжелее. Нужно отдать должное игрокам «Реала».

Месси является важнейшим игроком. Но зависеть от него одного мы не должны. Сегодня так совпало, что он не вытянул в одного.

Пока что это поражение не так важно. Они впереди на одно очко, и все может измениться.

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Шишанутый
Шишанутый
02 марта в 14:10
Не изменится только то что вы проиграли личные встречи Реалу а что это за чемпеон такой который не выйграл не в одном Класико?? Грош цена такому чемпеону. Как гном чемпеон аутсайдеров, король Эйбаров и покоритель Легонесов))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 марта в 09:57
Здравые слова, хоть и отмазки...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 марта в 09:18
Пора перестать надеяться на Месси.
Задолбала уже эта тактика, когда все игроки обязаны отдавать мяч именно ему.
У Гризманна была отличная возможность забить, но он отдал пас под гнома.
В "Барселоне" даже звезды теряют свою индивидуальность.
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