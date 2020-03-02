Директор «Барселоны»: «Не думаю, что „Реал“ заслужил победу»

Директор «Барселоны» Гильермо Амор прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура испанской Примеры с «Реалом» (0:2).

Они прессинговали и давили на нас. Их идея состояла в том, чтобы тормозить игру. Они давили и создавали моменты. Нам это дорого обошлось, но я не думаю, что они заслужили победу. Мы показывали очень доминирующую игру, но «Реал» все быстро изменил.

Если мы рассмотрим первый тайм, то я думаю, что это было очень хорошее выступление. Мы держали игру под контролем и имели моменты, но упустили их. Если вы упустите такую команду, как «Реал», у них будут свои шансы. Как только они забили, они увидели, что могут выиграть, и были воодушевлены.