ГлавнаяНовости

Директор «Барселоны»: «Не думаю, что „Реал“ заслужил победу»

02 марта 2020, 10:41
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Директор «Барселоны» Гильермо Амор прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура испанской Примеры с «Реалом» (0:2).

Они прессинговали и давили на нас. Их идея состояла в том, чтобы тормозить игру. Они давили и создавали моменты. Нам это дорого обошлось, но я не думаю, что они заслужили победу. Мы показывали очень доминирующую игру, но «Реал» все быстро изменил.

Если мы рассмотрим первый тайм, то я думаю, что это было очень хорошее выступление. Мы держали игру под контролем и имели моменты, но упустили их. Если вы упустите такую команду, как «Реал», у них будут свои шансы. Как только они забили, они увидели, что могут выиграть, и были воодушевлены.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хавбек «Гэлакси»: «Было очень неприятно играть с Ибрагимовичем»
Сегодня, 03:27 Комментарии0
Гатти: «Месси должен играть лучше. Он ходит пешком по полю»
Сегодня, 02:07 Комментарии2
Ауар: «Горжусь, что слухи связывают меня с „Ювентусом“»
Вчера, 23:01 Комментарии1
Минамино: «До сих пор учусь понимать команду, но ненавижу ждать»
Вчера, 22:03 Комментарии3
Лэмпард: «Есть вещи важнее коронавируса, он не влияет на нашу подготовку»
Вчера, 21:27 Комментарии2
Сетьен: «Меня не волнует, что Месси стал меньше забивать»
Вчера, 21:13 Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
311
311
02 марта в 14:08
Шо ещё за директор? Или новый псевдоним Месси?)
Ruslan3132
Ruslan3132
02 марта в 12:51
хватит ныть
NOVA
NOVA
02 марта в 12:35
думать это не его!!
shur
shur
02 марта в 12:23
...думают лошади,а люди мыслят!
112910415
112910415
02 марта в 11:23
не думаю, что этот Амор заслужил этот пост ...
Footbolista
Footbolista ответил Альфамен
02 марта в 11:04
Им религия не позволяет...
Альфамен
Альфамен ответил Footbolista
02 марта в 10:59
Вот не понимаю,неужели в Барселоне нет нормального мужика,который сказал бы,что да,сегодня Барса играла гораздо хуже и проиграла совершенно заслужено???
abramjan
abramjan
02 марта в 10:54
проиграв всегда какая нибудь каталашка начинает плакать...
Footbolista
Footbolista
02 марта в 10:46, ред.
Директор барсы видимо не в курсе, что матч состоит из 2-х таймов...скажите ему...игру барсы не надо было тормозить...там свой тормоз был с ЗМ...
STVA 1
STVA 1
02 марта в 10:45
Все заслуженно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100