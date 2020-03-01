Кубок, который пора закрывать

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вчера, 17:18

Сегодня очередной финал, и «Соккер.ру» согласен с Моуриньо и Клоппом – Кубок Английской Лиги потерял смысл.

Зачем существует этот турнир? Говорят, что английский футбол чтит традиции. Но какие тут сантименты, если турнир основали в 1960 году в противовес еврокубкам? Это Кубок Англии играют с 1871 года, по британским футбольным меркам Кубок Лиги – не древний, а молодой.

С 1981 года это на сто процентов коммерческий турнир. Назывался «Молочным кубком» по имени спонсора. Затем подключились букмекеры, потом – торговцы электротоварами, позже – газировка. По очереди две пивные компании и банк. Сейчас турнир именуют Кубок Карабао, в честь тайской компании энергетических напитков.

Вот и спрашивается, какой смысл? Можно рассказать об интересах «бедных и несчастных» - напомнить, что с определенного момента Кубок Лиги позволяет победителю отправиться в Лигу Европы от Англии. Но в этом злой сарказм истории – создавали кубок, чтобы показать, что британский футбол интереснее, чем какие-то еврокубки, а получили стимул в виде путевки в ЛЕ .

Да и посмотрите на список победителей последних лет – четыре раза за шесть сезонов трофей достался «Манчестер Сити», по одной победе у «Челси» и МЮ . Так себе «бедные и несчастные». Какой из клубов был рад путевке в ЛЕ вместо места в ЛЧ ? Обычно Кубок Лиги не дает никому новому право сыграть по ту сторону Ла-Манша. А когда «Суонси» семь лет назад обыграл «Брэдфорд Сити», то валлийцы прошли в групповой раунд, но их разбил «Наполи» в плей-офф.

Неужели нужно гонять 92 клуба каждый год – в Кубке Лиги играют представители четырех главных английских дивизионов, чтобы раз в семь лет валлийцы смогли сыграть в группе Лиги Европы? Тем более, победа середняка - редчайшее исключение. Рекордсмен по победам в Кубке Лиги – «Ливерпуль», 8 успехов, хотя с 2012-го не выигрывали. МС имеет 6 трофеев и сегодня сыграет очередной финал, у МЮ – 5 побед.

Конечно, есть шанс на шестой трофей скромной на фоне соседей в списке «Астон Виллы», что первой выиграла кубок, но они пятый и пока последний Кубок Лиги взяли в 1996 году. Если скромным клубам интересно играть в турнире – никто не запрещает. Тем более, команды АПЛ , что разрываются в ЛЕ и ЛЧ , не имеют возможности выставлять на подобные игры основных футболистов, составы часто смешанные.

Получается, английский футбол эксплуатирует имена – за двадцать лет неожиданных победителей было всего четверо, остальные Кубки Лиги забрали гранды, но при этом уничтожает шансы английских команд в Европе. Конечно же, «Ливерпуль», «Лестер» и МЮ были в четвертьфинале, как и «Манчестер Сити». Но Клопп использовал молодежь – проиграли 5:0, а команда Сульшера вылетела от соседей в полуфинале.

С учетом, что на предпоследней стадии еще и два матча, то для грандов получается шесть дополнительных игр, если выходят в финал. Конечно, Гвардиола не откажется от победы сегодня. Да и «Астон Вилла» и близко не фаворит – особенно после того, как «Манчестер Сити» отыгрался в Мадриде и снова могут верить в свою крутость. Однако в Кубке Лиги возможны травмы, в Кубке Лиги футболисты фаворитов устают, у Кубка Лиги нет смысла.

Если «Астон Вилла» выиграет сегодня – получится маленькая сенсация, а толку? Кубок Лиги это как переигровки в Кубке Англии – анахронизм, пора отменять. В 19 веке, когда турнир стартовал, британский мужчина мог избить жену, если йоркширский пудинг пересолен, и ему ничего за это не было, если использовал палку тоньше большого пальца. В 21 веке предлагаем следовать всем древним традициям?

Переигровки были, когда не было ни овертоймов, ни пенальти. Кубок Лиги, как и переигровки в Кубке Англии, потерял всяческий практический футбольный смысл. Это турнир для запасных игроков «Манчестер Сити». Выиграют – ничего особенного, заурядный трофей. Второстепенный кубок, как правильно отмечал Моуриньо. А победа «Астон Виллы» невозможна без провала фаворита, то есть снова все замыкается на вечном победителе последних лет.

Футбольная ассоциация Англии привычно бездействует и ничего не делает для защиты клубов и здоровья футболистов. Вообще, тамошние чиновники пробивают дно часто. Вспомните дисквалификацию МС из ЛЧ , английские начальники клевали клювом и не указали «горожанам» на то, что играют с огнем. А должны были, ведь тоже выдают лицензии. А когда УЕФА поймал шейхов за руку, то грозятся отобрать у «Манчестер Сити» титул.

Даже спрашивали у клубов АПЛ , не хотят ли те увидеть дисквалификацию «горожан» и отправку в низший дивизион? Футбольные чиновники напоминают британских ученых – что из ассоциации, что из лиги. Например, сейчас в панике носятся с идеей отмены всех спортивных соревнований на два месяца, ведь есть риск пандемии коронавируса. При этом не исключено, что в таком случае «Ливерпуль», которому осталось выиграть 4 матча для досрочного чемпионства, независимо от результатов соперников, не получит «золото».

Где логика? Ее привычно нет. Когда Кубок Лиги создавали, то предлагали отправлять в турнир тех, кто вылетел из Кубка Англии. А теперь он и аутсайдерам Европу не открывает, и фаворитам не интересен, МС ведь его берет по инерции – поскольку могут. Кстати, даже «Бирмингем», когда взял трофей в 2011 году – хвала бездарной игре «Арсенала», что отдал аутсайдеру финала кубок, представлял АПЛ , не Чемпионшип.

«Мидлсбро» в 2004 году тоже играл в высшем дивизионе. Причем в финал Лиги Европы попали не благодаря победе в Кубке Лиги, а через два года, так что поражение 0:4 от «Севильи» не связано с трофеем. Кубок Английской футбольной лиги в четырех из последних пяти случаев сводил вместе команды уровня финалов ЛЕ или ЛЧ – все участники имеют такой опыт, а именно два клуба из Манчестера, «Ливерпуль», «шпоры», «канониры» и «Челси».

Вот и получается, что каждый год гоняют фаворитов лишний раз. Лишь раз в несколько лет в финал проскакивают такие ребята, как «Саутгемптон» или «Астон Вилла». Если уж так хочется поддержать скромные клубы, то почему бы не изменить регламент турнира? Например, пусть фавориты включаются позже, если Кубок Лиги аутсайдеры считают таким важным, что умудрились выиграть два финала из последних четырнадцати.

Причем победа «Суонси» случилась над командой не из АПЛ . Если бы вместо «Брэдфорда» в финале был «Ливерпуль», МЮ или «Челси», то получили еще одну дежурную победу фаворита. «Манчестер Сити» сегодня может взять четвертый кубок за пять лет. А вот «Астон Вилла» выиграет в финале, только если команда Гвардиолы возьмет на вооружение тактику «Баварии» и усугубит. Американский певец Джон Бон Джови видел, как игроки немцев накануне матча на «Стэфорд Бридж» пили виски и пиво в баре отеля, а потом вышли на поле и уничтожили «Челси».

Только если Де Брюйне, Бернарду, Уокер, Менди и Стерлинг ушли в традициях британского футбола в синхронный запой перед матчем против «Астон Виллы», то у симпатичной, но неудачливой команды – есть Грилиш, но одновременно 16 поражений и зона вылета в АПЛ , будут шансы. Но в команде Гвардиолы нет Гаскойнов нового времени, поэтому, даже если Браво пропустит, «Манчестер Сити» выиграет матч.

Турнир стал бессмысленным и скучным, ведь не сформировано правильное отношение. Даже национальные кубки переживают не лучшие времена – участникам еврокубков часто на них плевать, поскольку футболисты не могут быть в двух местах одновременно, или играть без отдыха. А тут какой-то Кубок английской Лиги. Или реформировать, или закрыть, ведь остаточный интерес к трофею остался только у «Манчестер Сити».

Для футбольной Англии Кубок Лиги сочетает в себе одни минусы. Например, если «Астон Вилла» выиграет сегодня, а потом вылетит из АПЛ , то в Лигу Европы отправится представитель Чемпионшипа. Хотя это вряд ли, «Ливерпуль» своевременно напомнил «Манчестер Сити», что с аутсайдерами чемпионата нужно работать уважительно – укатывать в асфальт с позиции силы. Футбольные чиновники любят Кубок Лиги, поскольку любят деньги, но о здоровье игроков и престиже трофея не переживают.

Турнир создали, чтобы показать – английские внутренние соревнования важнее, чем еврокубки. Через пятьдесят лет нет сомнений, что Лига чемпионов для Гвардиолы в миллион раз важнее, чем Кубок Лиги. Турнир себя исчерпал, его нужно или реорганизовать, или закрыть.